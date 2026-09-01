Hanse Haus macht den September cool: Kostenloses Kühler Wohnen-Upgrade

Heiße Sommertage, aufgeheizte Räume und schlaflose Nächte? Das muss nicht sein. Hanse Haus setzt mit seinem Kühler Wohnen-Upgrade ein klares Zeichen für mehr Komfort und ein angenehmes Raumklima. Im September steht das Variant 35-160 als Haus des Monats im Mittelpunkt. Wer sich in diesem Zeitraum für das Aktionshaus entscheidet, erhält das Upgrade ohne Aufpreis dazu.Mit dem „Haus des Monats“ stellt Hanse Haus regelmäßig ausgewählte Fertighäuser vor, die durch besondere Architektur, durchdachte Grundrisse und attraktive Mehrwerte überzeugen. Das Variant 35-160 verbindet ein klassisches Satteldach mit klarer, zeitloser Architektur und einem familiengerechten Raumkonzept. Dank verschiedener Grundriss-optionen lässt sich das Fertighaus flexibel an die individuellen Bedürfnisse seiner Bewohner anpassen.Im September ist beim Kauf des Variant 35-160 das Kühler Wohnen-Upgrade inklusive: Wer sich im Rahmen der Aktion für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entscheidet, erhält die effiziente Kühlfunktion über den Kreislauf der Fußbodenheizung ohne Aufpreis dazu. Die Monatsaktion ist an eine persönliche Werksbesichtigung geknüpft. Diese empfiehlt sich ohnehin für alle angehenden Bauherren, da sie die einzelnen Schritte der Hausproduktion erlebbar macht, offene Fragen beantwortet und so zusätzliche Sicherheit bei der eigenen Bauentscheidung schafft.Die zunehmende sommerliche Hitze beschäftigt viele Hausbauinteressierte. Hanse Haus setzt sich daher bereits seit Jahren mit der Frage auseinander, wie sich Wohnräume auch an heißen Tagen angenehm temperieren lassen. Der sommerliche Wärmeschutz wird deshalb von Anfang an in die Planung einbezogen. Je nach Hauskonzept und individuellen Anforderungen stehen dafür unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.Hanse Haus setzt dabei auf verschiedene Lösungen: Bei der Kühlung über die Fußbodenheizung erfolgt die Temperierung gleichmäßig und sanft über die gesamte Fläche. Die Kühlung über die Lüftungsanlage bietet den zusätzlichen Vorteil, dass sie der Raumluft Feuchtigkeit entziehen kann. Das sorgt für ein frisches Gefühl und viel Wohnkomfort.In Verbindung mit einer außenliegenden Verschattung, Sonnenschutzverglasung und richtigem Lüften entsteht ein ganzheitliches Konzept für ein Zuhause, das auch im Sommer seine Stärken ausspielt: Die Hitze bleibt möglichst draußen, die Räume bleiben behaglich und das Wohngefühl angenehm entspannt.Dass das Konzept aufgeht, zeigen die Original-Messdaten aus einem Hanse Haus-Musterhaus. Die Werte zeigen eindrucksvoll: Hanse-Häuser bleiben kühl. Während die Außentemperaturen an heißen Tagen deutlich ansteigen, bleiben die Temperaturen in den Innenräumen angenehm stabil.Wer die unterschiedlichen Kühllösungen live erleben möchte, kann diese im Hanse Haus-Musterhauspark in Oberleichtersbach miteinander vergleichen. Dort wurden sowohl die Kühlung über die Fußbodenheizung als auch über die Lüftungsanlage in zwei verschiedenen Musterhäusern umgesetzt. So können sich Besucher selbst ein Bild davon machen, welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansätzen bestehen.