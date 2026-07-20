Ferien im eigenen Garten: Outdoor-Living und Energieautarkie clever kombinieren

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, ideal zur Süd- oder Südwestseite für hohe Erträge

Stromspeicher, um Sonnenstrom auch abends für Licht, Musik und Gartenlounge zu nutzen

Wärmepumpe, die die Energie aus Luft oder Erdreich nutzt und mit PV kombiniert werden kann

Intelligente Steuerung für Verschattung, Licht und Energieflüsse – von der Terrassenbeleuchtung bis zur Ladestation

Garten mit dem Grundriss planen

Terrassenausrichtung, Blickachsen und die Position von Lounge, Esstisch oder Spielbereich schon in der Entwurfsphase mitdenken – so entstehen echte „Outdoor-Zimmer“. Dach, Ausrichtung, Technik aufeinander abstimmen

Dachform, Dachneigung und Ausrichtung passend zur Photovoltaik wählen und früh klären, wo Wärmepumpe, Speicher und Technik sauber integriert werden können. Verschattung smart einplanen

Feste Vordächer, Pergolen oder Markisen helfen, Wohnräume im Sommer kühl zu halten und machen den Übergang zum Garten komfortabel. Steckdosen, Wasser & Licht nicht vergessen

Strom- und Wasseranschlüsse im Außenbereich sowie eine durchdachte Lichtplanung sorgen dafür, dass der Garten auch abends zur Wohlfühlzone wird – ohne fliegende Kabel. Förderungen und Finanzierung kombinieren

Programme für energieeffizienten, klimafreundlichen Neubau sowie passende Finanzierungslösungen – etwa das Living Haus Zuhause-Darlehen – frühzeitig prüfen und mit der Hausplanung verzahnen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn die Sonnenliege direkt vor der Terrassentür steht? Immer mehr Bauinteressierte planen Haus und Garten so, dass sich der Alltag wie ein Mini-Urlaub anfühlt: mit viel Grün, passenden Outdoor-Flächen und einer cleveren Energieversorgung – von Photovoltaik bis zur Wärmepumpe. Living Haus zeigt, wie sich Wohlfühlambiente und Energieautarkie von Anfang an kombinieren lassen.Ob Sommerfeeling im Lounge-Sessel, Kinder im Sandspielbereich oder der Abend am Grill: Der eigene Garten wird für viele Baufamilien zum wichtigsten Reiseziel. Wer neu baut, plant heute nicht nur Wohnräume, sondern gleich die komplette Outdoor-Wohnwelt – von der überdachten Terrasse über den Lieblingsplatz im Schatten bis zur Outdoor-Küche.Damit das nicht nur schön aussieht, sondern auch langfristig bezahlbar bleibt, gewinnt das Thema Energieautarkie an Bedeutung: Strom vom eigenen Dach, effiziente Heiztechnik und smarte Steuerung sorgen dafür, dass die Gartenferien nicht durch hohe Energie- und Nebenkosten getrübt werden.Autarkie bedeutet für viele Baufamilien vor allem, möglichst viel Strom selbst zu produzieren und eine Heizung zu nutzen, die effizient und klimafreundlich arbeitet. Wer neu baut, hat dabei die besten Karten, besonders wenn Energie und Outdoor-Living direkt mitgeplant werden. Wichtige Bausteine sind zum Beispiel:Wer aktuell sein Eigenheim plant, kann mit ein paar Grundentscheidungen viel für später tun:„Das Zuhause endet für viele nicht mehr an der Terrassentür. Der Garten wird zum zusätzlichen Wohnraum, in dem man leben, arbeiten und entspannen will“, sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. „Deshalb denken wir bei Living Haus Hausarchitektur, Energiekonzept und Outdoor-Living immer als Einheit. So entsteht ein Gesamtbild, das weit über die klassischen eigenen vier Wände hinausgeht.“