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Ferien im eigenen Garten: Outdoor-Living und Energieautarkie clever kombinieren

Wie Baufamilien dank smarter Energieversorgung im eigenen Wohlfühl-Garten das ganze Jahr Urlaubsfeeling genießen

(lifePR) (Schlüchtern, )
Warum in die Ferne schweifen, wenn die Sonnenliege direkt vor der Terrassentür steht? Immer mehr Bauinteressierte planen Haus und Garten so, dass sich der Alltag wie ein Mini-Urlaub anfühlt: mit viel Grün, passenden Outdoor-Flächen und einer cleveren Energieversorgung – von Photovoltaik bis zur Wärmepumpe. Living Haus zeigt, wie sich Wohlfühlambiente und Energieautarkie von Anfang an kombinieren lassen.

Home sweet Holiday: Der Garten als Lieblingsdestination

Ob Sommerfeeling im Lounge-Sessel, Kinder im Sandspielbereich oder der Abend am Grill: Der eigene Garten wird für viele Baufamilien zum wichtigsten Reiseziel. Wer neu baut, plant heute nicht nur Wohnräume, sondern gleich die komplette Outdoor-Wohnwelt – von der überdachten Terrasse über den Lieblingsplatz im Schatten bis zur Outdoor-Küche.

Damit das nicht nur schön aussieht, sondern auch langfristig bezahlbar bleibt, gewinnt das Thema Energieautarkie an Bedeutung: Strom vom eigenen Dach, effiziente Heiztechnik und smarte Steuerung sorgen dafür, dass die Gartenferien nicht durch hohe Energie- und Nebenkosten getrübt werden.

Energie vom Dach: Wenn die Sonne den Gartenurlaub bezahlt

Autarkie bedeutet für viele Baufamilien vor allem, möglichst viel Strom selbst zu produzieren und eine Heizung zu nutzen, die effizient und klimafreundlich arbeitet. Wer neu baut, hat dabei die besten Karten, besonders wenn Energie und Outdoor-Living direkt mitgeplant werden. Wichtige Bausteine sind zum Beispiel:
  • Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, ideal zur Süd- oder Südwestseite für hohe Erträge
  • Stromspeicher, um Sonnenstrom auch abends für Licht, Musik und Gartenlounge zu nutzen
  • Wärmepumpe, die die Energie aus Luft oder Erdreich nutzt und mit PV kombiniert werden kann
  • Intelligente Steuerung für Verschattung, Licht und Energieflüsse – von der Terrassenbeleuchtung bis zur Ladestation
Tipps für Bauinteressierte: Outdoor-Living und Energieautarkie von Anfang an mitdenken

Wer aktuell sein Eigenheim plant, kann mit ein paar Grundentscheidungen viel für später tun:
  1. Garten mit dem Grundriss planen
    Terrassenausrichtung, Blickachsen und die Position von Lounge, Esstisch oder Spielbereich schon in der Entwurfsphase mitdenken – so entstehen echte „Outdoor-Zimmer“.
  2. Dach, Ausrichtung, Technik aufeinander abstimmen
    Dachform, Dachneigung und Ausrichtung passend zur Photovoltaik wählen und früh klären, wo Wärmepumpe, Speicher und Technik sauber integriert werden können.
  3. Verschattung smart einplanen
    Feste Vordächer, Pergolen oder Markisen helfen, Wohnräume im Sommer kühl zu halten und machen den Übergang zum Garten komfortabel.
  4. Steckdosen, Wasser & Licht nicht vergessen
    Strom- und Wasseranschlüsse im Außenbereich sowie eine durchdachte Lichtplanung sorgen dafür, dass der Garten auch abends zur Wohlfühlzone wird – ohne fliegende Kabel.
  5. Förderungen und Finanzierung kombinieren
    Programme für energieeffizienten, klimafreundlichen Neubau sowie passende Finanzierungslösungen – etwa das Living Haus Zuhause-Darlehen – frühzeitig prüfen und mit der Hausplanung verzahnen.
„Das Zuhause endet für viele nicht mehr an der Terrassentür. Der Garten wird zum zusätzlichen Wohnraum, in dem man leben, arbeiten und entspannen will“, sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. „Deshalb denken wir bei Living Haus Hausarchitektur, Energiekonzept und Outdoor-Living immer als Einheit. So entsteht ein Gesamtbild, das weit über die klassischen eigenen vier Wände hinausgeht.“

Oikos Group GmbH

Über Living Haus
Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finanzierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Da-bei bauen sie auf Qualität „made in Germany“, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de

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