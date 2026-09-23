Fairness, die bleibt: Hanse Haus erneut ausgezeichnet

Faire Produktleistung: „Sehr gut“

Faire Kundenberatung: „Sehr gut“

Fairer Kundenservice: „Sehr gut“

Faire Kundenkommunikation: „Sehr gut“

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis: „Sehr gut“

Zukunftsstärke: „Sehr gut“

Der Weg zum eigenen Haus ist eine Reise voller Ideen, Entscheidungen und Vorfreude, aber auch eine Zeit, in der viele Fragen und Unsicherheiten entstehen. Wer baut, wünscht sich deshalb einen Partner an seiner Seite, dem er vertrauen kann. Hanse Haus wird für genau diesen Anspruch erneut ausgezeichnet: Zum 14. Mal erhält das Unternehmen das Focus-Money-Siegel „Fairster Fertighausanbieter“.In der aktuellen Untersuchung wurden 35 Fertighausanbieter in Deutschland bewertet. Neben Hanse Haus erhielten zwölf weitere Anbieter die Note „Sehr gut“. Die Ergebnisse werden in der Ausgabe 38/2026 von Focus-Money veröffentlicht.Grundlage der Auszeichnung ist eine umfangreiche Untersuchung von Focus-Money und dem Analyseinstitut ServiceValue. Bewertet wurden sechs Bereiche, die für Bauherren im Verlauf ihres Bauprojekts besonders wichtig sind. Hanse Haus konnte in allen Kategorien die Bestnote „Sehr gut“ erzielen:Damit zeigt sich die besondere Stärke von Hanse Haus nicht nur in einem einzelnen Bereich, sondern entlang der gesamten Kundenbeziehung: von der Qualität des Hauses über die persönliche Beratung und Betreuung bis hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.Bei Hanse Haus steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Bauherren entstehen individuelle Lösungen, die zu ihren Vorstellungen, ihrem Alltag und ihren finanziellen Möglichkeiten passen. Transparente Informationen und eine verlässliche Kommunikation sorgen von Anfang an für Orientierung und Sicherheit.Denn ein Zuhause entsteht nicht allein aus Wänden und Dächern, sondern auch aus Vertrauen, Verlässlichkeit und einem partnerschaftlichen Miteinander.