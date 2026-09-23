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Fairness, die bleibt: Hanse Haus erneut ausgezeichnet

Zum 14. Mal erhält der Fertighausanbieter das Focus-Money-Siegel „Fairster Fertighausanbieter“

(lifePR) (Oberleichtersbach, )
Der Weg zum eigenen Haus ist eine Reise voller Ideen, Entscheidungen und Vorfreude, aber auch eine Zeit, in der viele Fragen und Unsicherheiten entstehen. Wer baut, wünscht sich deshalb einen Partner an seiner Seite, dem er vertrauen kann. Hanse Haus wird für genau diesen Anspruch erneut ausgezeichnet: Zum 14. Mal erhält das Unternehmen das Focus-Money-Siegel „Fairster Fertighausanbieter“.

In der aktuellen Untersuchung wurden 35 Fertighausanbieter in Deutschland bewertet. Neben Hanse Haus erhielten zwölf weitere Anbieter die Note „Sehr gut“. Die Ergebnisse werden in der Ausgabe 38/2026 von Focus-Money veröffentlicht.

Sechs Mal „Sehr gut“ für Hanse Haus

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfangreiche Untersuchung von Focus-Money und dem Analyseinstitut ServiceValue. Bewertet wurden sechs Bereiche, die für Bauherren im Verlauf ihres Bauprojekts besonders wichtig sind. Hanse Haus konnte in allen Kategorien die Bestnote „Sehr gut“ erzielen:
  • Faire Produktleistung: „Sehr gut“
  • Faire Kundenberatung: „Sehr gut“
  • Fairer Kundenservice: „Sehr gut“
  • Faire Kundenkommunikation: „Sehr gut“
  • Faires Preis-Leistungs-Verhältnis: „Sehr gut“
  • Zukunftsstärke: „Sehr gut“
Damit zeigt sich die besondere Stärke von Hanse Haus nicht nur in einem einzelnen Bereich, sondern entlang der gesamten Kundenbeziehung: von der Qualität des Hauses über die persönliche Beratung und Betreuung bis hin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Ein Versprechen, das vom ersten Gespräch an zählt

Bei Hanse Haus steht der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Bauherren entstehen individuelle Lösungen, die zu ihren Vorstellungen, ihrem Alltag und ihren finanziellen Möglichkeiten passen. Transparente Informationen und eine verlässliche Kommunikation sorgen von Anfang an für Orientierung und Sicherheit.

Denn ein Zuhause entsteht nicht allein aus Wänden und Dächern, sondern auch aus Vertrauen, Verlässlichkeit und einem partnerschaftlichen Miteinander.

Oikos Group GmbH

Über Hanse Haus

Die Hanse Haus GmbH mit Sitz im unterfränkischen Oberleichtersbach zählt zu den führenden deutschen Fertighausanbietern. Seit der Gründung vor mehr als 95 Jahren hat sich Hanse Haus zu einem international tätigen Unternehmen im Fertighausbau entwickelt. Mehr als 39.000 Fertighäuser, darunter Wohnhäuser in ein- bis dreigeschossiger Bauweise, Reihenhäuser, Büro- und Zweckbauten, wurden im In- und Ausland errichtet. Das Unternehmen realisiert Bauvorhaben auf Wunsch als energiesparendes KfW-Effizienzhaus, Passivhaus oder Plusenergie-Haus. Neben der Planung und Umsetzung des Fertigbaus unterstützt Hanse Haus zukünftige Bauherren bei der Grundstückssuche und bei der Finanzierungswahl. Zudem ist Hanse Haus mit rund 30 Ausstellungshäusern und mehr als 50 Vertriebsbüros bundesweit vertreten. Weitere Vertriebsstellen befinden sich in der Schweiz und Luxemburg. Hanse Haus beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und ist Teil der OIKOS Gruppe. Diese vereint drei der führenden Marken im europäischen Fertighaussektor: Hanse Haus, Bien-Zenker und Living Haus. OIKOS befindet sich seit Mai 2021 im Besitz von Goldman Sachs Asset Management.

Website: www.hanse-haus.de / www.oikos-group.de

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