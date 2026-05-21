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Blütensamen, Ballons und Bullriding:

Buntes Frühlingsfest bei Hanse Haus erhält viel positive Resonanz

(lifePR) (Schlüchtern, )
Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen und ein Gelände voller gut gelaunter Gäste: Das Frühlingsfest bei Hanse Haus am Sonntag, den 10. Mai, war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Gäste nutzten die Gelegenheit, mit der ganzen Familie einen abwechslungsreichen Tag beim Fertighaushersteller in Oberleichtersbach zu verbringen.

Schon seit vielen Jahren ist das Frühlingsfest bei Hanse Haus eine feste Größe im Veranstaltungskalender – und längst mehr als ein Termin für angehende Baufamilien. Auch Nachbarn, Freunde, Mitarbeitende und Interessierte aus der Region nutzen den Tag der offenen Tür für einen entspannten Ausflug nach Oberleichtersbach.

Auszeit für Mütter, Action für Kids

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war der liebevoll gestaltete Muttertagsstand. Viele Mütter freuten sich über einen schattigen Rückzugsort, ein Glas Sekt und vor allem über ein kleines Herz mit Blütensamen, das als kleine Aufmerksamkeit und Zeichen der Wertschätzung verschenkt wurde.

Für beste Unterhaltung bei Kindern, Jugendlichen und auch vielen Erwachsenen sorgten die abwechslungsreichen Mitmach-Aktionen. Vor allem das Bullriding war ein Publikumsmagnet: Zahlreiche Gäste stellten hier mit viel Ehrgeiz und Humor ihren Gleichgewichtssinn unter Beweis.

Großer Andrang herrschte auch beim Torwandschießen. Die Aktion brachte nicht nur den ganzen Tag über gute Stimmung, sondern auch eine Spendensumme in Höhe von 1.300 Euro ein. Das Geld wird dem Verein Jonas Hilft e. V. zur Unterstützung leukämie- und tumorkranker Kinder zur Verfügung gestellt.

Unterstrichen wurde die fröhlich, bunte Atmosphäre von heiß geliebten Luftballons und strahlenden Kinderaugen.

Kulinarische Vielfalt und Bauherrenaustausch

Auch kulinarisch war einiges geboten: Ob Streetfood- oder Festzeltangebot – die abwechslungsreiche Auswahl und der freundliche Service wurden vielseits gelobt. Ein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Oberleichtersbach, die mit tatkräftiger Einsatzbereitschaft die Gäste umsorgte.

Neben den leckeren Gaumenfreuden fand auch der Bauherrenaustausch großen Zuspruch. Zum ersten Mal in diesem Jahr berichteten ehemalige Bauherren in einem organisierten Rahmen von ihren Erfahrungen, während angehende Bauherren Fragen rund ums Bauen direkt an diejenigen stellen konnten, die den Weg schon gegangen sind.

Blick hinter die Kulissen

Darüber hinaus gab es auch in den geöffneten Musterhäusern sowie im großen Bemusterungszentrum umfangreiche Informationen und Inspirationen rund um moderne Architektur, energieeffiziente Bauweisen und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten eines Hanse-Hauses zu entdecken. Wer sich für berufliche Perspektiven interessierte, konnte sich zudem direkt vor Ort bei den Auszubildenden und Fachkräften über Ausbildungs- und Karrierechancen informieren.

Wie schon in den letzten Jahren fanden auch die Werksführungen großen Zuspruch. Neben exklusiven Einblicken in die Produktionshallen vermittelten sie einen anschaulichen Eindruck von der hohen Fertigungstiefe des Unternehmens.

Dank an Gäste und Mitwirkende

„Das Frühlingsfest ist für uns jedes Jahr ein besonderes Ereignis, weil wir hier den direkten Austausch mit unseren Baufamilien, Interessenten, Nachbarn und Partnern erleben“, so Carolin Muth, Abteilungsleiterin Vertriebsinnendienst bei Hanse Haus. „Das große Interesse an unseren Werksführungen, die vielen positiven Rückmeldungen zum Muttertagsstand und die tolle Stimmung auf dem gesamten Gelände zeigen uns, dass sich die intensive Vorbereitung gelohnt hat. Unser Dank gilt allen Gästen, Mitwirkenden und Helfenden, die diesen Tag möglich gemacht haben.“

Wer das Frühlingsfest verpasst hat oder nicht bis zum nächsten Termin warten möchte, ist herzlich eingeladen, Hanse Haus ganzjährig kennenzulernen und den Musterhauspark am Firmensitz in Oberleichtersbach zu besuchen.

Oikos Group GmbH

Die Hanse Haus GmbH mit Sitz im unterfränkischen Oberleichtersbach zählt zu den führenden deutschen Fertighausanbietern. Seit der Gründung vor mehr als 95 Jahren hat sich Hanse Haus zu einem international tätigen Unternehmen im Fertighausbau entwickelt. Mehr als 39.000 Fertighäuser, darunter Wohnhäuser in ein- bis dreigeschossiger Bauweise, Reihenhäuser, Büro- und Zweckbauten, wurden im In- und Ausland errichtet. Das Unternehmen realisiert Bauvorhaben auf Wunsch als energiesparendes KfW-Effizienzhaus, Passivhaus oder Plusenergie-Haus. Neben der Planung und Umsetzung des Fertigbaus unterstützt Hanse Haus zukünftige Bauherren bei der Grundstückssuche und bei der Finanzierungswahl. Zudem ist Hanse Haus mit rund 30 Ausstellungshäusern und mehr als 50 Vertriebsbüros bundesweit vertreten. Weitere Vertriebsstellen befinden sich in der Schweiz und Luxemburg. Hanse Haus beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und ist Teil der OIKOS Gruppe. Diese vereint drei der führenden Marken im europäischen Fertighaussektor: Hanse Haus, Bien-Zenker und Living Haus. OIKOS befindet sich seit Mai 2021 im Besitz von Goldman Sachs Asset Management.

Website: www.hanse-haus.de / www.oikos-group.de

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