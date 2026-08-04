Baufamilien digital begleiten: Wie Bien-Zenker Hausplanung zum Erlebnis macht

Vom ersten Wunsch bis zur konkreten Entscheidung verbindet das Unternehmen digitale Innovation mit persönlicher Begleitung und macht Hausplanung inspirierend und zugänglich.



Der Traum vom eigenen Zuhause beginnt selten mit fertigen Plänen. Meist beginnt er mit einem Gefühl: dem Wunsch nach mehr Raum, mehr Geborgenheit, mehr Zukunft für die eigene Familie. Gleichzeitig stehen am Anfang viele Fragen: Wie soll unser Zuhause aussehen? Was passt zu unserem Leben? Was können wir uns leisten? Bien-Zenker begleitet Baufamilien auf diesem Weg heute so individuell wie nie zuvor – mit digitalen Lösungen, die Orientierung geben, Entscheidungen erleichtern und die Hausplanung zum innovativen Erlebnis machen.



Mit dem KI-gestützten Hausbau-Berater CASAI, dem realitätsnahen Bemusterungskonfigurator und der digitalen Hausassistentin Claudia Wagner schafft Bien-Zenker digitale Kontaktpunkte, die sich an den Bedürfnissen der Baufamilien orientieren. So wird Hausplanung klar strukturiert, emotional greifbar und ist dabei eng mit der persönlichen Beratung verzahnt.



Direkt ansprechbar, immer erreichbar



Ein zentrales Element der digitalen Kundenbegleitung bei Bien-Zenker ist Claudia Wagner. Die digitale Hausassistentin wurde exakt nach den Wünschen und Vorstellungen von befragten Baufamilien entwickelt: stilvoll, einfühlsam, kompetent und jederzeit erreichbar. Über WhatsApp begleitet sie Interessenten bei ersten Fragen, gibt Orientierung und erleichtert den Einstieg in das komplexe Thema Hausbau.



Gerade in einer Lebensphase, in der viele Entscheidungen parallel getroffen werden müssen, schafft diese Form der digitalen Begleitung spürbare Entlastung. Wer sich abends auf dem Sofa, zwischendurch im Alltag oder am Wochenende mit dem eigenen Hausprojekt beschäftigt, findet so genau dann Unterstützung, wenn sie gebraucht wird.



Wenn Zukunftspläne greifbar werden



Genau dem gleichen Prinzip folgt auch CASAI als KI-gestützter Berater. Wer ein Haus bauen möchte, startet oft mit vielen Vorstellungen, aber noch ohne klares Bild. CASAI hilft dabei, Wünsche zu sortieren, Möglichkeiten aufzuzeigen und die vielen kleinen und großen Entscheidungen auf dem Weg zum Eigenheim Schritt für Schritt greifbarer zu machen.



So unterstützt CASAI Interessenten bereits in einer sehr frühen Phase der Hausplanung, ist rund um die Uhr verfügbar und hilft dabei, Ideen zu strukturieren, passende Hauskonzepte zu finden und ein besseres Gefühl für Grundrisse, Budgets und Ausstattungsmöglichkeiten zu entwickeln. Aus einer ersten Vorstellung entsteht ein Zuhause, das wirklich zum eigenen Leben passt.



Hausplanung, die man spüren kann



Wer sich dann für ein Haus entschieden hat, dem eröffnet der technisch ausgefeilte Bemusterungskonfigurator neue Möglichkeiten. Mit ihm können Baufamilien Materialien, Oberflächen und Gestaltungsvarianten schon vorab realitätsnah erleben – ganz in Ruhe, von zu Hause aus und im eigenen Tempo.



Ob Böden, Fliesen, Fassaden oder Dachvarianten: Die visuell hochwertige Darstellung schafft Sicherheit und Vorfreude zugleich. Entscheidungen werden damit greifbarer, weil das zukünftige Zuhause nicht nur theoretisch geplant, sondern schon früh emotional erfahrbar wird. Das macht die Vorbereitung auf die persönliche Bemusterung nicht nur effizienter, sondern auch entspannter.



Digitalisierung, die Nähe schafft



Wichtig ist dem Unternehmen bei all dem, dass Technologie nicht für Distanz, sondern für eine bessere Betreuung steht. Digitale Tools sollen Menschen nicht ersetzen, sondern ihnen den Weg ins eigene Zuhause leichter machen.



„Der Hausbau ist eine sehr persönliche Entscheidung. Deshalb entwickeln wir digitale Lösungen immer als sinnvolle Unterstützung für unsere Baufamilien“, erklärt Nils Klose, CDO der Oikos Group. „Wir möchten Menschen vom ersten Wunsch bis zur konkreten Planung so begleiten, dass sie sich verstanden, gut informiert und sicher in ihren Entscheidungen fühlen. Genau dann entfaltet Digitalisierung ihren eigentlichen Wert.“



Zeitgemäß und erlebnisorientiert



Die Erwartungen an die Hausplanung haben sich in den letzten Jahren verändert. Bauinteressierte wünschen sich heute nicht nur eine fundierte Beratung, sondern auch zeitgemäße, flexible und intuitive Zugänge zu Informationen und Entscheidungen. Bien-Zenker verbindet diese Anforderungen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Fertighausbau und schafft so ein Hausbauerlebnis, das digitale Innovation und persönliche Nähe sinnvoll zusammenführt.



Was dabei herauskommt, ist eine neue Form der Begleitung: nahbar, verlässlich und inspirierend. Damit Hausplanung voller Vorfreude auf das neue Zuhause erlebt wird.

(lifePR) (