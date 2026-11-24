Ein Zuhause entsteht nicht einfach auf dem Papier. Es braucht Ideen, gute Entscheidungen und Menschen, die gemeinsam anpacken. Dass Living Haus diesen Anspruch lebt, zeigt die Auszeichnung beim ImmoAward 2026 von ImmoScout24. Für das Living Haus Team ist der Preis Anerkennung und Ansporn zugleich.



Großer Moment in Frankfurt



Die Preisverleihung für die Region Rhein-Main fand am 17. November in Frankfurt am Main statt. Dort nahm Living Haus Geschäftsführer Peter Hofmann den Award entgegen. Der Titel „Hausbauer des Jahres“ bedeutet für das Team vor allem eines: Die tägliche Arbeit, Menschen auf dem Weg ins eigene Zuhause zu begleiten, wird wahrgenommen und geschätzt.



Ein Award mit Blick auf die Menschen



Der ImmoAward ist ein regionaler Branchenpreis, den ImmoScout24 2025 ins Leben gerufen hat. 2026 wurde er zum zweiten Mal vergeben. Insgesamt werden 42 Preisträgerinnen und Preisträger in sieben Regionen und sechs Kategorien ausgezeichnet. Dazu zählen unter anderem die Kategorien Makler, Gewerbemakler, Bauträger, Newcomer und Hausbauer des Jahres sowie der Innovationspreis.



Nicht beworben, sondern empfohlen



Eine Besonderheit: Für den ImmoAward kann man sich nicht selbst bewerben. Die Nominierten werden anhand von drei gleich gewichteten Kriterien ermittelt: Leistungskennzahlen auf ImmoScout24, Kundenstimmen und Empfehlungen des ImmoScout24-Vertriebsteams. Aus fünf Nominierten pro Region und Kategorie wählt eine unabhängige Expertenjury drei Finalisten aus und kürt bei der jeweiligen Gala die Gewinner.



Rückenwind für den nächsten Schritt



Living Haus möchte den Traum vom eigenen Zuhause mit einem persönlichen und unkomplizierten Weg dorthin verbinden. Die Auszeichnung wird als motivierende Anerkennung für das Team gesehen und gilt allen, die mit Ideen, Engagement und Herzblut daran mitwirken, dass aus einem Haus ein Zuhause wird.

(lifePR) (