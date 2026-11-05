Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078564

Oikos Group GmbH Am Distelrasen 2 36381 Schlüchtern, Deutschland https://www.oikos-group.de/
Ansprechpartner:in Frau Andrea Lang 09741 808-250825
Logo der Firma Oikos Group GmbH

25 Jahre Living Haus: Erfahrung, die nicht nach gestern klingt

Zum 25-jährigen Bestehen erhält der hessische Fertighausspezialist Living Haus eine Ehrenurkunde der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern. Die Auszeichnung bestätigt nicht nur den eingeschlagenen Kurs und gibt zugleich Rückenwind.

(lifePR) (Schlüchtern, )
Erfahrung muss nicht nach alten Floskeln klingen. Living Haus begleitet Bauinteressierte bewusst jung, direkt und unkonventionell ins eigene Zuhause. Die IHK-Ehrenurkunde würdigt das 25-jährige Bestehen und die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens. Für Living Haus ist sie darüber hinaus eine Bestätigung, den eigenen Weg weiterzugehen.

Überreicht wurde die Urkunde bei der Firmenjubiläumsfeier der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern im Kurhaus Hanau-Wilhelmsbad. Insgesamt ehrte die IHK an diesem Abend 40 Unternehmen aus Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis. Zusammen kamen sie auf beeindruckende 2.035 Jahre Firmengeschichte.

Bewährtes bewahren, Neues wagen

IHK-Präsidentin Natasha Rohde hob in ihrer Begrüßung hervor, was Unternehmen über viele Jahre prägt: Mut, Ausdauer und die Fähigkeit, die Richtung zu ändern, wenn der ursprüngliche Plan nicht mehr passt. Für Living Haus gehört genau das zu einem zeitgemäßen Verständnis von Erfahrung: nicht an alten Antworten festzuhalten, sondern Bauinteressierte dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg ins Zuhause zu finden.

Offenheit, Mut und Eigenständigkeit sind für Living Haus deshalb mehr als eine Frage des Auftritts. Sie sollen den Hausbau zugänglicher machen, mit einer Ansprache auf Augenhöhe, Raum für eigene Vorstellungen und einem erfahrenen Begleiter an der Seite. So verbindet Living Haus Verlässlichkeit mit dem Schwung, den ein neuer Anfang verdient.

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Fertighaussspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finanzierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Da-bei bauen sie auf Qualität „made in Germany“, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.