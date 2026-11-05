25 Jahre Living Haus: Erfahrung, die nicht nach gestern klingt

Erfahrung muss nicht nach alten Floskeln klingen. Living Haus begleitet Bauinteressierte bewusst jung, direkt und unkonventionell ins eigene Zuhause. Die IHK-Ehrenurkunde würdigt das 25-jährige Bestehen und die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens. Für Living Haus ist sie darüber hinaus eine Bestätigung, den eigenen Weg weiterzugehen.



Überreicht wurde die Urkunde bei der Firmenjubiläumsfeier der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern im Kurhaus Hanau-Wilhelmsbad. Insgesamt ehrte die IHK an diesem Abend 40 Unternehmen aus Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis. Zusammen kamen sie auf beeindruckende 2.035 Jahre Firmengeschichte.



Bewährtes bewahren, Neues wagen



IHK-Präsidentin Natasha Rohde hob in ihrer Begrüßung hervor, was Unternehmen über viele Jahre prägt: Mut, Ausdauer und die Fähigkeit, die Richtung zu ändern, wenn der ursprüngliche Plan nicht mehr passt. Für Living Haus gehört genau das zu einem zeitgemäßen Verständnis von Erfahrung: nicht an alten Antworten festzuhalten, sondern Bauinteressierte dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg ins Zuhause zu finden.



Offenheit, Mut und Eigenständigkeit sind für Living Haus deshalb mehr als eine Frage des Auftritts. Sie sollen den Hausbau zugänglicher machen, mit einer Ansprache auf Augenhöhe, Raum für eigene Vorstellungen und einem erfahrenen Begleiter an der Seite. So verbindet Living Haus Verlässlichkeit mit dem Schwung, den ein neuer Anfang verdient.



Über Living Haus



Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Fertighaussspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finanzierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Da-bei bauen sie auf Qualität „made in Germany“, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.



Mehr Informationen: livinghaus.de

(lifePR) (