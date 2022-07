WALD Orthopädie-Schuhtechnik - Neuer Zentral-Standort im Gewerbepark Cité, Baden-Baden

OBV storedesign richtet Standort der Wald Orthopädie-Schuhtechnik ein

Das in der Region bekannte und renommierte Sanitätshaus-Unternehmen WALD Orthopädie-Schuhtechnik mit Niederlassungen in Rastatt und Ettlingen hat im April seine neue Zentrale im Baden-Badener Gewerbepark eröffnet. Der neue Standort verfügt über 200 Quadratmeter Verkaufs- und Beratungsfläche im Erdgeschoss und über ebenfalls 200 Quadratmeter für Verwaltungstätigkeiten im Obergeschoss und wurde von unseren Spezialisten für Sanitätshaus-Einrichtungen gestaltet.



Der Angebots-Schwerpunkt liegt, wie die Firmierung schon aussagt unter dem Slogan „Bei uns sind Ihre Füße in guten Händen“, bei Orthopädie- und Sport-Schuhwerk und so wurde auch auf eine attraktive Präsentation dieser Produktgruppe besonderer Wert gelegt. Das Interieur wurde mit durch konsequente Geradlinigkeit geprägte Einrichtungs-Elemente, die von uns in Kooperation mit der Firma Bauerfeind entwickelt wurden, gestaltet. Auf eingehängten Glasböden stehen die Schuhe dominant im Vordergrund und auch das übrige Sortiment profitiert von dieser ansprechenden und transparenten Präsentation.



Neben dem großzügig angelegten Laden-Layout wirkt das weiße Farbklima der Einrichtung einladend und strahlt unterschwellig fachliche Kompetenz aus.



Zu diesem positiven Eindruck trägt auch die präzise geplante Lichtarchitektur bei. Ein Stromschienen-System sorgt für eine vorteilhafte Effektbeleuchtung und deckenabgehängte Pendelleuchten spenden eine angenehme Basishelligkeit. Der schiefergraue in Platten verlegte Bodenbelag mit einer eingelassenen Windrose rundet das überzeugende Erscheinungsbild der neuen WALD Zentrale optisch ab.



Autor: ISA AUER PRESSECONTACT