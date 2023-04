Sanitätshaus Klein und OBV storedesign prämiert!

Sanitätshaus Klein aus Darmstadt und OBV storedesign aus Vreden im Storebook des deutschen Ladenbau Verbandes für erfolgreiches Ladenbau-Projekt ausgezeichnet!

Das Sanitätshaus Klein aus Darmstadt hat es geschafft, mit seinem neu eröffneten Geschäft in das Storebook 2023 des deutschen Ladenbau Verbandes aufgenommen zu werden.



Das Sanitätshaus Klein hat eine lange Tradition und ist seit vielen Jahren ein führender Anbieter von medizinischen Hilfsmitteln in Darmstadt und der Umgebung. Das neue Ladenlayout des Unternehmens bietet eine perfekte Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik und vermittelt den Kunden ein Gefühl von Komfort und Professionalität.



Die Umsetzung des Projektes erfolgte durch das Ladenbau-Unternehmen OBV storedesign aus Vreden. Die Experten von OBV storedesign haben das Sanitätshaus Klein von der Konzeption bis zur Umsetzung begleitet und dabei höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Ästhetik erfüllt. Die Kombination aus innovativem Design und funktionalen Elementen schafft eine harmonische Atmosphäre im Laden, die die Kunden begeistert.



Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das neue Sanitätshaus Klein präsentiert sich in einem modernen und ansprechenden Design, das den Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglicht. Die Ausstattung ist innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik, was besonders im Bereich der Prothesenversorgung und der Rehabilitation zu spüren ist.



Insgesamt ist das Projekt des Sanitätshauses Klein ein perfektes Beispiel dafür, wie ein modernes Ladenlayout das Einkaufserlebnis der Kunden verbessern und gleichzeitig das Unternehmen repräsentieren kann. Das Unternehmen hat mit der Zusammenarbeit mit OBV storedesign aus Vreden eine ausgezeichnete Wahl getroffen und wird zweifellos von diesem Projekt profitieren.



Die Aufnahme in das Storebook des deutschen Ladenbau Verbandes ist zudem eine besondere Auszeichnung für das Sanitätshaus Klein und OBV storedesign. Das Storebook bietet eine Plattform für die besten Projekte im Ladenbau und zeigt, welche Trends und Entwicklungen aktuell im Einzelhandel zu beobachten sind. Mit der Aufnahme in das Storebook hat das Sanitätshaus Klein bewiesen, dass es zu den Besten der Branche gehört und mit seiner neuen Filiale ein gelungenes Beispiel für zeitgemäßen Ladenbau geschaffen hat.