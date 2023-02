Mühlen-Apotheke an neuem Standort - moderner Ladenbau sorgt für besseren Kundenservice

OBV storedesign baut Mühlen-Apotheke in Vreden um

Die Mühlen-Apotheke in Vreden hat ihren Standort gewechselt und ist nun an einem neuen, zentralen Ort an der Bahnhofsstraße zu finden. Der Umzug war eine Gelegenheit für das Unternehmen, nicht nur den Ladenbau zu modernisieren, sondern auch ein besonderes Highlight zu schaffen. Für den Umbau zeichnen sich die Apotheken-Experten von OBV storedesign aus Vreden verantwortlich. Diese haben die neuen Räumlichkeiten geplant, die Projekt- und Gewerkesteuerung sowie die Fertigung übernommen.



Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die moderne Offizin Einrichtung ist hell und einladend gestaltet. Unterstützt wird die Warenpräsentation durch Bildschirme, welchen zusätzlichen Content und Informationen liefern.



Die Apotheke setzt bei ihrem Umbau auf eine offene und einladende Atmosphäre, um den Kunden das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Unterstützt wird die Atmosphäre durch beleuchtete Textilbanner, die lokale Motive zeigen. Der neue, helle und geräumige Verkaufsraum bietet den Kunden auf 187qm viel Platz, um auch die nötige Diskretion waren zu können.



Ein weiteres Highlight des neuen Standorts ist die Halbrunde-Glasfront, die das Schaufenster der Apotheke bildet. Die Glasfront lässt viel natürliches Licht in den Verkaufsbereich und gibt den Kunden einen einzigartigen Einblick in die Welt der Apotheke.



Mit dem Umzug an einen neuen Standort und der Modernisierung des Ladenbaus setzt sich die Apotheke für eine verbesserte Kundenbetreuung ein. Die Apotheke ist ab sofort an ihrem neuen Standort geöffnet und freut sich auf viele zufriedene Kunden.