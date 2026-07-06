Warum im Alten Land gute Äpfel liegen bleiben

Twielenfleth, direkt an der Elbe. Wer hier auf den Hof von Familie Eckhoff fährt, steht nicht vor einer romantischen Kulisse, sondern mitten in einem funktionierenden Obstbaubetrieb. Kisten, Maschinen, Sortiertechnik, Kühlräume, Wege zwischen Plantage, Lager und Verkauf. Landwirtschaft ist hier kein Bild fürs Wochenende. Sie ist tägliche Arbeit. 365 Tage im Jahr.



Niklas Eckhoff kennt diesen Rhythmus seit seiner Kindheit. Er ist Obstbauer in sechster Generation. Seit 1869 bewirtschaftet die Familie Eckhoff ihren Hof im Alten Land, einer Region, die wie kaum eine andere in Deutschland für Obstbau steht. Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Zwetschen – was hier wächst, hat kurze Wege, viel Handarbeit und eine lange Tradition hinter sich.



Doch ausgerechnet ein besonders gutes Erntejahr wird jetzt zur Herausforderung.



„Die Wetterbedingungen waren im vergangenen Jahr sehr produktiv“, sagt Niklas Eckhoff. Was für Verbraucherinnen und Verbraucher erst einmal nach einer guten Nachricht klingt, hat für den Betrieb eine harte Kehrseite. Noch rund 500 Großkisten Äpfel stehen in den Frischhaltelagern des Hofes. Äpfel, die angebaut, gepflegt, geerntet, sortiert und eingelagert wurden. Äpfel, die knackig, saftig und von guter Qualität sind. Äpfel, die eigentlich gegessen werden sollten.



Nur fehlt ihnen aktuell der Weg in den Markt.



Für Niklas Eckhoff ist genau das schwer zu akzeptieren. Denn jeder Apfel im Lager steht für Arbeit, Fläche, Energie, Wasser, Maschinenstunden, Erntehelfer, Transport, Sortierung und Lagerkosten. „Bevor ein Apfel überhaupt verkauft wird, ist schon sehr viel passiert“, sagt er. Ein Obsthof produziert nicht auf Knopfdruck. Die Arbeit beginnt lange vor der Ernte und endet nicht, wenn der Apfel im Lager liegt.



Dass gute Lebensmittel am Ende entsorgt werden müssten, passt für ihn nicht in die Zeit.



Deutschland spricht viel über Regionalität, kurze Lieferketten und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig liegt der Selbstversorgungsgrad bei Äpfeln nur bei rund 44 Prozent. Rechnerisch kommt also nicht einmal jeder zweite Apfel, der hier gegessen wird, aus deutscher Erzeugung. Umso absurder wirkt es, wenn hochwertige Äpfel aus dem Alten Land keinen Absatz finden.



„Wir wollen nicht jammern“, sagt Niklas Eckhoff. „Wir wollen zeigen, was hier gerade passiert.“



Und genau deshalb sucht der Obsthof jetzt den direkten Weg. Am Sonntag, den 12. Juli 2026, lädt der Obsthof Eckhoff ab 10:00 Uhr herzlich zum Direktverkauf auf den Hof ein. Besucherinnen und Besucher können frische Äpfel direkt aus Twielenfleth kaufen – ohne Umwege, direkt dort, wo sie gewachsen sind. Für Familien, Ausflügler, Büros, Nachbarn, Hamburgerinnen und Hamburger, die am Wochenende ins Alte Land fahren – und für alle, die regionale Landwirtschaft nicht nur gut finden, sondern auch konkret unterstützen möchten.



Die Idee dahinter ist bewusst niedrigschwellig: kaufen, wo es wächst.



Wer beim Direktverkauf Äpfel mitnimmt, kauft keine Restware. Er nimmt hochwertige Äpfel mit, die nur deshalb keinen klassischen Absatz finden, weil die Lager noch zu voll sind und der Markt die Mengen nicht ausreichend aufnimmt. Sorten wie Glockenapfel, Finkenwerder Herbstprinz, Boskoop oder Jonagold erzählen dabei auch etwas über Vielfalt. Über alte Sorten. Über Geschmack, der nicht immer glatt und genormt sein muss. Und über eine Landwirtschaft, die mehr hervorbringt als Standardware im Regal.



Der Obsthof Eckhoff möchte deshalb nicht nur verkaufen, sondern auch aufmerksam machen. Auf die Lage vieler Obstbaubetriebe. Auf die Kosten hinter einem Apfel. Auf die Bedeutung direkter Vermarktung. Und auf die einfache Wahrheit, dass ein Lebensmittel seinen Wert nicht verliert, nur weil der Markt gerade zu voll ist.



Gerade das Alte Land lebt von dieser Nähe. Von Menschen, die am Wochenende über die Deiche fahren, durch die Obstplantagen radeln, Hofläden besuchen, Kuchen essen, Kirschen kaufen, Äpfel mitnehmen. Tourismus und Obstbau gehören hier zusammen. Wer das Alte Land besucht, besucht keine Kulisse. Er besucht eine Kulturlandschaft, die bewirtschaftet werden muss, damit sie bleibt, was sie ist.



Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, wieder genauer hinzusehen: auf das, was vor der eigenen Haustür wächst. Auf die Arbeit, die in regionalen Lebensmitteln steckt. Und auf die Wege, die ein Apfel nehmen muss, bevor er überhaupt im Einkaufskorb liegt.



Was steckt hinter einem Apfel?

Wie viel Arbeit liegt zwischen Blüte und Ernte?

Und warum sollten gute regionale Lebensmittel keinen Käufer finden, wenn sie direkt vor der Haustür wachsen?



Niklas Eckhoff hofft jetzt auf Menschen, die genau das verstehen. Auf Ausflügler, die nicht nur mit einem schönen Blick auf die Elbe nach Hause fahren, sondern mit frischen Äpfeln vom Hof. Auf Hamburger Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden regionale Äpfel ins Büro stellen. Auf Cafés, Restaurants und Nachbarschaften, die sagen: Bevor gute Ware entsorgt wird, essen wir sie lieber.



Die Einladung ist herzlich und direkt: Am 12. Juli 2026 ab 10:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf den Obsthof Eckhoff nach Twielenfleth kommen, Äpfel direkt vom Hof kaufen und regionale Landwirtschaft unterstützen.



Denn manchmal ist Unterstützung ganz einfach.



Vorbeikommen. Äpfel mitnehmen. Direkt vom Hof.



Obsthof Eckhoff, Am Deich 52, 21723 Twielenfleth





(lifePR) (