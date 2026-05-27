Fest der Freundschaft im Oberschlesischen Landesmuseum
„Mit dem ‚Fest der Freundschaft‘ möchten wir zeigen, wie lebendig und bereichernd die deutsch-polnischen Beziehungen heute sind. Der Nachbarschaftsvertrag hat den Grundstein für viele persönliche, kulturelle und gesellschaftliche Verbindungen gelegt. Dieses Jubiläum feiern wir gemeinsam – offen, herzlich und mit einem Programm, das Menschen zusammenbringt“, sagen die Projektkoordinatorinnen Anna Appelhoff und Katarzyna Schieweck. Das Fest versteht sich als Zeichen gelebter Nachbarschaft, kulturellen Austauschs und europäischer Verbundenheit.
Ein besonderer Höhepunkt des Tages ist die Podiumsdiskussion um 15 Uhr zum Thema „35 Jahre Deutsch-Polnischer Nachbarschaftsvertrag – was bedeutet er heute für Europa?“. Es diskutieren Basil Kerski (Kulturmanager, Publizist, Experte für europäische Erinnerungskultur sowie deutsch-polnische Beziehungen, Präsident und Leiter am Haus der Geschichte NRW), Krzysztof Ruchniewicz (Historiker, Professor für deutsch-polnische Geschichte, europäische Zeitgeschichte und Erinnerungskultur), Rafał Sobczak (Gesandter und Direktor des Polnischen Instituts Düsseldorf) sowie Joanna Szymańska-Bica (Sozial- und Politikwissenschaftlerin, Integrationsaktivistin und Projektentwicklerin in den Bereichen gesellschaftliche Teilhabe, Diversität und der Sichtbarkeit migrantischer Perspektiven). Gemeinsam werfen sie einen Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen in Europa.
Musikalisch eröffnet wird das Fest um 13 Uhr vom Oberschlesischen Blasorchester unter der Leitung von Andreas Buschmann. Um 14 Uhr präsentiert die deutsch-polnische Newcomerin Nadia Wiercioch eigene Songs mit authentischem Sound und unverwechselbarer Stimme. Humorvoll wird es um 17 Uhr mit Steffen Möller und seinem Kabarettprogramm „Hinter der Oder so Neiß“, das kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten pointiert beleuchtet. Möller gilt als der wohl bekannteste und witzigste Botschafter der deutsch-polnischen Verständigung, ein meisterhafter Beobachter beider Mentalitäten und vielleicht sogar der polnischste Deutsche überhaupt. Kaum jemand verbindet deutschen Humor und polnischen Alltag so treffsicher wie er. Den musikalischen Abschluss gestaltet ab 20 Uhr das Duo Evermonics mit energiegeladenen Coverversionen beliebter Rock- und Popsongs.
Im Museumsfoyer lädt das „Sąsiadkaffee“ – ein Markt der Möglichkeiten – zum Austausch und Vernetzen ein. Deutsch-polnische Initiativen präsentieren dort ihre Arbeit an Informationsständen und bieten Raum für Gespräche, neue Kontakte und gemeinsame Ideen. Dabei sind u. a. Europolis e.V., die Landesinitiative Polnischsprachiger Eltern und Familien NRW e. V., HAUS SCHLESIEN, das Westpreußische Landesmuseum, die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, der Polnische Sozialrat und die Landsmannschaft Schlesien.
Auch Kinder erwartet ein vielseitiges Angebot: Auf der Museumswiese sorgen Zaubershows sowie Spiel- und Bewegungsangebote für Unterhaltung. Ergänzt wird das Programm zudem durch Sprach- und Flechtworkshops, Kurzführungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen sowie den ganztägig gezeigten Dokumentarfilm „Leben an Oder und Neiße“ von Ronald Urbanczyk. Für das leibliche Wohl sorgen Café Bös und die Schlesische Bäckerei.
Programmübersicht
13 Uhr: Live-Musik: Oberschlesisches Blasorchester Ratingen
14 Uhr: Live-Musik: Nadia Wiercioch
15 Uhr: Podiumsdiskussion „35 Jahre Deutsch-Polnischer Nachbarschaftsvertrag – was bedeutet er heute für Europa?“ mit Basil Kerski, Krzysztof Ruchniewicz, Rafał Sobczak und Joanna Szymańska-Bica
17 Uhr: Kabarett: Steffen Möller mit „Hinter der Oder so Neiß“
20 Uhr: Live-Musik: Evermonics
Das gesamte Programm finden Sie unter: www.oslm.de.
Das „Fest der Freundschaft“ wird gefördert durch die Landesinitiative „Europa-Schecks“ des Landes Nordrhein-Westfalen, aus Mitteln des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW sowie aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern durch das Kulturreferat für Schlesien am Schlesischen Museum zu Görlitz als Kooperationspartner.