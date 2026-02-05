Zum 8. Mal: NOVENTI ist Deutschlands bestes Abrechnungszentrum

- Deutschlands Vor-Ort-Apotheken wählen NOVENTI zum 8. Mal zum Spitzenreiter in der Rezeptabrechnung
- Apothekereigenes Unternehmen NOVENTI überzeugt durch höchste Sicherheit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit
- Klares Ziel seit mehr als 125 Jahren: Kundinnen und Kunden stehen im Fokus
125 Jahre Kompetenz und Verlässlichkeit
Seit der Gründung im Jahr 1900 steht NOVENTI für sichere und pünktliche Rezeptabrechnung. Die Auszeichnung nahm Vorstandsvorsitzender Mark Böhm im Rahmen des Kooperationsgipfels des BVDAK entgegen.
„Diese Ehrung bedeutet uns sehr viel. Sie ist eine besondere Anerkennung unserer täglichen Arbeit und ein starkes Zeichen des Vertrauens seitens der Apothekerinnen und Apotheker. Sie zeigt, dass wir im Bereich der Rezeptabrechnung Maßstäbe setzen. Als apothekereigenes Unternehmen sind wir stolz darauf, dieses Vertrauen immer wieder zu erhalten. Gleichzeitig motiviert uns diese Auszeichnung, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und noch konsequenter an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten“, betont Mark Böhm.
NOVENTI Rezeptabrechnung vereint Sicherheit, Stabilität und Innovation
Als apothekereigenes Unternehmen hat NOVENTI den klaren Qualitätsanspruch: Die Rezeptabrechnung ist zu jeder Zeit verlässlich und stabil. Heute ist das Unternehmen Marktführer im Bereich der Apothekenabrechnung und rechnet rund ein Drittel aller E-Rezepte in Deutschland ab – 2025 über 174 Millionen. Auch, weil das Unternehmen seine Abrechnungsprodukte stets weiterentwickelt, damit sie die Kundinnen und Kunden entlasten und Mehrwerte schaffen.
Ein Beispiel dafür ist der NOVENTI cashManager, mit dem Apotheken flexibel und unabhängig von festen Abrechnungsterminen auf ihr Rezeptguthaben zugreifen können. Mark Böhm: „Der cashManager verschafft Apotheken finanzielle Handlungsspielräume genau dann, wenn sie gebraucht werden. Das ist gerade in der aktuellen, herausfordernden Wirtschaftslage entscheidend. Auch mit Blick auf die stetig steigenden Hochpreiser-Preise und die damit verbundene Vorfinanzierung ist Liquidität für Apotheken wichtiger denn je.“
Über die Coop-Study 2026
Im Auftrag der Apothekenfachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“ wurden zwischen Oktober und Dezember 2025 Apothekeninhaberinnen und -inhaber sowie Filialleiterinnen und -leiter, deren Apotheke aktuell Mitglied einer Apothekenkooperation ist, von Deutsches Apotheken Portal (DAP) und dem Institut IQVIA befragt. Im Fokus stand die Zufriedenheit mit verschiedenen Unternehmen der Branche. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von über 800 Apothekerinnen und Apothekern in Deutschland.