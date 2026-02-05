Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050475

NOVENTI Health SE Berg-am-Laim-Straße 105 81673 München, Deutschland http://www.noventi.de
Ansprechpartner:in Frau Christina Fischer-Friedrich
Logo der Firma NOVENTI Health SE

Zum 8. Mal: NOVENTI ist Deutschlands bestes Abrechnungszentrum

(lifePR) (München, )
.
  • Deutschlands Vor-Ort-Apotheken wählen NOVENTI zum 8. Mal zum Spitzenreiter in der Rezeptabrechnung
  • Apothekereigenes Unternehmen NOVENTI überzeugt durch höchste Sicherheit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit
  • Klares Ziel seit mehr als 125 Jahren: Kundinnen und Kunden stehen im Fokus
NOVENTI Health SE, Deutschlands führendes Unternehmen für Abrechnung und Software im Gesundheitswesen, wurde zum achten Mal als „Bestes Abrechnungszentrum Deutschlands“ ausgezeichnet. Grundlage ist die „Coop-Study 2026“ der Fachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“, für die zwischen Oktober und Dezember 2025 mehr als 800 Apothekerinnen und Apotheker befragt wurden. Die Preisverleihung fand am 5. Februar 2026 auf dem Kooperationsgipfel des BVDAK (Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen e. V.) in München statt.

125 Jahre Kompetenz und Verlässlichkeit
Seit der Gründung im Jahr 1900 steht NOVENTI für sichere und pünktliche Rezeptabrechnung. Die Auszeichnung nahm Vorstandsvorsitzender Mark Böhm im Rahmen des Kooperationsgipfels des BVDAK entgegen.

„Diese Ehrung bedeutet uns sehr viel. Sie ist eine besondere Anerkennung unserer täglichen Arbeit und ein starkes Zeichen des Vertrauens seitens der Apothekerinnen und Apotheker. Sie zeigt, dass wir im Bereich der Rezeptabrechnung Maßstäbe setzen. Als apothekereigenes Unternehmen sind wir stolz darauf, dieses Vertrauen immer wieder zu erhalten. Gleichzeitig motiviert uns diese Auszeichnung, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und noch konsequenter an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten“, betont Mark Böhm.

NOVENTI Rezeptabrechnung vereint Sicherheit, Stabilität und Innovation
Als apothekereigenes Unternehmen hat NOVENTI den klaren Qualitätsanspruch: Die Rezeptabrechnung ist zu jeder Zeit verlässlich und stabil. Heute ist das Unternehmen Marktführer im Bereich der Apothekenabrechnung und rechnet rund ein Drittel aller E-Rezepte in Deutschland ab – 2025 über 174 Millionen. Auch, weil das Unternehmen seine Abrechnungsprodukte stets weiterentwickelt, damit sie die Kundinnen und Kunden entlasten und Mehrwerte schaffen.

Ein Beispiel dafür ist der NOVENTI cashManager, mit dem Apotheken flexibel und unabhängig von festen Abrechnungsterminen auf ihr Rezeptguthaben zugreifen können. Mark Böhm: „Der cashManager verschafft Apotheken finanzielle Handlungsspielräume genau dann, wenn sie gebraucht werden. Das ist gerade in der aktuellen, herausfordernden Wirtschaftslage entscheidend. Auch mit Blick auf die stetig steigenden Hochpreiser-Preise und die damit verbundene Vorfinanzierung ist Liquidität für Apotheken wichtiger denn je.“

Über die Coop-Study 2026
Im Auftrag der Apothekenfachzeitschrift „Die erfolgreiche Apotheke“ wurden zwischen Oktober und Dezember 2025 Apothekeninhaberinnen und -inhaber sowie Filialleiterinnen und -leiter, deren Apotheke aktuell Mitglied einer Apothekenkooperation ist, von Deutsches Apotheken Portal (DAP) und dem Institut IQVIA befragt. Im Fokus stand die Zufriedenheit mit verschiedenen Unternehmen der Branche. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von über 800 Apothekerinnen und Apothekern in Deutschland.

NOVENTI Health SE

NOVENTI ist der führende Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen im deutschen Gesundheitsmarkt. Mit den Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware steht NOVENTI sämtlichen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern des Gesundheitswesens mit Professionalität und Expertise zur Seite. Dazu zählen unter anderem Apotheken, Arztpraxen, Physiotherapiepraxen, Sanitätshäuser und Pflegedienste sowie deren Kundinnen und Kunden bzw. Patientinnen und Patienten. NOVENTI begleitet seine Kundinnen und Kunden in digitalen Transformationsprozessen wie dem E-Rezept, bietet hybride Lösungen und vernetzt sowohl die Dienstleisterinnen und Dienstleister im Gesundheitsmarkt als auch die Menschen miteinander, um damit die Zukunftsfähigkeit der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer zu sichern. Seit der Gründung im Jahre 1900 als Interessenvertretung von Münchner Apotheken ist NOVENTI bis heute ein apothekereigenes Unternehmen. Einziger Gesellschafter der NOVENTI Group ist der FSA e. V., der rund 3.000 Apothekerinnen und Apotheker zu seinen Mitgliedern zählt. NOVENTI mit Hauptsitz in München beschäftigt rund 1.900 Mitarbeitende und erzielt einen Abrechnungsumsatz von über 30 Mrd. Euro.

Vorstand: Mark Böhm (Vorstandsvorsitzender) I Frank Steimel (stellv. Vorstandsvorsitzender)
Weitere Informationen: www.noventi.de | NOVENTI – Mehr Zeit für Gesundheit

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.