Vor-Ort-Apotheke stärken: NOVENTI und Sanacorp auf der expopharm 2026

- NOVENTI und Sanacorp setzen auf den Mehrwert starker Partnerschaften
- Neuer KI-gestützter Fokus Assistent in apothekeOnline zur intelligenten Priorisierung von Abrechnungsaufgaben und zur konkreten Unterstützung im Apothekenalltag
- Kostenfreie expopharm-Tickets für 16.000 Apotheken inklusive Einladung zum NOVENTI Messestand
Starkes Zeichen für die Vor-Ort-Apotheke
NOVENTI und Sanacorp rücken bei ihrem Messeauftritt die Menschen in den Mittelpunkt, die täglich für persönliche Versorgung, kompetente Beratung und Nähe stehen. Bei einer Fotoaktion am Stand können Besucherinnen und Besucher ihre Verbundenheit mit der Vor-Ort-Apotheke sichtbar machen. Am Dienstag, dem 15. September 2026, um 18 Uhr laden die beiden Unternehmen unter dem Motto „Gemeinsam stark für die Zukunft“ zu einem Empfang am Stand ein. Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender von NOVENTI, und Patrick Neuss, Vorstandsvorsitzender der Sanacorp, eröffnen einen Abend voller Austausch, Begegnung und Impulse für die Zukunft.
Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender von NOVENTI, sagt: „Apotheken übernehmen immer mehr Verantwortung in der Versorgung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Digitalisierung und effiziente Prozesse. Als apothekereigenes Unternehmen wollen wir ihnen deshalb Lösungen an die Hand geben, die konkret entlasten und neue Handlungsspielräume schaffen. Gemeinsam mit starken Partnern wie Sanacorp wollen wir dazu beitragen, die Vor-Ort-Apotheke zukunftsfähig aufzustellen.“
Patrick Neuss, Vorstandsvorsitzender der Sanacorp, sagt:„In einer zunehmend digitalen Welt sind die Vor-Ort-Apotheken nah dran an den Menschen – und wir nutzen jede Gelegenheit, nah an den Apotheken zu sein. Wir von der Sanacorp sind aus Überzeugung mittendrin: um zuzuhören, zu unterstützen und den Dialog auf Augenhöhe zu pflegen. Der gemeinsame Auftritt mit NOVENTI verbindet ganzheitliche Großhandelsexpertise und pharmazeutische Versorgungskompetenz, digitale Innovationskraft und genossenschaftliche Werte auf besondere Weise.“
NOVENTI und Sanacorp vernetzen Online-Bestellung und Warenwirtschaft
Wie die Partnerschaft von NOVENTI und Sanacorp konkrete Mehrwerte für Apotheken schafft, zeigt die Schnittstelle zwischen dem mea-Shop und der NOVENTI Warenwirtschaft Prokas. Sie ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess von der Online-Bestellung über die E-Rezept-Übermittlung bis zur Lieferung oder Abholung und unterstützt damit effiziente Abläufe sowie eine stärkere Vernetzung der Warenströme.
Ergänzend bietet NOVENTI eigenständige Lösungen für Liquidität und Cash-Management an. Diese sind nicht Bestandteil der Shop-/Prokas-Schnittstelle, sondern setzen im nachgelagerten Prozess an. Sie helfen Apotheken, Abrechnung, Zahlungsströme und Warenversorgung stärker zusammenzudenken und insbesondere Vorfinanzierungsbelastungen bei hochpreisigen Arzneimitteln besser zu bewältigen.
Apotheken profitieren dabei nicht nur von effizienteren Abläufen und einer stärkeren Vernetzung ihrer Warenströme über die Schnittstelle zu mea, sondern auch von zusätzlichen Möglichkeiten zur Sicherung ihrer Liquidität durch die Lösungen von NOVENTI. Zur expopharm ist die vernetzte Shop- und Warenwirtschaftslösung im Rahmen einer zeitlich begrenzten gemeinsamen Aktion zu besonderen Konditionen erhältlich.
Impulse von NOVENTI und Sanacorp auf der expopharm
Auch im Programm der expopharm bringt NOVENTI zentrale Zukunftsthemen auf die Bühne. Gemeinsam mit Sanacorp diskutiert das Unternehmen, wie starke Allianzen die Handlungsfähigkeit von Apotheken stärken. In einem weiteren Fachvortrag zeigt NOVENTI, wie Apotheken, Industrie und Partner gemeinsam eine zukunftsfähige Versorgung ermöglichen.
Die Programmpunkte im Überblick:
- Der Mehrwert starker Allianzen – gemeinsam Handlungsfähigkeit stärken: Mit Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender NOVENTI, und Manuel Kuhn, Vorstand Handel Sanacorp (inspirationLAB: Mittwoch, 16. September, 13:40-14:10 Uhr)
- Gemeinsam Versorgung gestalten – wie Apotheken, Industrie und Partner Zukunft ermöglichen: Mit Michael Gabler und Petra Terhardt, Geschäftsführung NOVENTI HealthCare (inspirationLAB: Mittwoch, 16. September, 10:40-11:10 Uhr)
Neu in apothekeOnline: KI-gestützter Fokus Assistent schafft mehr Überblick im Apothekenalltag
Ein weiterer zentraler Baustein des Messeauftritts von NOVENTI ist der neue KI-gestützte Fokus Assistent im NOVENTI Rezeptabrechnungsportal apothekeOnline, der erstmals auf der expopharm präsentiert wird. Die innovative KI-Anwendung bündelt relevante Aufgaben und Informationen aus der Abrechnung, priorisiert diese intelligent und weist Apothekenteams proaktiv auf konkrete Handlungsbedarfe hin. So werden komplexe Daten verständlich aufbereitet und Entscheidungen im Apothekenalltag erleichtert.
Digitale Apothekenprozesse effizient weitergedacht
Auch das Zusammenspiel zwischen Prokas und der Abrechnung wird weiter ausgebaut: Mit der neuen Stornofunktion im scanDialog werden E-Rezept-Prozesse deutlich effizienter, denn Rezepte können direkt im scanDialog storniert werden, während der Status in der Warenwirtschaft automatisch aktualisiert wird. So entfallen manuelle Zwischenschritte und Medienbrüche. Weitere Optimierungen, etwa zur besseren internen Kommunikation und Nachvollziehbarkeit im Team, sind bereits in Vorbereitung.
Der automatische Abgleich über rezept360° ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung der Rezeptdaten. Apothekerinnen und Apotheker können E-Rezepte bereits ab dem Abruf vom E-Rezept-Fachdienst in rezept360° einsehen. So behalten sie auch Vorgänge im Blick, die noch nicht zur Abrechnung eingereicht wurden.
NOVENTI lädt alle Apotheken in Deutschland auf die expopharm ein
Als apothekereigenes Unternehmen steht NOVENTI seit mehr als 125 Jahren den Vor-Ort-Apotheken als verlässlicher Partner bei der Digitalisierung und der sicheren Rezeptabrechnung zur Seite. Dieses Engagement unterstreicht NOVENTI mit einer kostenfreien Einladung zur expopharm 2026: Rund 16.000 Apotheken bundesweit können sich ein Gratis-Eintrittsticket sichern und den NOVENTI Messestand besuchen. Mit der Einladung zur expopharm möchte das Unternehmen den direkten Dialog mit Apothekerinnen und Apothekern fördern, um gemeinsam praxisnahe Lösungen für die Zukunft der Branche zu entwickeln.
Weitere Informationen
Besucherinnen und Besucher finden NOVENTI und Sanacorp vom 15. bis zum 17. September 2026 am Stand B14 in Halle A1 auf der expopharm in München. Mehr Informationen zum NOVENTI Stand finden Sie hier.