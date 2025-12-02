Kontakt
NOVENTI Health SE Berg-am-Laim-Straße 105 81673 München, Deutschland http://www.noventi.de
Ansprechpartner:in Frau Christina Fischer-Friedrich
NOVENTI startet Weihnachtskampagne 2025: „Vor-Ort-Apotheken sind für Sie da – auch an Feiertagen“

Aufmerksamkeitsstarke Plakatkampagne an alle Vor-Ort-Apotheken

  • Vor-Ort-Apotheken im Fokus: NOVENTI betont die zentrale Rolle der Apotheken in der flächendeckenden Gesundheitsversorgung – besonders während der Feiertage
  • Weihnachtsaktion 2025: Alle rund 16.700 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland erhalten ein Poster zum Download, um ihre Öffnungszeiten und Notdienste sichtbar zu machen
NOVENTI, das führende Abrechnungs- und Softwareunternehmen Deutschlands für Apotheken und Gesundheitsfachberufe, macht mit seiner diesjährigen Weihnachtskampagne „Vor-Ort-Apotheken sind für Sie da – auch an Feiertagen“ erneut auf die unverzichtbare Rolle der Vor-Ort-Apotheken aufmerksam. Vor allem an Weihnachten sorgen Apotheken mit ihren Nacht- und Notdiensten für eine durchgängige und verlässliche Gesundheitsversorgung. Etwas, das Versandapotheken und Drogerien nicht leisten können.

Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender NOVENTI: „Die Vor-Ort-Apotheken stellen tagtäglich echte Versorgung, Beratung und Kompetenz sicher. Für alle Menschen in Deutschland – auch an Feiertagen! Danke für Ihren unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Versandapotheken oder Drogerien können diese Notdienste nicht leisten und hier zeigt sich auch der unschätzbare Wert für unsere Gesellschaft.“

Kampagnenmotiv: „Vor-Ort-Apotheken sind für Sie da – auch an Feiertagen

Im Rahmen der Kampagne stellt NOVENTI allen rund 16.700 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland ein aufmerksamkeitsstarkes Poster zum Download zur Verfügung. Apotheken können es herunterladen und ihre Öffnungszeiten während der Feiertage sichtbar machen. Zusätzlich stellt NOVENTI eine Social-Media-Vorlage zum Herunterladen bereit, um Öffnungszeiten für die Festtage online zu kommunizieren.

Mark Böhm: „Notdienste bei Nacht und an Feiertagen, Medikationsberatungen oder spontane Hilfe in dringenden Fällen – all das trägt zur Gesundheit der Menschen bei. Mit unserer Kampagne möchten wir die wichtige Arbeit der Vor-Ort-Apotheken würdigen und gemeinsam ein starkes Zeichen für ihre zentrale Rolle in unserer Gesellschaft setzen.“

Vor-Ort-Apotheken, die während der Weihnachtszeit Nacht- und Notdienst haben, können sich das Poster herunterladen und es in ihre Schaufenster hängen. Zusätzlich steht eine Social-Media-Vorlage bereit, mit der Apotheken ihre Öffnungszeiten und Notdienste online sichtbar machen können: https://gesundheit-weihnachten.noventi.de.

NOVENTI Health SE

NOVENTI ist der führende Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen im deutschen Gesundheitsmarkt. Mit den Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware steht NOVENTI sämtlichen Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern des Gesundheitswesens mit Professionalität und Expertise zur Seite. Dazu zählen unter anderem Apotheken, Arztpraxen, Physiotherapiepraxen, Sanitätshäuser und Pflegedienste sowie deren Kundinnen und Kunden bzw. Patientinnen und Patienten. NOVENTI begleitet seine Kundinnen und Kunden in digitalen Transformationsprozessen wie dem E-Rezept, bietet hybride Lösungen und vernetzt sowohl die Dienstleisterinnen und Dienstleister im Gesundheitsmarkt als auch die Menschen miteinander, um damit die Zukunftsfähigkeit der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer zu sichern. Seit der Gründung im Jahre 1900 als Interessenvertretung von Münchner Apotheken ist NOVENTI bis heute ein apothekereigenes Unternehmen. Einziger Gesellschafter der NOVENTI Group ist der FSA e. V., der rund 3.000 Apothekerinnen und Apotheker zu seinen Mitgliedern zählt. NOVENTI mit Hauptsitz in München beschäftigt rund 1.900 Mitarbeitende und erzielt einen Abrechnungsumsatz von über 30 Mrd. Euro.

Vorstand: Mark Böhm (Vorstandsvorsitzender) I Frank Steimel (stellv. Vorstandsvorsitzender) I Lars Polap (Vorstand)

Weitere Informationen: www.noventi.de | NOVENTI – Mehr Zeit für Gesundheit

