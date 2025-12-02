NOVENTI startet Weihnachtskampagne 2025: „Vor-Ort-Apotheken sind für Sie da – auch an Feiertagen“

- Vor-Ort-Apotheken im Fokus: NOVENTI betont die zentrale Rolle der Apotheken in der flächendeckenden Gesundheitsversorgung – besonders während der Feiertage
- Weihnachtsaktion 2025: Alle rund 16.700 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland erhalten ein Poster zum Download, um ihre Öffnungszeiten und Notdienste sichtbar zu machen
Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender NOVENTI: „Die Vor-Ort-Apotheken stellen tagtäglich echte Versorgung, Beratung und Kompetenz sicher. Für alle Menschen in Deutschland – auch an Feiertagen! Danke für Ihren unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Versandapotheken oder Drogerien können diese Notdienste nicht leisten und hier zeigt sich auch der unschätzbare Wert für unsere Gesellschaft.“
Kampagnenmotiv: „Vor-Ort-Apotheken sind für Sie da – auch an Feiertagen“
Im Rahmen der Kampagne stellt NOVENTI allen rund 16.700 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland ein aufmerksamkeitsstarkes Poster zum Download zur Verfügung. Apotheken können es herunterladen und ihre Öffnungszeiten während der Feiertage sichtbar machen. Zusätzlich stellt NOVENTI eine Social-Media-Vorlage zum Herunterladen bereit, um Öffnungszeiten für die Festtage online zu kommunizieren.
Mark Böhm: „Notdienste bei Nacht und an Feiertagen, Medikationsberatungen oder spontane Hilfe in dringenden Fällen – all das trägt zur Gesundheit der Menschen bei. Mit unserer Kampagne möchten wir die wichtige Arbeit der Vor-Ort-Apotheken würdigen und gemeinsam ein starkes Zeichen für ihre zentrale Rolle in unserer Gesellschaft setzen.“
Weiterführende Informationen
Vor-Ort-Apotheken, die während der Weihnachtszeit Nacht- und Notdienst haben, können sich das Poster herunterladen und es in ihre Schaufenster hängen. Zusätzlich steht eine Social-Media-Vorlage bereit, mit der Apotheken ihre Öffnungszeiten und Notdienste online sichtbar machen können: https://gesundheit-weihnachten.noventi.de.