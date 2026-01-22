NOVENTI ebnet Physiotherapiepraxen den Weg in die Telematikinfrastruktur (TI)

- Über 700 Heilmittelerbringende innerhalb von 6 Monaten erfolgreich an die TI angeschlossen
- NOVENTI bietet Praxisverwaltungssoftware, Abrechnung und TI-Anbindung aus einer Hand
- Entlastungspaket von NOVENTI mit allen benötigten Komponenten bringt spürbare Erleichterung bei der Planung und Umsetzung des TI-Anschlusses
Innovative Lösung in enger Zusammenarbeit entwickelt
Das Projekt „TI-Anbindung in Physiotherapiepraxen“ wird unter der Projektleitung von Christine Heissmann, Senior Project Manager bei NOVENTI, mit Unterstützung von Kooperationspartnern wie secunet Security Networks AG, Deutschlands führendem Cybersecurity-Unternehmen, gemäß den Vorgaben der gematik umgesetzt.
Physiotherapiepraxen ermöglicht die TI-Anbindung in Kombination mit einer Praxisverwaltungssoftware wie NOVENTI Ora schon heute zahlreiche Vorteile, etwa durch KIM (Kommunikation im Medizinwesen) für eine sichere Kommunikation sowie den geschützten Austausch von Gesundheitsdaten. Zusätzlich profitieren Praxen zukünftig von der elektronischen Patientenakte (ePA), die bereits Therapieberichte und zukünftig weitere Informationen direkt verfügbar macht und den Praxisalltag deutlich erleichtert. Die TI bildet auch die Grundlage für das E-Rezept.
Christine Heissmann, Projektleiterin des TI-Projekts bei NOVENTI, erklärt: „Die TI-Anbindung in Physiotherapiepraxen ist das Ergebnis einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir haben praxisnahe Lösungen entwickelt, die den individuellen Anforderungen kleiner und größerer Praxen gerecht werden und die digitale Vernetzung sicher und effizient ermöglichen.“
Das Projekt befindet sich derzeit im Regelrollout, unter anderem in Praxen mit mehreren Standorten, unterschiedlichen Teamgrößen und technischen Ausgangssituationen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Lösung ein.
Petra Terhardt, Direktorin Vertrieb bei NOVENTI: „Fakt ist, dass der Bedarf an therapeutischen Leistungen und gleichzeitig die Bürokratielast kontinuierlich steigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur eine digitalisierte Gesundheitsversorgung mit entsprechend aufgestellten Praxen dies auffangen kann. Heilmittelpraxen sollten die Zeit bis zur verpflichtenden TI-Anbindung aktiv nutzen, um sich zukunftssicher aufzustellen: technisch, organisatorisch und wirtschaftlich.“
Erfolgreiche Umsetzung in der Praxis
Wie gut die TI-Anbindung in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel der Physiotherapiepraxis Schulhoff aus Iserlohn. Sie zählt zu den ersten Einrichtungen, die im Rahmen des Pilotprojekts von NOVENTI an die TI angeschlossen wurden. Vor dem Anschluss an die Telematikinfrastruktur wurde gemeinsam mit dem Projektteam ein detailliertes Gespräch zur Analyse der technischen Gegebenheiten geführt. Auf dieser Basis konnten die notwendigen Schritte zur Implementierung geplant und innerhalb von kurzer Zeit umgesetzt werden.
Georg Schulhoff, Praxisinhaber Physiotherapiepraxis Schulhoff, berichtet: „Bei Fragen oder technischen Details standen uns jederzeit kompetente Ansprechpartner zur Seite. Besonders hilfreich waren auch die Schulungsvideos, die vieles anschaulich erklärt haben. Jetzt, da alles reibungslos läuft, spüren wir im Praxisalltag bereits erste Vorteile: So erleichtert uns beispielsweise das direkte Einfügen von Fotodokumentationen in den Therapiebericht die Arbeit erheblich. Auch das automatisch verschlüsselte Versenden von Dokumenten über die KIM-Adresse spart Zeit und macht das umständliche Verschicken passwortgeschützter E-Mails überflüssig.“
Auch die Praxis Physiotherapie Scheerschmidt aus Steinbach-Hallenberg gehört zu den ersten Praxen, die an das TI-Pilotprojekt angeschlossen wurden. In der Praxis arbeiten drei Therapeutinnen und Therapeuten.
Petra Scheerschmidt, Praxisinhaberin Physiotherapie Scheerschmidt, berichtet: „Wir waren anfangs gespannt, wie aufwendig die Anbindung an die TI tatsächlich werden würde – rückblickend lief der Prozess erstaunlich reibungslos. Das lag vor allem an der guten Vorbereitung und der engen Begleitung durch das Projektteam von NOVENTI. Ich hatte schon auch Respekt vor der Installation, aber alles funktionierte wunderbar.“
Weitere Informationen
Der Heilmittelbereich zählt zu den jüngsten Versorgungsbereichen, die schrittweise an die Telematikinfrastruktur angebunden werden. Die Frist für den verpflichtenden TI-Anschluss ist der 1. Oktober 2027. Die Fördergelder für den TI-Anschluss stehen bereits zur Verfügung und können beantragt werden, sobald eine Heilmittelpraxis an die TI angebunden ist. NOVENTI unterstützt Praxen mit praxisnahen und anwenderfreundlichen Lösungen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur weiteren Digitalisierung des Gesundheitswesens.
NOVENTI auf der therapro in Stuttgart
Interessierte haben vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2026 Gelegenheit, NOVENTI auf der therapro kennenzulernen. Am Stand B70 in Halle 6 erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Komponenten und Vorteile des NOVENTI Entlastungspakets sowie in die moderne Praxisverwaltungssoftware NOVENTI Ora. In täglichen Live-Vorträgen berichtet NOVENTI aus dem Praxisalltag und teilt unter anderem Erfahrungen aus dem Live-Betrieb der TI-Anbindung in der Praxis und beispielsweise, wie Praxisverwaltungssoftware Praxen dabei unterstützt, mit professioneller Terminplanung Zeit zu sparen. Mehr Infos: https://therapro.noventi.de/