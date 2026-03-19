Ein Blick auf Deutschlands Rezepte: Die Top-Medikamente und die Gründe für hohe Preise

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben Todesursache Nr. 1 in Deutschland
- Herz-Kreislauf-Medikamente stehen auf fast jedem dritten Rezept– Apotheken retten Leben
- Teure Spezialmedikamente treiben die Gesamtkosten
- 2025 hat NOVENTI 174 Mio. E-Rezepte abgerechnet, E-Rezept-Quote bei über 80 %
Der Grund ist klar: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nr. 1 und zählen generell zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in Deutschland (Quelle: Statistisches Bundesamt). Viele Menschen nehmen dauerhaft Medikamente ein, um Blutdruck, Herzfunktion oder Cholesterinwerte zu kontrollieren.
Volkskrankheiten: Apotheken sind entscheidend für die Prävention
Gerade bei diesen Volkskrankheiten spielen Apotheken vor Ort eine wichtige Rolle in der Prävention und Begleitung der Therapie. Neben der Arzneimittelabgabe bieten viele Apotheken auch pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an – etwa Blutdruckmessungen oder Medikationsberatungen. Damit können Patientinnen und Patienten ihre Gesundheitswerte regelmäßig kontrollieren und ihre Therapie besser im Blick behalten.
Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE: „Apotheken sind für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen. Mit Angeboten wie Blutdruckmessungen unterstützen sie Patientinnen und Patienten dabei, ihre Therapie besser zu verstehen und Erkrankungen frühzeitig im Blick zu behalten – und retten so Leben.“
Schmerzmittel und Diabetesmedikamente folgen auf den nächsten Plätzen
Nach Herzmedikamenten werden besonders häufig Medikamente für das Nervensystem verschrieben – dazu zählen vor allem Schmerzmittel oder Begleitmedikamente bei anderen Erkrankungen. Sie machen rund 17 Prozent der Rezepte bei NOVENTI im Jahr 2025 aus. Auf Platz drei liegen Arzneimittel für Verdauung und Stoffwechsel, etwa Diabetesmedikamente oder Mittel gegen Magenprobleme, mit gut 12 Prozent Anteil.
Ein Rezept kostet im Schnitt über 100 Euro
Der durchschnittliche Wert eines Rezepts lag 2025 bei 102,60 Euro. Allerdings variiert der Preis stark – je nachdem, welche Medikamente verschrieben werden. Papierrezepte sind insgesamt deutlich teurer als elektronische Rezepte. Das liegt vor allem daran, dass auf einem Papierrezept bis zu drei Medikamente stehen können, während beim E-Rezept jede Verordnung einzeln ausgestellt wird. 2025 hat Papierrezept durchschnittlich 230,90 Euro gekostet, ein E-Rezept 73,53 Euro.
„Hochpreiser“: Wenige Medikamente verursachen einen großen Teil der Kosten
Während viele häufig verschriebene Medikamente eher günstig sind, entstehen die größten Arzneimittelkosten im Gesundheitssystem durch sehr teure Spezialtherapien. Dazu gehören etwa Medikamente gegen Krebs oder Autoimmunerkrankungen. Ein Beispiel sind sogenannte immunmodulierende Medikamente. Ein Rezept dafür kostet im Durchschnitt mehr als 1.700 Euro.
Diese Art von Rezepten wird auch als „Hochpreiser“ bezeichnet (hier: Rezepte mit einem Wert höher als 1.200 €). 2022 machten diese noch knapp 41 Prozent aller bei NOVENTI eingereichten Rezepte aus, während es 2025 bereits rund 46 Prozent waren – ein Anstieg von 5 Prozent in drei Jahren.
Was Patientinnen und Patienten wissen sollten
Für die meisten Menschen bedeutet das: Die häufigsten Medikamente sind gleichzeitig nicht die teuersten. Die hohen Kosten im Gesundheitssystem entstehen vor allem durch moderne Spezialtherapien für schwere Erkrankungen – während Standardmedikamente für Volkskrankheiten wie Bluthochdruck vergleichsweise günstig bleiben.
Alle Informationen zum NOVENTI Rezept Report 2025 gibt es auf: www.noventi.de/noventi-data-hub
Datenbasis:
Alle Aussagen und präsentierten Informationen basieren auf den Abrechnungsdaten von NOVENTI aus den Jahren 2022 bis 2025. NOVENTI rechnete 2025 über 174 Mio. E-Rezepte ab. Für die Analyse wurden neben E-Rezepten auch Papierrezepte einbezogen. Die Daten sind nach dem international anerkannten ATC-Code-System für Arzneimittel und Arzneistoffe (Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem) geclustert, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt und gepflegt wird.