Messeauftritt für anspruchsvolles Leuchtendesign: Live wirkt Licht noch am schönsten

Anfang November 2021 öffnen sich in Wien erneut die Pforten für qualitätsbewusste und designaffine Menschen aus aller Welt: Die etablierte Messe „Die Presse“-Schau gliedert sich in fünf übergeordnete Themenwelten. Unter den Ausstellern im Bereich Design wird auch noun products, ein exklusives Label für Lichtdesign vertreten sein. Der federführende Designer Detlev Belau präsentiert den interessierten Besuchern sein gesamtes Portfolio – eine Symbiose aus Naturmaterialien und Lichtwirkung. Das Highlight zur diesjährigen Messe liegt dabei auf seiner neuesten Schöpfung, die edlen Lichtobjekte der LumiRock Art Edition, die hier im November ihre Premiere feiert.



„noun“ ist ein Akronym für „non uniform, native“, womit Detlev Belau aus Münster den Charakter und die Eigenschaften seiner Produkte treffender und prägnanter nicht hätte definieren können. Unikale Natur-Bestandteile wie Holz und Gestein verbinden sich in nounproducts mit moderner Beleuchtungstechnik. Die Ergebnisse schaffen nicht nur ein harmonisches Lichtambiente, sondern verleihen Räumen auch stimmungsvolle Akzente. Die Wirkung dieser Werke sollte man live erleben, um sie greifen zu können – davon ist Belau überzeugt, und sieht Messen wie die Presse-Schau in Wien als einen wichtigen Kommunikationskanal seiner Tätigkeit und seiner Exponate an.



noun Design will erlebt werden – im prädestinierten Rahmen der Wiener Messe



„Die Presse“-Schau ist eine feste Institution in der österreichischen Messewelt, dabei auch über die Landesgrenzen hinaus offen für Aussteller und Besucher. Mit fünf großen Themenwelten zu den Interessengebieten Handwerk, Mobil, Reise, Uhren & Schmuck sowie nicht zuletzt Design zieht das Event vom 5. bis 7. November 2021 ein anspruchsvolles und qualitätsbewusstes Publikum in die Wiener Marx Halle.



Insgesamt 5.000 m² Ausstellungsfläche bilden einen angemessenen Raum, um Trends, Unikate, Innovationen und besondere Schmankerl für den ausgefallenen Geschmack in vollem Maße erleben zu können. Die dreitägige Messe ist ein etabliertes Traditionsevent und wird jährlich von rund 13.500 nationalen und auch internationalen Besuchern aufgesucht. In Umfeld der Messe sieht Belau einen idealen Rahmen, um mit den noun Werken hohen Anklang zu finden.



noun products: In der Natur gereift, im Atelier vollendet



Das Portfolio von noun wächst stetig, nicht nur in seinem Umfang, sondern auch im Anspruch, den Materialien, der Beleuchtungstechnik und der Exklusivität der Produkte.



Den Besuchern der Wiener Messe werden natürlich die aktuellen Produktneuheiten präsentiert:



Bei der Serie Kumiko, werden neben den bekannten Holzleuchten dieser von der japanischen Holzkunst inspirierten Leuchtenkreation neue Dekore aus Corian gezeigt - erstmals mit einer kabellosen Aufhängung.



Die Serie puro, die durch die puristisch Anmutung des verwendeten Mineralwerkstoffs geprägt wird, wird durch ein weiteres Dekor aus Krion ergänzt. Der verarbeitete Krion Werkstoff wirkt durch grobe Steineinschlüsse, die die fast schon holografische Wirkung des illuminierten Leuchtenkorpus besonders hervorheben.



Aus der Produktlinie LumiRock sind sowohl die beeindruckenden, speziell für die Wiener Messe kreierten Steingemälde der LumiRock Art Edition, als auch auf Kundenvorgabe produzierbare Echtstein Flächenlichter zu sehen. Diese können jetzt auch mit einer RGBW Lichtsteuerung angeboten werden.



„non-uniform, native“ – Attitüde auf den Punkt gebracht



Nach langjähriger Erfahrung im Industrie- und Möbeldesign hat Detlev Belau sich 2017 gezielt dem ambitionierten Leuchten-Design mit Naturmaterial gewidmet. Seine klare, sachliche Philosophie spiegelt sich in jedem holz- und mineralwerkstoffbasierten Exponat von nounproducts wieder.



Trotz teils industrieller Fertigung und dem Einsatz anspruchsvollster Lichttechnologien , bleibt jedes Produkt aufgrund seiner einmaligen, natürlichen Handschrift ein Unikat. Mit einer exklusiven Auswahl der Materialbestandteile und viel filigraner Handwerkskunst hebt sich die gesamte Arbeit aus der Münsteraner Designschmiede deutlich ab.

