norisbank startet Neukunden‑Tagesgeld mit 3,33 % p.a.

Die norisbank erweitert ihr Angebot zudem um ein neues Tagesgeld‑Produkt: Ab sofort profitieren Neukunden von 3,33 % Zinsen p.a. – garantiert bis zum 30. Juni 2026 und ausschließlich in Kombination mit dem Top‑Girokonto der norisbank und Nutzung des Online-Kontowechselservice. Das Angebot unterstreicht den Anspruch der Bank, digitale Banking‑Lösungen mit hoher Attraktivität, klarer Transparenz und einem starken Preis‑Leistungs‑Verhältnis bereitzustellen.
Insbesondere jungen Kunden bietet das optimierte Girokontomodell zusätzliche Vorteile: Das Top-Girokonto wird nun bis einschließlich 29 Jahre ohne Kontoführungsentgelt geführt, darüber hinaus ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 500 Euro ebenfalls ohne Kontoführungsentgelt.
Neukunden, die ihren Kontowechsel über den Online-Kontowechselservice der norisbank durchführen, erhalten zusätzlich eine Prämie von 120 Euro, sofern mindestens drei Zahlungspartner bis zum 31. Mai 2026 umgezogen werden.
„Mit der Weiterentwicklung unseres Girokontos setzen wir gezielt auf Leistungen, die unseren Kundinnen und Kunden echten täglichen Nutzen bringt. Ergänzend bieten wir insbesondere für Neukunden mit dem neuen Tagesgeldangebot eines der zurzeit attraktivsten Zinsprodukte im Direktbankumfeld und damit ein transparentes und leistungsstarkes Gesamtpaket, das unsere Kundinnen und Kunden nachhaltig entlastet und echten Mehrwert schafft“, freut sich Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH.
„Unser Ziel ist es, den Einstieg bei der norisbank so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten. Mit unserem leistungsstarken Girokonto, einem komfortablen, digitalen Wechselservice und einem attraktiven Tagesgeld-Angebot bieten wir ein überzeugendes Rundum-Angebot – inklusive einer attraktiven Prämie. Damit schaffen wir einen echten Mehrwert für alle, die Banking unkompliziert, digital und fair möchten. Der Abschluss des Angebots ist einfach und ganz im Sinne des Mobile First-Ansatzes bald auch direkt in der norisbank App möglich“, ergänzt Thomas Brosch, Geschäftsführer der norisbank GmbH.
Vorteile des Angebots auf einen Blick
- 3,33 % p.a. Tagesgeld für Neukunden – garantiert bis 30.06.2026
- Top-Girokonto ohne Kontoführungsentgelt
- Automatisch kostenfrei bis einschließlich 29 Jahre
- oder ab 500 € monatlichem Geldeingang ebenfalls ohne Kontoführungsentgelt
- Optionale Mastercard direkt für 0 €
- Weltweit kostenlos bargeldlos Bezahlen
- Kostenlose Bargeldauszahlungen ab 50 €
- Keine Berechnung von Auslandseinsatz- und Währungsumrechnungsentgelt
- 120 € Kontowechsel-Prämie bei Umzug von mindestens drei Zahlungspartnern
- Ausgezeichnete App und modernes Online-Banking
- Mehrfach prämiertes Konto – u. a. „Bestes Girokonto“ (€uro, 05/2025)