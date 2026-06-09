norisbank bietet umfassendes Gesamtpaket für den Alltag: 4 % Zinsen, ein Girokonto mit weltweiten Vorteilen und zusätzlichen 120 Euro Prämie

- 4 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für volle 6 Monate
- Top‑Girokonto mit weltweit kostenlosem Bezahlen und Bargeldabheben
- 120 Euro Neukundenbonus
Das mehrfach ausgezeichnete Top‑Girokonto der norisbank ermöglicht weltweit kostenfreies Bezahlen sowie kostenlose Bargeldauszahlungen – ohne Auslandseinsatz- oder Währungsumrechnungsentgelte. Damit bietet es einen spürbaren Mehrwert im Alltag, insbesondere für mobile Kundinnen und Kunden.
Ergänzt wird dieses Leistungsversprechen durch einen klaren finanziellen Vorteil: Kundinnen und Kunden profitieren von 4 % Zinsen p. a. auf ihr Tagesgeld für einen Zeitraum von sechs Monaten vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026. Die Verzinsung gilt für Guthaben bis zu 250.000 Euro und bietet im aktuellen Marktumfeld ein überdurchschnittliches Maß an Planungssicherheit. Weitere Einzahlungen sind jederzeit möglich – sowohl vor Start der Verzinsung als auch während der gesamten Laufzeit – sodass Kundinnen und Kunden flexibel profitieren können.
Zusätzlich setzt die norisbank gezielte Anreize für den Wechsel: Wer den Online-Kontowechselservice nutzt und mindestens drei Zahlungspartner umzieht, erhält einen Neukundenbonus von 120 Euro sowie 4 % Zinsen p. a. auf das Tagesgeld.
„Für unsere Kundinnen und Kunden zählt vor allem ein Gesamtpaket, das im Alltag überzeugt. Genau das bieten wir: ein leistungsstarkes Girokonto mit weltweiten Vorteilen, kombiniert mit einer attraktiven Tagesgeldverzinsung von 4 Prozent über volle sechs Monate und einer zusätzlichen Wechselprämie. Diese Kombination aus Nutzen, Planbarkeit und attraktiven Konditionen differenziert uns klar im Markt“, erklärt Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH.
Zusätzliche Vorteile: Sicherheit und Perspektive
Und gerade beim Thema Geldanlage spielt Vertrauen eine große Rolle – neben den konkreten finanziellen Vorteilen profitieren Kundinnen und Kunden der norisbank von den Leistungen einer in Deutschland regulierten Bank mit gesetzlicher sowie zusätzlich der erweiterten Einlagensicherung, die ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
Zugleich steht die norisbank für ein breites und kontinuierlich weiterentwickeltes Produktangebot. Neben Girokonto und Tagesgeld profitieren Kundinnen und Kunden von weiteren innovativen Finanzlösungen – und damit von einer Bank, die sie langfristig begleitet.
Vorteile des Angebots auf einen Blick
- 4 % p. a. Tagesgeld für Neukunden – garantiert vom 01.07. bis 31.12.2026
Bis einschließlich 30.06.2026 wird das Guthaben auf dem Tagesgeldkonto mit der Normalkondition von 0,75 % p. a. verzinst.
- Top-Girokonto ohne Kontoführungsentgelt
- Automatisch kostenfrei bis einschließlich 29 Jahre oder
- ab 500 € monatlichem Geldeingang
- Inklusive Mastercard direkt (Debitkarte)
- Weltweit kostenfrei bargeldlos bezahlen
- Weltweit kostenlose Bargeldauszahlungen ab 50 €
- Keine Berechnung von Auslandseinsatz- und Währungsumrechnungsentgelt
- Inklusive Maestro-Card/norisbank Card (Debitkarte)
- 120 € Kontowechsel-Prämie bei automatisiertem Umzug von mindestens drei Zahlungspartnern über den Online-Kontowechselservice
- Ausgezeichnete App und modernes Online-Banking
- Mehrfach prämiertes Konto – u. a. „Bestes Girokonto“ (€uro 05/2026)
- Auf Wunsch zusätzlich kostenlose Mastercard Kreditkarte