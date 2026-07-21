norisbank als beste Direktbank Deutschlands ausgezeichnet
Handelsblatt und ServiceValue küren norisbank zum „Besten Dienstleister“ in der Kategorie Direktbanken
Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch der norisbank, ihren Kunden ein Banking-Angebot zu bieten, das einfach, zuverlässig und konsequent auf den digitalen Alltag ausgerichtet ist. Zugleich unterstreicht das Ergebnis das Vertrauen, das Verbraucher einer modernen, digitalen Bankmarke entgegenbringen.
„Vertrauen gewinnt man auch in der digitalen Welt über positive Kundenerlebnisse. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass alltägliche Bankgeschäfte schnell, einfach und zuverlässig funktionieren", sagt Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank.
Für die norisbank ist die Auszeichnung deshalb besonders wertvoll, weil sie unmittelbar auf den Einschätzungen ihrer Kundinnen und Kunden basiert. Die Ergebnisse spiegeln wider, wie die Bank im Alltag wahrgenommen wird – dort, wo Banking für Menschen einfach funktionieren muss: beim Bezahlen, Sparen, Geldabheben oder der Nutzung digitaler Services.
Attraktives Gesamtangebot statt Einzelprodukt
„Wir sehen unseren Erfolg vor allem in dem Zusammenspiel aus leistungsstarkem Girokonto, attraktiven Sparangeboten und einer konsequent digitalen Kundenerfahrung", erläutert Wennrich. Das Top-Girokonto der norisbank zähle dabei seit Jahren zu den am häufigsten ausgezeichneten Produkten des Hauses. Es bietet ein attraktives Gesamtpaket für den Banking-Alltag – mit einfacher Kontoführung, moderner App, passenden Kartenlösungen sowie kostenloser weltweiter Bargeldversorgung und Kartenzahlung im Ausland.
„Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg. Mit einem der attraktivsten Girokonten am Markt und einem wettbewerbsstarken Tagesgeldangebot schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden“, so Wennrich. Die Studie zeige, dass Verbraucher genau diese Kombination aus Leistungsfähigkeit, Einfachheit und Verlässlichkeit honorieren. „Im Handelsblatt wird die norisbank als Beispiel dafür genannt, wie Vertrauen erfolgreich aufgebaut werden kann."
Die Auszeichnung des Handelsblatts reiht sich ein in eine Vielzahl unabhängiger Tests und Studien, in denen die norisbank regelmäßig für ihre Produktqualität und Kundenorientierung ausgezeichnet wird.
Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de.
Über die Studie „Deutschlands beste Dienstleister im Finanzwesen"
Für die Studie „Deutschlands beste Dienstleister im Finanzwesen" erhob das Kölner Analyseinstitut ServiceValue im Mai 2026 mehr als 48.000 Kundenurteile zu 321 Finanzdienstleistern aus 18 Kategorien. Bewertet wurden Anbieter, deren Leistungen die Befragten innerhalb der vergangenen 24 Monate genutzt hatten. Unternehmen mit dem besten Mittelwert innerhalb ihrer Kategorie erhielten die Auszeichnung „Bester Dienstleister“. Die norisbank wurde als bester Anbieter in der Kategorie Direktbanken ausgezeichnet.