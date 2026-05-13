NordArt 2026 - 6. Juni bis 4. Oktober 2026
Mahnmal der Gegenwart: Kölner Künstler Bernd Reiter zeigt „Ironie des Schicksals“ / Eine monumentale Installation über Macht und politische Gewalt
„Die Menschen lernen nicht aus dem Schicksal der Vergangenheit.“ (Bernd Reiter)
Eine MiG-21, legendärer Überschall-Kampfjet der Sowjetunion, trifft auf zwei rabenschwarze amerikanische Straßenkreuzer: einen Cadillac und ein Oldsmobile. 40 schwarze TV-Flachbildschirme schneiden sich wie messerscharfe Schrapnells in die Oberflächen des Abfangjägers und der beiden amerikanischen Limousinen. Was zunächst wie ein dramatischer Zusammenprall wirkt, verdichtet sich bei näherer Betrachtung zu einem Bild politischer Machtverhältnisse: Ost und West, militärische Drohung und zivile Repräsentation, historische Blockbildung und gegenwärtige Eskalation geraten ineinander. Die großformatige Multimedia-Installation „Ironie des Schicksals“ des Kölner Künstlers Bernd Reiter, die als Sonderprojekt auf der NordArt 2026 in Schleswig-Holstein gezeigt wird, reflektiert die tragischen Auswirkungen globaler Machtkämpfe.
Auf den Bildschirmen zu sehen: Bewegtbilder aus dem Ukraine-Krieg mit Kampf, Zerstörung und Leid, die die Installation in die Jetztzeit katapultieren, sowie politische Bilder jener Machtblöcke, die diesen Krieg prägen – mit Bildern zu scheinbar endlosen Sequenzen verdichtet. Der Künstler stellt dabei nicht einzelne Personen in den Vordergrund. Er richtet den Blick stattdessen auf die größeren Kräfte dahinter: auf die Logik der Großmächte, auf die Wiederkehr von Drohung, Abschreckung, Einflusszonen und medialer Selbstinszenierung.
Zur öffentlichen Vernissage am Samstag, dem 6. Juni, ab 11 Uhr, sind Sie herzlich eingeladen.
Bernd Reiter steht von Donnerstag, dem 04. Juni 2026, ab 16:00 Uhr, bis einschließlich dem 07. Juni nach Terminabsprache für Interviews zur Verfügung.
Mit seiner monumentalen Installation „Ironie des Schicksals“ (530 cm x 810 cm x 1550 cm) präsentiert Bernd Reiter sein zentrales Thema „Macht“ nicht abstrakt, sondern durch reale Gegenstände: ein ausrangierter Düsenjäger, schwere Limousinen, Stahl, Schrott, flimmernde Monitore mit dokumentarischem Bildmaterial, Sandsäcke, Panzersperren und die ukrainische Nationalflagge, die die Arbeit in der Gegenwart verankert. Die Installation illustriert keinen Konflikt, sondern macht ihn physisch erfahrbar und beinhaltet darüber hinaus einen medienreflektierenden Ansatz.
Die amerikanischen Luxusautos und die MiG-21 verweisen nicht nur auf den längst beigelegt geglaubten Kalten Krieg zwischen Machtblöcken, zwischen Ost und West, zwischen Autokratie und Demokratie - zwischen unterschiedlichen Systemen. Sie verweisen auf eine erneute Realität der Stellvertreterlogik und der Eskalation: Stellvertreterkriege, von der Ukraine bis in den Nahen Osten, fordern weiterhin zivile Opfer, während Bilder sie zugleich entgrenzen und abstumpfen.
„‘Ironie des Schicksals‘ ist kein historisches Tableau, sondern eine Installation, die sich an der Gegenwart neu justiert“, so der Künstler. Die Arbeit entstand 2016 und wurde unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fortgeschrieben und auf die Aktualität des Ukrainekriegs neu kuratiert. Bernd Reiter konstatiert: „Der bewaffnete Konflikt ist nicht weit weg, er hat Europa erreicht, politisch, medial und moralisch.“
„Die Menschen lernen nicht aus dem Schicksal der Vergangenheit.“
So ist die Installation nicht als bloße Provokation, sondern als Aufruf zu begreifen. Reiter erklärt: „Ich verstehe meine Werke als Einsprüche, Proteste, Mahnungen und vor allen Dingen als Fragezeichen. Was sehen wir? Was lassen wir zu? Wie reden wir darüber?“
Bernd Reiter, 1948 in Köln geboren, arbeitet seit Jahrzehnten als Künstler mit Skulptur, Installation, Malerei und raumgreifenden Assemblagen. Seine Werke verbinden industrielle Materialien, Readymades und mediale Elemente mit gesellschaftlichen Themen. Wiederkehrend geht es um Macht, Verantwortung und die Frage, wie Kunst in politische und moralische Gegenwart eingreifen kann. Er steht fest in der Tradition avantgardistischer Künstler, die ein Verantwortungsbewusstsein bzw. eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft empfinden. Für ihn ist Kunst untrennbar vom Leben, wie auch das Leben untrennbar von der Kunst ist. Doch Reiter gibt sich nicht damit zufrieden, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, sondern nutzt seine Kunst, nutzt die Provokation und Agitation, um die Gesellschaft – unsere Gesellschaft – wachzurütteln. Reiter lebt und arbeitet in Köln.
Im Anhang finden Sie eine Vita des Künstlers inklusive Ausstellungsverzeichnis. Weitere Infos: https://bernd-reiter.de/
NordArt 2026
Die internationale Kunstausstellung NordArt 2026 findet vom 6. Juni bis zum 4. Oktober statt. Jeden Sommer wird die historische Eisengießerei Carlshütte in Schleswig-Holstein zur Bühne für eine der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher erleben hier Kunst aus aller Welt in einer imposanten industriellen Kulisse. Jährlich werden aus rund 3.000 internationalen Bewerbungen etwa 200 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, deren Werke präsentiert werden. Die Ausstellung erstreckt sich über ein 80.000 Quadratmeter großes Parkgelände und über 22.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in den historischen Industriehallen der Carlshütte. Parallel zur Ausstellung bietet die NordArt ein vielfältiges Kulturprogramm mit Konzerten, Performances, Führungen und Sonderveranstaltungen.
Weitere Infos: https://www.nordart.de/