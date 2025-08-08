Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032073

Tekknotron Rabet 19 04315 Leipzig, Deutschland https://www.youtube.com/@Tekknotron
Ansprechpartner:in Herr Max Burkel
Logo der Firma Tekknotron

MäkZer Live – Musik aus der Seele, für die Seele

(lifePR) (Leipzig, )
Der aus Leipzig stammende Musiker Max Burkel steht für rohe Emotion, ehrliche Klänge und eine musikalische Reise, die tief unter die Oberfläche geht. Schon früh war Musik für ihn mehr als nur Sound – sie war Ausdruck, Sprache, Zuflucht.

Aufgewachsen in Leipzig, begann alles mit einem Blick über die Schulter seines Opas – am Mischpult, zwischen Reglern und Platten. Was als kindliches Staunen begann, wurde schnell zu einer Leidenschaft. Bereits in der Grundschule mixte Max erste Sets im Schulclub – auf einer Anlage, die größer war als er selbst. Der Bass vibrierte durch den Raum, durch den Körper, und ließ ihn nie wieder los.

Nach Jahren des Suchens, Fallens und Wiederaufstehens fand Max mit 21 Jahren seinen Weg zurück – diesmal als Produzent. Mit FL Studio als Werkzeug formte er sich seinen eigenen Klang: Ein Mix aus deepen Kicks, melancholischen Melodien, verspielten Elementen und ungeschliffener Härte. Seine Musik ist vielseitig, wie seine Persönlichkeit – mal sanft, mal wild, mal tiefgründig, mal absolut durchgedreht. Und genau das macht seinen Sound so greifbar.

Max Burkel produziert nicht, um zu gefallen – sondern um zu erzählen. Jeder Track ist ein Kapitel, jede Kick ein Herzschlag. Seine Musik ist ehrlich, direkt und kompromisslos. Ein Spiegel seines Lebenswegs – und eine Einladung an alle, die echte Musik wieder spüren wollen.

Kontakt:

Leipzig, Deutschland
Instagram: @maekzer.live_
SoundCloud: https://soundcloud.com/...
Spotify : https://open.spotify.com/...
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.