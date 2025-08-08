MäkZer Live – Musik aus der Seele, für die Seele
Aufgewachsen in Leipzig, begann alles mit einem Blick über die Schulter seines Opas – am Mischpult, zwischen Reglern und Platten. Was als kindliches Staunen begann, wurde schnell zu einer Leidenschaft. Bereits in der Grundschule mixte Max erste Sets im Schulclub – auf einer Anlage, die größer war als er selbst. Der Bass vibrierte durch den Raum, durch den Körper, und ließ ihn nie wieder los.
Nach Jahren des Suchens, Fallens und Wiederaufstehens fand Max mit 21 Jahren seinen Weg zurück – diesmal als Produzent. Mit FL Studio als Werkzeug formte er sich seinen eigenen Klang: Ein Mix aus deepen Kicks, melancholischen Melodien, verspielten Elementen und ungeschliffener Härte. Seine Musik ist vielseitig, wie seine Persönlichkeit – mal sanft, mal wild, mal tiefgründig, mal absolut durchgedreht. Und genau das macht seinen Sound so greifbar.
Max Burkel produziert nicht, um zu gefallen – sondern um zu erzählen. Jeder Track ist ein Kapitel, jede Kick ein Herzschlag. Seine Musik ist ehrlich, direkt und kompromisslos. Ein Spiegel seines Lebenswegs – und eine Einladung an alle, die echte Musik wieder spüren wollen.
Kontakt:
Leipzig, Deutschland
Instagram: @maekzer.live_
SoundCloud: https://soundcloud.com/...
Spotify : https://open.spotify.com/...