DSTRCT-KAVKAZ – Vom Schlagzeugschüler zum Hard-Techno-Artist
Nach über 13 Jahren intensiver Arbeit im Musikstudio, unzähligen Stunden an den Decks und einer stetigen Weiterentwicklung seines Sounds, steht DSTRCT-KAVKAZ heute für kompromisslosen, energiegeladenen Techno, Hard Techno und Hardtekk.
2025 unterschrieb er bei German Records und veröffentlichte noch im selben Jahr sein Debütalbum “NIGHT-EVENING”, das weltweit auf allen gängigen Plattformen erschien. Seine Produktionen verbinden präzises Taktgefühl, druckvolle Basslines und treibende Rhythmen – ein Markenzeichen, das seine Fans von der ersten bis zur letzten Minute mitreißt.
Mit seinem kommenden Techno-/Hard-Techno-Album festigt DSTRCT-KAVKAZ seinen Platz in der elektronischen Musikszene. Wer ihn live erlebt, weiß: Hier steht ein Künstler auf der Bühne, der Musik nicht nur spielt – er lebt sie.