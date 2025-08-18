Kontakt
DSTRCT-KAVKAZ – Vom Schlagzeugschüler zum Hard-Techno-Artist

(lifePR) (Leipzig, )
Leipzig ist bekannt für seine pulsierende Clubszene – und DSTRCT-KAVKAZ ist einer der Künstler, die diese Energie mitgestalten. Der 1995 geborene Produzent und DJ startete seine musikalische Reise bereits in der Grundschule mit dem Schlagzeug, bevor er über Hip-Hop und Trap seinen Weg in die elektronische Musik fand.

Nach über 13 Jahren intensiver Arbeit im Musikstudio, unzähligen Stunden an den Decks und einer stetigen Weiterentwicklung seines Sounds, steht DSTRCT-KAVKAZ heute für kompromisslosen, energiegeladenen Techno, Hard Techno und Hardtekk.

2025 unterschrieb er bei German Records und veröffentlichte noch im selben Jahr sein Debütalbum “NIGHT-EVENING”, das weltweit auf allen gängigen Plattformen erschien. Seine Produktionen verbinden präzises Taktgefühl, druckvolle Basslines und treibende Rhythmen – ein Markenzeichen, das seine Fans von der ersten bis zur letzten Minute mitreißt.

Mit seinem kommenden Techno-/Hard-Techno-Album festigt DSTRCT-KAVKAZ seinen Platz in der elektronischen Musikszene. Wer ihn live erlebt, weiß: Hier steht ein Künstler auf der Bühne, der Musik nicht nur spielt – er lebt sie.
