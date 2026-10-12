»Während wir warten«: Eine Wechselwelten-Ausstellung seit 29.9.2026

Die Ausstellung »Während wir warten« entstand im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit dem Regionalmuseum und Kulturzentrum Iringa Boma in Tansania. Sie wurde vom Kurator Deonis Mgumba während seines Aufenthalts als Gastwissenschaftler am Landesmuseum Hannover in Zusammenarbeit mit der Kuratorin für Ethnologie, Mareike Späth, entwickelt.



Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Schilde, Speere und weitere Artefakte der Wahehe. Diese wurden im Zuge der Kriege zwischen den Wahehe und den deutschen Kolonialtruppen im damaligen Deutsch-Ostafrika Ende des 19. Jahrhunderts gewaltsam angeeignet und gelangten anschließend unter anderem in die Sammlung des Landesmuseums Hannover.



Die Ausstellung wirft einen Blick auf die Objekte: von ihrer Bedeutung für die Wahehe-Gesellschaft über ihre Verwendung im Krieg und gewaltsame Aneignung bis zu ihrer heutigen Aufbewahrung im Landesmuseum Hannover und ihrer geplanten Rückkehr nach Iringa. Dabei werden auch Fragen aufgeworfen, welche Stimmen in kolonialen Archiven und Museumssammlungen fehlen und wo die Grenzen des musealen Wissens liegen.



Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem laufenden Restitutionsprozess und der Zusammenarbeit zwischen Hannover und Iringa. Gemeinsame Forschungsaufenthalte, Gespräche und der Austausch zwischen Forschenden, Kurator:innen sowie Vertreter:innen der Wahehe zeigen, dass Rückgabe weit mehr bedeutet als den Transport von Objekten.



Sie eröffnet einen langfristigen Prozess der Neubewertung von Geschichte, Verantwortung und kultureller Zugehörigkeit.



Multimediale Beiträge mit Stimmen aus Iringa ergänzen die ausgestellten Objekte. Zu sehen und hören sind Menschen, die in der Region Iringa ihr Wissen zur Forschung beitragen, sowie Nachkommen des aus der damaligen Provinz Hannover stammenden Kolonialbeamten Rudolf von Bennigsen. Dieser war ab 1893 als Finanzdirektor und stellvertretender Gouverneur in Deutsch-Ostafrika tätig und somit Teil der deutschen Kolonialverwaltung. Sie schildern ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die geplante Rückkehr.



Der Titel »Während wir warten« verweist auf den aktuellen Zustand des Projekts: Die beteiligten Institutionen und Forschenden arbeiten weiter an der Aufarbeitung und Vorbereitung der Rückgabe, während die Objekte noch in Hannover auf ihre Reise nach Tansania warten.



Informationen zur Ausstellung



Der Ausstellungsbesuch ist im Museumseintritt inbegriffen.



Begleitprogramm



Während wir warten

Kuratorinnenführung

Fr, 30.10. + 20.11. | 14:30 – 15:30



Als Kriegstrophäen der Widerstandskriege gelangten Schilde der Hehe aus Ostafrika nach Hannover. Die neuen WechselWelten erzählen von diesem Weg und werfen die Frage auf, wo die Schilde in Zukunft sein werden. In der Führung erfahren wir mehr zur aktuellen Forschung und über Restitution.

Kuratorinnenführung durch Mareike Späth.

Treffen im Museumsfoyer | Kostenlos

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