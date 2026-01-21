»Menschen.Leben.Retten. Eine WechselWelten-Ausstellung« ab 21.01.2026 im Landesmuseum Hannover

Zur Geschichte der Menschheit gehört das Überqueren von Grenzen. Die Kabinettschau »Menschen.Leben.Retten« in den MenschenWelten des Landesmuseums Hannover greift den speziellen Aspekt der Migration über Wasserwege auf und richtet den Blick besonders auf die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Organisation SOS Humanity und der Universität Hildesheim entstanden.



Boote und Bewegung sind im Hinblick auf die Migrationsgeschichte der Menschheit zentrale Motive der Schausammlung MenschenWelten. Darauf bezugnehmend ergänzt das Kooperationsprojekt im letzten Raum der Dauerausstellung eine aktuelle Perspektive: Während Migration historisch als Motor von Entwicklung sichtbar wird, steht sie heute häufig im Zusammenhang mit politischen Konflikten.



Der gemeinnützige Verein SOS Humanity ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation, die seit zehn Jahren zivile Seenotrettung im Mittelmeer betreibt. Die Fotograf*innen Pietro Bertora, Max Cavallari, Lukas Kaldenhoff, Wanda Proft, Nicole Thyssen, Maria Giulia Trombini und Joshua Wedler haben die Such- und Rettungseinsätze von SOS Humanity auf dem Mittelmeer begleitet und aus unterschiedlichen Perspektiven dokumentiert. Die Fotoarbeiten wurden 2023 an Bord des Schiffes »Humanity 1« im Hafen von Siracusa gezeigt und werden nun erstmals in einem Museum präsentiert.



Ergänzt durch Toninstallationen kommen sowohl gerettete Menschen als auch Mitglieder der zivilen Seenotrettung zu Wort. Die Kabinettschau wurde von Dr. Vanessa Zeissig und Studierenden des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim inhaltlich und gestalterisch konzipiert und in den Rundgang der MenschenWelten integriert. Eine thematische Spur führt schließlich in den letzten Raum, die WechselWelten, wo die Ausstellung die Situation migrierender Menschen und das Engagement ziviler Seenotrettung dokumentiert.



Informationen zur Ausstellung



Der Ausstellungsbesuch ist im Museumseintritt inbegriffen.



Begleitprogramm



WechselWelten. Menschen.Leben.Retten

Kuratorinnenführung

Fr, 6.2. + 20.2. | 14:30 – 15:30

(weitere Termine in Q2/2026 folgen)

Die MenschenWelten zeigen, dass die Suche nach besseren Lebensbedingungen uns Menschen seit jeher bewegt und Migration und das Überqueren von Grenzen zur Geschichte der Menschheit gehört. Die aktuelle Ausstellung in den MenschenWelten zeigt den Einsatz der zivilen Seenotrettung anhand von Fotografien und Toninstallationen.

Führung durch Studierende des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und Mareike Späth, Kuratorin Ethnologie

Treffen im Museumsfoyer | Kostenlos

