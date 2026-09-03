»Ein Maler taucht auf. Landesmuseum Hannover erwirbt Werk des deutschen Impressionismus«

Mit der Erwerbung des Bildes »Mann beim Bade« von Philipp Klein kommt das Titelbild der aktuellen Ausstellung in die eigene Sammlung. Ermöglicht wurde der Ankauf durch die großzügige Förderung der RHH-Stiftung.



Das 1899 entstandene Werk ist derzeit in der Ausstellung »Aufgetaucht. Philipp Klein im Kreis der Impressionisten« zu sehen. Mit dem Erwerb gewinnt das Landesmuseum Hannover ein charakteristisches Werk eines heute zu Unrecht wenig bekannten Malers. Philipp Klein starb bereits 1907 im Alter von nur 36 Jahren und konnte seinen künstlerischen Erfolg nicht mehr selbst erleben. Die aktuelle Ausstellung, die das Landesmuseum Hannover gemeinsam mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim zeigt, widmet ihm erstmals eine monografische Schau und rückt sein Werk damit neu in den Fokus.



Besonders ungewöhnlich ist das Motiv des Gemäldes. Es zeigt einen Mann, der gerade aus dem Wasser auftaucht. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Maler Lovis Corinth, mit dem Philipp Klein befreundet war. Beide lebten 1899 in München. Die Verbindung zu Corinth verleiht dem Gemälde eine zusätzliche Bedeutung für das Landesmuseum Hannover: Mit 27 Gemälden besitzt das Haus eine der weltweit größten Sammlungen von Werken des bedeutenden deutschen Malers und Grafikers.



»Mann beim Bade« ergänzt zugleich den bereits vorhandenen Bestand an Gemälden von Philipp Klein. Dazu gehört unter anderem das Bild »Vor der Redoute«, das 1907 auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde. Der Ankauf ermöglicht es, die weltweit einmalige Sammlung deutscher Impressionisten innerhalb der Landesgalerie künftig noch umfassender zu vermitteln.



Die besondere Bedeutung des neu erworbenen Werkes wird auch durch die Einschätzung der Kunsthistorikerin Barbara Hofkamp bestätigt. Sie erarbeitete das Werkverzeichnis von Philipp Klein und gilt als eine der besten Kennerinnen seines Œuvres. Ihre Expertise unterstreicht die herausragende Stellung des Gemäldes innerhalb des erhaltenen Werkbestands des Künstlers.



»Der Ankauf wäre ohne die großzügige Unterstützung der RHH-Stiftung nicht möglich gewesen. Dafür gilt der Stiftung unser ausdrücklicher Dank. Mit ›Mann beim Bade‹ haben wir ein außergewöhnliches Werk für die Landesgalerie hinzugewonnen. Das Gemälde ist als Titelbild der aktuellen Ausstellung sehr beliebt und schlägt zugleich eine Brücke zu unserer bedeutenden Corinth-Sammlung«, so Prof. Dr. Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover.



Das Gemälde »Mann beim Bade« ist noch bis zum 25.10.2026 im Rahmen der Ausstellung »Aufgetaucht. Philipp Klein im Kreis der Impressionisten« im Landesmuseum Hannover zu sehen.



Die Neuerwerbung wurde ermöglicht durch die RHH-Stiftung.

(lifePR) (