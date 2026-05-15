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Triumphales Gastspiel in Madrid: Staatsballett Hannover feiert internationalen Erfolg unter Ballettdirektor Goyo Montero

(lifePR) (Hannover, )
Mit einem umjubelten Gastspiel in Madrid hat das Staatsballett Hannover unter der Leitung von Goyo Montero einen bedeutenden internationalen Erfolg gefeiert. Die Vorstellungen der Produktion Goldberg im Centro Danza Matadero (7.–9. Mai 2026) waren ausverkauft und wurden von Publikum und Presse gleichermaßen begeistert aufgenommen. Es war das erste Gastspiel der Compagnie unter Montero seit seinem Amtsantritt zur Spielzeit 2025/26 – und markiert zugleich einen eindrucksvollen Auftakt für die internationale Ausrichtung des Ensembles.

Mit der Einladung nach Madrid kehrte der in der spanischen Hauptstadt geborene Choreograf erstmals seit vielen Jahren mit seiner Compagnie in seine Heimatstadt zurück. Die Reise des Staatsballetts Hannover wurde so auch zu einem künstlerischen Heimkommen Monteros und zu einer Präsentation der neuen künstlerischen Handschrift des Ensembles auf internationalem Parkett.

Die spanische Presse würdigte insbesondere die künstlerische Tiefe von Monteros Arbeit sowie das außergewöhnliche Niveau der Kompanie. Hervorgehoben wurden die „außergewöhnliche physische Präsenz“, die „musikalische Durchdringung“ der Choreografie und das präzise Zusammenspiel der 28 Tänzerinnen und Tänzer, die als „Organismus von beeindruckender Geschlossenheit“ wahrgenommen wurden.

Das Gastspiel wurde durch ein Rahmenprogramm ergänzt: So leitete Goyo Montero am 8. Mai einen Workshop für professionelle Tänzerinnen und Tänzer sowie fortgeschrittene Studierende, in dem er Einblicke in seine choreografische Arbeitsweise vermittelte und zentrale Elemente seines Repertoires erarbeitete.
In einem Podiumsgespräch mit dem Journalisten Jesús García Calero gab Goyo Montero dem Publikum nicht nur Einblicke in sein Schaffen, sondern betonte auch die Wichtigkeit des kulturellen Austauschs und europäischen Zusammenhalts sowie die Bedeutung des Tanzes in der heutigen Gesellschaft – Themen, die auch im Austausch mit Maria Margarete Gosse, Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Spanien und Andorra, eine zentrale Rolle spielten, die zuvor ein Training des Staatsballetts Hannover besucht hatte.

Mit dem erfolgreichen Gastspiel in Madrid unterstreicht das Staatsballett Hannover seinen Anspruch, als international relevante Compagnie sichtbar zu sein und den künstlerischen Austausch über Grenzen hinweg aktiv zu gestalten. Weitere Gastspiele im In- und Ausland sind in Planung.

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