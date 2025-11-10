Kontakt
Goyo Montero begleitet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch nach Spanien

Hannover
Die Staatsoper Hannover freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Ballettdirektor Goyo Montero Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom 26. bis 28. November 2025 als Sondergast auf seinem Staatsbesuch nach Spanien begleiten wird.

Mit seiner Reise würdigt der Bundespräsident die Vielfalt und Dichte der deutsch-spanischen Beziehungen, die sich auch im kulturellen Austausch und in der künstlerischen Zusammenarbeit beider Länder widerspiegeln. Die Einladung an den Ballettdirektor des Staatsballetts Hannover ist Ausdruck der besonderen Bedeutung, die der Kultur im Rahmen dieses Besuchs beigemessen wird.

Im Mittelpunkt der Reise stehen ein Staatsbankett auf Einladung Seiner Majestät des Königs von Spanien sowie eine Weiterreise von Madrid in das Baskenland nach Vitoria, wo ebenfalls Programmpunkte mit kulturellem Bezug geplant sind.

Die Teilnahme der Staatsoper Hannover an der Delegation unterstreicht ihren Beitrag zur internationalen kulturellen Vernetzung und zur Repräsentation der deutschen Opern- und Musiklandschaft im Ausland.

