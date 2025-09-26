Die Vorstellungen im Oktober
Am 10. Oktober kehrt Georg Kreislers Kult-Musical Heute Abend: Lola Blau zurück. Carmen Fuggiss verkörpert die junge jüdische Schauspielerin und Sängerin, die auf ihrem Lebensweg zwischen Emigration, Showkarriere und desillusionierender Rückkehr nach Wien ein bitter-komisches Panorama des 20. Jahrhunderts durchläuft. Melancholisch, ironisch und zugleich von sprühender Musikalität – ein Abend voller Tiefgang und Humor.
Einen Tag später, am 11. Oktober, feiert Mozarts Don Giovanni Premiere. Regisseur Bastian Kraft inszeniert das „Drama aller Dramen“ als intensive Auseinandersetzung mit der Figur des rastlosen Verführers, der mit dem Mord am Komtur seine letzte Grenze überschreitet. Die Illustratorin Anni von Bergen begleitet die Produktion als Live-Zeichnerin – ihre während der Aufführung entstehenden Zeichnungen werden auf die Bühne projiziert und erweitern die Inszenierung um eine zusätzliche visuelle Ebene.
Am 24. Oktober eröffnet Goyo Montero seine erste Spielzeit als Direktor des Staatsballetts Hannover mit dem Tanzstück Goldberg. Inspiriert von Bachs Goldberg-Variationen entwirft Montero ein poetisches und zugleich kraftvolles Panorama über Träume und Albträume, getragen von einer Komposition des Kanadiers Owen Belton. Die Premiere markiert zugleich den ersten großen Auftritt des neu formierten Staatsballetts Hannover – ein Abend voller Energie, Virtuosität und Sinnlichkeit.
Das Zweite Sinfoniekonzert am 26. und 27. Oktober schlägt den Bogen von der Rarität zur Klassik und zur sinfonischen Großform: Rosy Wertheims Variationen über ein holländisches Lied (1916) erklingen in ihrer Uraufführung – ein Werk, das im Verborgenen überdauerte und nun erstmals mit dem Niedersächsischen Staatsorchester Hannover zu hören ist. Solistin Schaghajegh Nosrati übernimmt im Anschluss Mozarts Klavierkonzert d-Moll KV 466, bevor Schönbergs sinfonische Dichtung Pelleas und Melisande den Konzertabend mit überwältigender orchestraler Wucht beschließt.
Mit diesen Programmen laden wir im Oktober ein zu Begegnungen mit großen Stoffen, überraschenden Wiederentdeckungen und neuen künstlerischen Handschriften.