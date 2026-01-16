Kontakt
Die NEXT Familie wächst und präsentiert einen kompakten Vier-Personen-Grundriss

Flexible Aufteilung mit Etagenbetten und wandelbarer Sitzgruppe – ideal für E-Autos und kleinere Zugfahrzeuge

  • CMT, Halle 1, Stand 1A12 und 1A32
  • bis 25. Januar 2026, Messegelände Stuttgart
„Wenn ihr so einen noch mit ‚Kinderzimmer‘ baut ... Chapeau!“. Dieser Wunsch eines begeisterten Caravaners wird nun Wirklichkeit. Mit dem NEXT 381 präsentiert die Marke ihr neues Familienmodell, das Platz für vier Personen bietet und dabei sowohl Leichtbau, maximale Flexibilität und Top-Funktionalität vereint. Für nur 19.350 Euro (in Deutschland).

Das Herzstück des neuen Modells ist sein flexibler Grundriss: Die Sitzgruppe verwandelt sich in Sekundenschnelle zum komfortablen Doppelbett, während die clever konzipierten Etagenbetten einzeln oder komplett weggeklappt werden können. So entsteht im Handumdrehen flexibel nutzbarer Raum – vom gemeinsamen Frühstück bis zum Schlafengehen. „Der Grundriss definiert Caravaning in seiner modernsten Form. Jeder einzelne Baustein ist bis ins Kleinste durchdacht, ideal für Paare mit Stauraumanforderung, aber vor allem auch ein richtig toller leichtgewichtiger Familien-Caravan“ freut sich Hans Frindte, kaufmännischer Geschäftsführer von Fendt-Caravan.

Wohl durchdachtes Leichtgewicht

Mit einer Grundfläche von knapp 10 Quadratmetern orientiert sich der NEXT 381 an den Maßen des Schwester-Modells 380 und ist speziell für kleinere Zugfahrzeuge und E-Autos ausgelegt. Die technisch zulässige Gesamtmasse von nur 1.000 kg ermöglicht besonders leichtes Handling – ideal für Campingplatz, Stadtverkehr oder Firmengelände. Die intelligente Leichtbau-Sandwich-Bauweise mit Glattblech garantiert hohe Stabilität und die umfangreiche Serienausstattung punktet mit Komfort den man braucht. Auch dieser NEXT steht für ein besonderes Lebensgefühl, Freiheit und Abenteuer pur. Individualisierbar mit Außenstauklappe, Fahrradträger oder zusätzlichen Kissen und Filzkörbchen – hierfür gibt es wieder attraktive NEXT Pakete.

Premiere auf der CMT Stuttgart

„Besucht uns auf der CMT in Stuttgart und erlebt den NEXT 381 live. Das NEXT-Team freut sich richtig darauf, jetzt endlich die Katze aus dem Sack zu lassen“, lädt Thomas Kamm (Leiter Marketing und Kommunikation von Fendt-Caravan) alle Fans ein, um das neue Familienmodell persönlich kennenzulernen und sich von seinen vielfältigen Möglichkeiten selbst zu überzeugen.

Die Highlights im Überblick
  • Wohnen Großzügige Fenster, Kombirollos an den Fenstern, wandelbare Sitzgruppe, stimmungsvolles LED-Lichtkonzept
  • Schlafen: Klappbare Etagenbetten mit EvoPore-Matratzen, abtrennbarer Schlafbereich, dimmbare Leselampen, sichere Leiter, einrollbarer Fallschutz
  • Kochen Ergonomischer Kochbereich, 2-Flammen-Gasherd, Kühlschrank mit doppelseitiger Türöffnung, viel Stauraum und Platz für die Kaffeemaschine
  • Frischmachen: Integrierter Waschbereich mit WC, viel Ablagefläche für Bad- und Pflegeartikel
Preis
  • 19.350 Euro (in Deutschland)
Clever kombinierbare Zusatzpakete

Paket außen:

Außenstauklappe für die komfortable Beladung von außen, Fahrradträger auf Deichsel sowie die Option, das Gewicht auf 1.100 (Paket NXtec 1.1) oder 1.300 kg (Paket NXtec 1.3) zu erhöhen

Preis: 1.390 Euro (in Deutschland)

Paket innen

Fliegenschutzgitter für die Eingangstür, Warmwasser-Therme sowie Kuschelkissen und Filzkörbchen

Preis: 990 Euro (in Deutschland)

Zudem erhältlich: eine AKS (AL-KO) Sicherheitskupplung. Preis: 429 Euro (in Deutschland)

„Die Marke NEXT trifft den Nerv einer neuen Campinggeneration: flexibel, leicht, effizient und überraschend komfortabel. Ein ideales Einsteigermodell, und gleichzeitig perfekt für Minimalisten“, fasst Thomas Kamm zusammen.
