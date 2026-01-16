Die NEXT Familie wächst und präsentiert einen kompakten Vier-Personen-Grundriss

CMT, Halle 1, Stand 1A12 und 1A32

bis 25. Januar 2026, Messegelände Stuttgart

Wohnen Großzügige Fenster, Kombirollos an den Fenstern, wandelbare Sitzgruppe, stimmungsvolles LED-Lichtkonzept

Großzügige Fenster, Kombirollos an den Fenstern, wandelbare Sitzgruppe, stimmungsvolles LED-Lichtkonzept Schlafen : Klappbare Etagenbetten mit EvoPore-Matratzen, abtrennbarer Schlafbereich, dimmbare Leselampen, sichere Leiter, einrollbarer Fallschutz

: Klappbare Etagenbetten mit EvoPore-Matratzen, abtrennbarer Schlafbereich, dimmbare Leselampen, sichere Leiter, einrollbarer Fallschutz Kochen Ergonomischer Kochbereich, 2-Flammen-Gasherd, Kühlschrank mit doppelseitiger Türöffnung, viel Stauraum und Platz für die Kaffeemaschine

Ergonomischer Kochbereich, 2-Flammen-Gasherd, Kühlschrank mit doppelseitiger Türöffnung, viel Stauraum und Platz für die Kaffeemaschine Frischmachen: Integrierter Waschbereich mit WC, viel Ablagefläche für Bad- und Pflegeartikel

19.350 Euro (in Deutschland)

Das Herzstück des neuen Modells ist sein flexibler Grundriss: Die Sitzgruppe verwandelt sich in Sekundenschnelle zum komfortablen Doppelbett, während die clever konzipierten Etagenbetten einzeln oder komplett weggeklappt werden können. So entsteht im Handumdrehen flexibel nutzbarer Raum – vom gemeinsamen Frühstück bis zum Schlafengehen. „Der Grundriss definiert Caravaning in seiner modernsten Form. Jeder einzelne Baustein ist bis ins Kleinste durchdacht, ideal für Paare mit Stauraumanforderung, aber vor allem auch ein richtig toller leichtgewichtiger Familien-Caravan“ freut sich Hans Frindte, kaufmännischer Geschäftsführer von Fendt-Caravan.Mit einer Grundfläche von knapp 10 Quadratmetern orientiert sich der NEXT 381 an den Maßen des Schwester-Modells 380 und ist speziell für kleinere Zugfahrzeuge und E-Autos ausgelegt. Die technisch zulässige Gesamtmasse von nurermöglicht besonders leichtes Handling – ideal für Campingplatz, Stadtverkehr oder Firmengelände. Die intelligente Leichtbau-Sandwich-Bauweise mit Glattblech garantiert hohe Stabilität und die umfangreiche Serienausstattung punktet mit Komfort den man braucht. Auch dieser NEXT steht für ein besonderes Lebensgefühl, Freiheit und Abenteuer pur. Individualisierbar mit Außenstauklappe, Fahrradträger oder zusätzlichen Kissen und Filzkörbchen – hierfür gibt es wieder attraktive NEXT Pakete.„Besucht uns auf der CMT in Stuttgart und erlebt den NEXT 381 live. Das NEXT-Team freut sich richtig darauf, jetzt endlich die Katze aus dem Sack zu lassen“, lädt Thomas Kamm (Leiter Marketing und Kommunikation von Fendt-Caravan) alle Fans ein, um das neue Familienmodell persönlich kennenzulernen und sich von seinen vielfältigen Möglichkeiten selbst zu überzeugen.Außenstauklappe für die komfortable Beladung von außen, Fahrradträger auf Deichsel sowie die Option, das Gewicht auf 1.100 (Paket NXtec 1.1) oder 1.300 kg (Paket NXtec 1.3) zu erhöhenPreis: 1.390 Euro (in Deutschland)Fliegenschutzgitter für die Eingangstür, Warmwasser-Therme sowie Kuschelkissen und FilzkörbchenPreis: 990 Euro (in Deutschland)Zudem erhältlich: eine. Preis: 429 Euro (in Deutschland)„Die Marke NEXT trifft den Nerv einer neuen Campinggeneration: flexibel, leicht, effizient und überraschend komfortabel. Ein ideales Einsteigermodell, und gleichzeitig perfekt für Minimalisten“, fasst Thomas Kamm zusammen.