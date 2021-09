Neuwirth Finance arrangiert Millionen-Finanzierung für grünes Wohn- und Lebensquartier in Burgdorf

Für die neu entstehenden Gebäude im Wohn- und Lebenssquartier Aue Süd in Burgdorf hat Neuwirth Finance für ACRIBO GmbH die Finanzierung erfolgreich strukturiert.Die über mehrere Bauabschnitte aufgeteilte Finanzierung umfasst im ersten Bauabschnitt ein Investitionsvolumen von knapp 11 Millionen Euro. Die Finanzierung wurde aus FK- und KfW Mitteln erfolgreich strukturiert.Die Gesamtfinanzierung, die über 5 Bauabschnitte aufgeteilt ist, hat ein Gesamtfinanzierungsvolumen von rund € 40 Millionen.In der Burgdorfer Südstadt entsteht ein nachhaltiges. Die Nutzung ist Generationen übergreifend angelegt und wird in drei Areale gegliedert: Dasmit Wohnungen in ruhiger Lage schafft für die wachsende Südstadt den dringend benötigten Wohnraum zur Miete. Imentstehen eine Kindertagesstätte, eine Tagespflegeeinrichtung mit betreutem Wohnen sowie eine Apotheke, medizinische Einrichtungen und weitere Dienstleistungen. Imkönnen die schon heute ansässigen, etablierten Handelsunternehmen Aldi, Deichmann, Dänisches Bettenlager, Edeka etc. ihr Angebot auf modernisierten und erweiterten Flächen anbieten.Das Neubauprojekt ist als „Green-Building“ entwickelt und von der DGNB zertifiziert.„Nachhaltige Projekte erfolgreich zu initiieren ist in vielerlei Hinsicht ein anspruchsvolles Vorhaben, dass die Unterstützung aller Beteiligten erfordert. Neuwirth Finance hat uns hier von Anfang an mit viel Knowhow und Engagement unterstützt und die Finanzierung ideal auf das Bauvorhaben abgestimmt – die frühzeitige Zusammenarbeit hat sich voll ausgezahlt.“Die Neuwirth Finance GmbH ist einer der führenden Anbieter von Immobilienfinanzierungen für Bauträger und Projektentwickler. Als Spezialist für komplexe Finanzierungsvorhaben, einer Plattform von über 90 Mezzanine-Gebern sowie einem Bankenpool mit 300 Partnern bietet die Neuwirth Finance GmbH strukturierte Finanzierungen, Fremdkapital-, Mezzanine- und Whole-Loan-Finanzierungen. www.neuwirth.de Kurt NeuwirthGeschäftsführender GesellschafterNeuwirth Finance GmbHT +49 8151 555 098 0neuwirth@neuwirth.de