Bauen, sanieren, weiterdenken: Schweriner Baumesse gibt Impulse für das eigene Zuhause
Ein Haus bauen, eine Bestandsimmobilie sanieren oder die eigenen vier Wände modernisieren: Die 27. „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ bietet Informationen und persönliche Beratung für unterschiedliche Vorhaben rund ums zuhause. Vom 16. bis 18. Oktober 2026 präsentieren Aussteller in der Sport- und Kongresshalle Schwerin ihre Produkte, Dienstleistungen und Lösungen. Die Messe ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Lösungen für Neubau und Bestand
Wie lässt sich ein Haus energetisch verbessern? Welche Heiz- und Energietechnik passt zum eigenen Gebäude? Und welche Möglichkeiten gibt es, Wohnräume oder Außenbereiche neu zu gestalten? Die Messe greift Fragen auf, die angehende Bauherren ebenso beschäftigen wie Eigentümer bestehender Immobilien. Das Angebot reicht von Neubau und energetischer Sanierung über Haustechnik und Innenausbau bis zu Außengestaltung, Finanzierung und Sicherheit. Fachleute stehen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung.
Persönliche Gespräche statt offener Fragen
Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit den Ausstellern. Besucher können ihre Vorhaben besprechen, Produkte und Materialien vor Ort kennenlernen und sich unterschiedliche Lösungswege erläutern lassen. Statt ausschließlich auf Bilder und Beschreibungen angewiesen zu sein, lassen sich Muster unmittelbar ansehen und anfassen. Damit bietet die Messe sowohl einen Einstieg für erste Überlegungen als auch Ansprechpartner für bereits konkrete Bau- und Modernisierungspläne.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gehört die „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ zum Schweriner Messegeschehen. Zum Ende der Bausaison schafft sie Gelegenheit, Anregungen zu sammeln, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und kommende Projekte vorzubereiten. Dabei stehen nicht nur umfangreiche Bauvorhaben im Fokus, sondern auch einzelne Maßnahmen zur Verbesserung und Verschönerung des eigenen Zuhauses.
Auch Familien sind willkommen: Eine Kinderbetreuung vor Ort ermöglicht Eltern, sich Zeit für Beratungsgespräche und ihren Messerundgang zu nehmen, während die jüngsten Besucher betreut werden. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.
Veranstaltungsinformationen
27. „Bauen & Sanieren – Eigenheim“
Termin: 16.–18. Oktober 2026, täglich 10–18 Uhr
Ort: Sport- und Kongresshalle Schwerin, Wittenburger Straße 118, 19059 Schwerin
Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familienkarte 14 Euro. Informationen zur Veranstaltung und zu den Ermäßigungen sind auf der offiziellen Messeseite erhältlich.
Online-Tickets sind hier erhältlich: Tickets für 27. "Bauen & Sanieren - Eigenheim" Baumesse Schwerin | vivenu