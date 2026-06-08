cook & care startet mit Hilfe von 1001 Gewürze
nestwärme Gewürztrilogie ab sofort erhältlich
„Als erfolgreiches Familienunternehmen, für das Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung nicht nur ein Lippenbekenntnis sind, unterstützen wir nestwärme schon seit 5 Jahren“, erklärt Katharina Wilck, Gründerin von 1001 Gewürze. „Wir wollen hilfsbedürftige Familien unterstützen und da bietet sich eine Kooperation in unserem Kerngeschäft an. Ich bin mir sicher, dass sich die Trilogie gut verkaufen wird, denn wir haben Gewürzmischungen entwickelt, mit denen sich Lieblingsgerichte von Familien schnell und lecker zubereiten lassen.“
Mit „nestwärme tomato mix up“ gelingen insbesondere Pizza- und Pastasaucen kinderleicht. Für Minz-Frische Dips und Saucen sorgt „nestwärme fresh green vegggie“ und ein ausgewogenes Allrounder-Curry „keep calm and curry on“ rundet das würzige Angebot für Hauptgerichte ab. „Soo lecker“, schwärmt nestwärme-Mitgründerin und Vorstand Petra Moske, „denn wir haben die Gewürze natürlich schon ausgiebig probiert. Das ist die perfekte Unterstützung für cook & care, denn dabei geht es natürlich auch um Genuss. Wir sind 1001 Gewürze jedenfalls sehr dankbar für ihre großartige Unterstützung. Also schnell besorgen und dann mit einem besonders guten Gefühl ab in die Küche!“
Über 1001 Gewürze:
Das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg wurde 2003 von Katharina Wilck und ihrer Mutter, der Kochbuchautorin Bettina Matthaei gegründet. Heute besteht das Team der Manufaktur aus sieben starken Frauen, die in aufwendiger Handarbeit Bio-Gewürze und -Gewürzmischungen fertigen und in nachhaltige, rein pflanzliche Dosen verpacken. Der
konsequente Verzicht auf Salz und Zucker in den Mischungen sowie die Produktion in kleinen Chargen für höchste Frische bilden das Fundament für absolute Premium-Qualität. Weitere Informationen Weitere Informationen unter www.1001gewuerze.de