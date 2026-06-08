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nestwärme e. V. Deutschland Brotstraße 28 54290 Trier, Deutschland http://www.nestwaerme.de
Ansprechpartner:in Herr Dirk Hense +49 160 93959447
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cook & care startet mit Hilfe von 1001 Gewürze

nestwärme Gewürztrilogie ab sofort erhältlich

(lifePR) (Trier, )
Gut gewürzt schmecken mit Liebe zubereitete Gerichte gleich doppelt gut. Insbesondere, wenn man dank der neuen nestwärme Gewürztrilogie von 1001 Gewürze dabei gleichzeitig etwas Gutes tun kann: Jeder Kauf der Gewürzmischungen für Pasta, Dips oder Curry-Gerichte leistet einen Beitrag zur Finanzierung von cook & care, dem neuen nestwärme Angebot für Familien in herausfordernden Lebenssituationen. Dieses Format verbindet Genuss mit sozialem Engagement. So findet beispielsweise am Standort Düsseldorf ein erster Kochkurs „eat smart“ für Kinder statt – kostenlos, unterstützt und begleitet von Engagierten vor Ort. Die neuen nestwärme Gewürze – selbstverständlich in Bioqualität und nachhaltig verpackt – sind sowohl online unter 1001gewuerze.de oder im Geschäft von nestwärme in der Brotstraße in Trier erhältlich. Der gesamte Erlös dieser Merchandising Produkte kommt nestwärme für weitere eat smart Kinderkochkurse zu Gute.

„Als erfolgreiches Familienunternehmen, für das Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung nicht nur ein Lippenbekenntnis sind, unterstützen wir nestwärme schon seit 5 Jahren“, erklärt Katharina Wilck, Gründerin von 1001 Gewürze. „Wir wollen hilfsbedürftige Familien unterstützen und da bietet sich eine Kooperation in unserem Kerngeschäft an. Ich bin mir sicher, dass sich die Trilogie gut verkaufen wird, denn wir haben Gewürzmischungen entwickelt, mit denen sich Lieblingsgerichte von Familien schnell und lecker zubereiten lassen.“

Mit „nestwärme tomato mix up“ gelingen insbesondere Pizza- und Pastasaucen kinderleicht. Für Minz-Frische Dips und Saucen sorgt „nestwärme fresh green vegggie“ und ein ausgewogenes Allrounder-Curry „keep calm and curry on“ rundet das würzige Angebot für Hauptgerichte ab. „Soo lecker“, schwärmt nestwärme-Mitgründerin und Vorstand Petra Moske, „denn wir haben die Gewürze natürlich schon ausgiebig probiert. Das ist die perfekte Unterstützung für cook & care, denn dabei geht es natürlich auch um Genuss. Wir sind 1001 Gewürze jedenfalls sehr dankbar für ihre großartige Unterstützung. Also schnell besorgen und dann mit einem besonders guten Gefühl ab in die Küche!“

Über 1001 Gewürze: 

Das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg wurde 2003 von Katharina Wilck und ihrer Mutter, der Kochbuchautorin Bettina Matthaei gegründet. Heute besteht das Team der Manufaktur aus sieben starken Frauen, die in aufwendiger Handarbeit Bio-Gewürze und -Gewürzmischungen fertigen und in nachhaltige, rein pflanzliche Dosen verpacken. Der

konsequente Verzicht auf Salz und Zucker in den Mischungen sowie die Produktion in kleinen Chargen für höchste Frische bilden das Fundament für absolute Premium-Qualität. Weitere Informationen Weitere Informationen unter www.1001gewuerze.de

nestwärme e. V. Deutschland

nestwärme e.V. Deutschland gestaltet ein bundesweites Netzwerk und entwickelt innovative Empowerment-Projekte für Familien, die ihre schwerkranken Kinder zu Hause pflegen und deren Unterstützer:innen
Neben einem Kinderkrankenpflegedienst, einem Kinderhospizdienst in RLP sowie einer inklusiven Kinderkrippe in Trier hat nestwärme digitale Entlastungsprogramme aus den Bereichen Bildung und Ehrenamt ergänzend zu den analogen Projekten, die von 1.800 Ehrenamtlichen an 11 Standorten in Deutschland durchgeführt werden entwickelt.
nestwärme e.V. Deutschland ist eines der führenden Sozialunternehmen im deutschsprachigen Raum und prägender sowie nachhaltiger Mitgestalter einer inklusiveren Gesellschaft. Mit nestwärme Luxembourg asbl sowie nestwärme Österreich wurde der Wirkungskreis auf das deutschsprachige Ausland erweitert.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.nestwärme.de
www.meine-nestwärme.de
www.arbeitmitsinn.de

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