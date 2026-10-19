Ein Ort zum Leben, Lachen und Kraftschöpfen

Mit dem neuen Kinder- und Jugendhospiz auf dem Petrisberg entsteht ein Ort der Entlastung und Geborgenheit für Familien mit schwerkranken Kindern in der gesamten Großregion. Schirmherrin Malu Dreyer begleitet das Projekt. Auch das neue Begegnungs- und Beratungszentrum ATRIUM öffnet seine Türen im nestwärme Haus.



Trier, Oktober 2026. Wenn ein Kind schwer erkrankt, verändert sich das Leben einer ganzen Familie. Arztbesuche, Therapien und die oft rund um die Uhr notwendige Pflege bestimmen den Alltag. Für Eltern und Geschwister bleibt wenig Zeit zum Durchatmen. Genau diesen Raum möchte nestwärme e.V. Deutschland schaffen: Am 23. Oktober 2026 eröffnet der Verein sein neues Haus mit Kinder- und Jugendhospiz auf dem Trierer Petrisberg. Ab dem 4. November werden die ersten Familien erwartet.



Anders als vielfach angenommen, sind Kinderhospize nicht nur Orte des Abschieds. Sie begleiten Familien oft über viele Jahre hinweg und schenken ihnen Entlastung, gemeinsame Zeit und Lebensqualität. Das neue Hospiz bietet dafür zehn liebevoll gestaltete Zimmer, großzügige Gemeinschaftsräume mit Küche, Spiel- und Therapieräume sowie eine weitläufige Gartenanlage in Waldnähe. Ein barrierearm zugänglicher Innenhof und Garten mit Nest- und Rollstuhlschaukel sowie Musik-, Kunst- und Wassertherapie schaffen Raum für Erholung und gemeinsame Erlebnisse. So entsteht ein Zuhause auf Zeit, in dem Kinder einfach Kinder sein dürfen, Geschwister Aufmerksamkeit bekommen und Eltern neue Kraft schöpfen können.



Ein wichtiger Schritt für die Großregion Trier



Mit dem neuen Hospiz erweitert nestwärme seine seit mehr als 25 Jahren bestehende Arbeit für Familien mit chronisch, schwer und lebensverkürzend erkrankten Kindern. Das Kinder- und Jugendhospiz auf dem Petrisberg ergänzt die bestehenden ambulanten Versorgungsangebote und schafft eine wohnortnahe Entlastungsmöglichkeit für Familien aus Trier, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und der angrenzenden Großregion. Die Schirmherrschaft für das Hospiz hat die ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übernommen. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass das neue nestwärme Kinder- und Jugendhospiz eine wichtige Ergänzung zur ganzheitlichen Begleitung von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern in der Großregion darstellt. Zugleich betont sie die Bedeutung gesellschaftlicher Solidarität, damit das Hospiz den betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auf ihrem oft schweren Weg Hoffnung, Stabilität und konkrete Entlastung bieten kann.



ATRIUM: Ein Ort der Begegnung für die ganze Gesellschaft



Neben dem Kinder- und Jugendhospiz entsteht im nestwärme Haus Petrisberg das neue ATRIUM – Begegnungs- und Beratungszentrum, das maßgeblich von SWR Herzenssache gefördert wird. Es soll das Hospiz um einen offenen, inklusiven Begegnungsort ergänzen und Menschen miteinander verbinden, die im Alltag häufig nur wenige Berührungspunkte haben. Das ATRIUM richtet sich an Familien mit schwerkranken oder beeinträchtigten Kindern ebenso wie an Ehrenamtliche, Fachkräfte, Unterstützer und interessierte Bürger. Geplant sind unter anderem Beratungsangebote, offene Familientreffs, Gesprächsgruppen, Workshops und Informationsveranstaltungen. Auch die Fachberatung für Familien mit chronisch kranken Kindern in Rheinland-Pfalz und das bundesweite Beratungstelefon von nestwärme sollen hier verortet sein. Das ATRIUM ergänzt damit das nestwärme Forum, den Standort des Vereins in der Trierer Innenstadt, und schafft einen weiteren Anlaufpunkt für Familien und die Öffentlichkeit.



Dank der Stiftung Rehkids und zahlreicher Unterstützer wird aus einer Vision Wirklichkeit



Dass das nestwärme Haus Petrisberg Wirklichkeit werden konnte, ist insbesondere dem außergewöhnlichen Engagement der Stiftung Rehkids zu verdanken. Die Stiftung hat das Grundstück erworben und den Gebäudekomplex errichtet und damit die entscheidende bauliche Grundlage für das neue Kinder- und Jugendhospiz geschaffen. Die Ausstattung und der langfristige Betrieb des Hospizes werden durch Spenden und weitere Unterstützung ermöglicht. Zu den wichtigen Förderern und Partnern des Projekts zählen neben der Stiftung Rehkids auch SWR Herzenssache, RTL, das Bundesministerium für Familie sowie der Trierische Volksfreund, der das Vorhaben seit Jahren als Medienpartner begleitet und gemeinsam mit seinen Leserinnen und Lesern unterstützt.



Wie viel gesellschaftliche Kraft in diesem gemeinsamen Engagement steckt, zeigt auch die Nominierung von nestwärme für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Gesundheit – Versorgung gestalten“. Sie macht deutlich, dass es bei dem Projekt nicht allein um die Eröffnung einer neuen Einrichtung geht, sondern auch um die Frage, wie eine solidarische und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung gestaltet werden kann.



Gemeinsam ein Zeichen für schwerkranke Kinder setzen



Zur feierlichen Eröffnung am 23. Oktober werden neben betroffenen Familien und Schirmherrin Malu Dreyer zahlreiche Förderer, Wegbegleiter und Botschafter von nestwärme erwartet. Zugesagt haben unter anderem die Sterneköchin Lea Linster, die Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl, der Entertainer Jörg Knör und die Sängerin Ingrid Arthur. Ein besonderer Moment der Feier wird das gemeinsame Durchschneiden des Eröffnungsbandes sein, bei dem die Kinder und ihre Familien im Mittelpunkt stehen sollen. Denn ihnen ist das neue Haus gewidmet: als Ort, an dem nicht die Erkrankung, sondern das Leben und die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Familienmitglieds im Vordergrund stehen.





(lifePR) (