Zum Welterbetag in den Nationalpark

Zurzeit wird nur eine Auswahl von Wanderungen aus dem Veranstaltungskalender angeboten. Für alle Wanderungen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen.Unter Angabe der Kontaktdaten ist bis mittags zwei Werktage vor der Wanderung eine Anmeldung erforderlich. Es gibt zwei Varianten der Anmeldung: unter der Telefonnummer 05621-75249-0 oder mit der Anmeldefunktion auf der Internetseite www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/de/veranstaltungen Bei allen Wanderungen muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgeführt werden, falls an einer Engstelle Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können.Eine Wanderung ins UNESCO-Welterbe führt Achim Frede, Leiter der Abteilung Naturschutz, Forschung und Planung im Nationalpark, am Samstag. Es gilt die Faszination der Schatzkammern des Nationalparks zu entdecken: Fakten, Hintergründe und Besonderheiten aus globaler Sicht werden auf der Tour am Ringelsberg erläutert. Die kostenlose, nicht für Kinderwagen geeignete Tour findet am Samstag, 6. Juni von 13:00 - 16:00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Nationalpark-Eingang Asel-Süd. Anmeldungen sind bis Donnerstagmittag möglich.Nationalpark-Ranger Uwe Schäfer lädt ein, auf dem Urwald- und dem Brückengrundsteig die urigen Buchen und die werdende Wildnis zu entdecken. Die Wanderung ist nicht für Kinderwagen geeignet. Los geht es am Samstag, 6. Juni um 13:30 Uhr vom NationalparkZentrum. Die Anmeldung zur kostenlosen, dreistündigen Wanderung ist noch bis Donnerstagmittag, 4. Juni möglich.Der 7. Juni ist Welterbetag. Was es mit dem UNESCO-Welterbe im Nationalpark auf sich hat, zeigt und erläutert Nationalpark-Ranger Sven Polchow bei dieser vierstündigen Familienwanderung am Sonntag. Die Tour ist für Kinderwagen nicht geeignet. Startpunkt am Sonntag, 7. Juni um 10:00 Uhr ist der Nationalpark-Eingang Himmelsbreite bei Harbshausen. Anmeldungen zur kostenlosen Wanderung sind noch bis Freitag, 5. Juni möglich.In diesem Jahr können die deutschen Welterbestätten zum Welterbetag auch digital erlebt werden. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee lässt sich hier mit den anderern deutschen Welterbestätten von einer anderen Seite entdecken.