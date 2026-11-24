Wie sauber ist eigentlich die Luft, die wir täglich einatmen?
Innenraumluftqualität (Indoor Air Quality, IAQ) ist längst kein ausschließlich technisches Thema der Gebäudeausrüstung mehr. Sie ist eine Frage der öffentlichen Gesundheit, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung.
Die unsichtbare Belastung sichtbar machen
Schadstoffe in Innenräumen sind häufig unsichtbar. Feinstaub, ultrafeine Partikel (2), flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Aerosole, Viren, Bakterien und Schimmelpilzbelastungen (3) können die Raumluftqualität erheblich beeinträchtigen.
Auch Lüftungs- und Klimaanlagen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Werden sie nicht fachgerecht gewartet und hygienisch betrieben, können sie selbst zu einer Quelle mikrobieller Belastungen werden.
Herkömmliches Lüften allein reicht nicht immer aus. Zwar wird belastete Luft durch Frischluftzufuhr verdünnt und abgeführt, doch Schadstoffe können weiterhin aus Materialien, Möbeln, technischen Anlagen und anderen Quellen freigesetzt werden. Eine ganzheitliche Strategie muss deshalb an mehreren Stellen ansetzen:
bei der Vermeidung von Emissionen, dem kontinuierlichen Luftaustausch, der Filtration und einer bedarfsgerechten Luftreinigung.
Die Folgen unzureichender Raumluftqualität reichen weit über das persönliche Wohlbefinden hinaus. Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und eine beeinträchtigte Leistungsfähigkeit können die Folge sein. Hinzu kommen gesundheitliche Risiken, mögliche Infektionsbelastungen und wirtschaftliche Verluste durch Krankheitstage und Produktivitätseinbußen.
Was wir nicht messen, können wir nicht gezielt verbessern.
Vom Lüften zum intelligenten IAQ-Management
Moderne Gebäude benötigen mehr als eine funktionierende Lüftungsanlage. Gefragt ist ein intelligentes Zusammenspiel aus Gebäudetechnik, Sensorik, Filtration und aktiver Luftreinigung. (4)
Moderne HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) können durch kontrollierten Luftaustausch, bedarfsgerechte Steuerung, Filtertechnik und Wärmerückgewinnung einen wichtigen Beitrag leisten. Ergänzend ermöglichen HEPA-Filter, Aktivkohle, UV-Technologien und weitere geeignete Luftreinigungsverfahren, bestimmte Schadstoffe und biologische Belastungen gezielt zu reduzieren. (5)
Digitale Gebäudeautomation und kontinuierliche Messungen schaffen Transparenz. CO₂, Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen, Luftfeuchtigkeit und – wo erforderlich – ultrafeine Partikel (UFP) können überwacht und in ein intelligentes Gebäudemanagement integriert werden.
Damit entsteht eine neue Qualität des Gebäudebetriebs: Nicht mehr allein die technische Funktion einer Anlage entscheidet, sondern die messbare Qualität der Luft, die Menschen tatsächlich einatmen.
Gesundheit, Produktivität und Wirtschaftlichkeit zusammendenken
Besonders deutlich wird die Bedeutung eines professionellen IAQ-Managements im Gesundheitswesen.
- Gesundheit Kliniken, Pflegeeinrichtungen und medizinische Versorgungszentren benötigen höchste Anforderungen an Hygiene und Raumluftqualität. Intelligente Lüftungs- und Reinigungskonzepte können dazu beitragen, die Belastung durch luftgetragene Schadstoffe und Krankheitserreger zu reduzieren.
- Produktivität Auch Büros, Hotels, Schulen und öffentliche Gebäude profitieren unmittelbar. Eine gute Raumluftqualität unterstützt Konzentration und Wohlbefinden und kann dazu beitragen, krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren. (6)
- Wirtschaftlichkeit Gleichzeitig eröffnen sich wirtschaftliche Potenziale: Präzise gesteuerte Luftwechselraten, Wärmerückgewinnung und bedarfsgerechte Anlagensteuerung können unnötigen Energieverbrauch vermeiden. Digitale Überwachung erleichtert zudem Wartung, Facility Management und die Dokumentation relevanter Gebäudekennzahlen.
Ein notwendiger Paradigmenwechsel: Gesundheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gemeinsam denken
Wir stehen vor großen Herausforderungen: steigende Gesundheitsausgaben, chronische Erkrankungen, Fachkräftemangel, Energieeffizienz und der Anspruch an nachhaltige Gebäude. Dabei wird eine zentrale Ressource noch immer unterschätzt:
die Luft in unseren Innenräumen.
Die Verantwortung liegt nicht allein bei Gebäudetechnikern oder Facility Managern.
Sie gehört auf die Agenda von Regierungen, Gesundheitssystemen, Immobilienentwicklern, Investoren und Unternehmensführungen.
Es braucht einen grundlegenden Perspektivwechsel:
Innenraumluftqualität darf nicht länger isoliert als technische Gebäudefunktion betrachtet werden. Sie muss als strategischer Bestandteil öffentlicher Gesundheit, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und nachhaltiger Infrastruktur verstanden werden.
Gesundheit, Energieeffizienz und Produktivität dürfen nicht länger getrennt voneinander betrachtet werden. Sie bedingen einander und eröffnen gemeinsam neue Möglichkeiten für gesunde, wirtschaftliche und zukunftsfähige Gebäude.
Dafür braucht es klare Qualitätsziele, geeignete Messverfahren, transparente Daten und eine konsequente Integration des IAQ-Managements in die Gebäude- und Unternehmensstrategien. Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden. Entscheidend ist, sie intelligent miteinander zu verbinden und ihre Wirkung messbar zu machen.
Making the Invisible Visible
Denn die Qualität unserer Gebäude muss künftig nicht nur daran gemessen werden, wie viel Energie sie verbrauchen oder wie gering ihre CO₂-Emissionen sind. Sie muss auch daran gemessen werden, welche Qualität die Luft hat, die Menschen darin atmen.
Saubere Innenraumluft ist kein Luxus und keine optionale Zusatzleistung. Sie ist eine Investition in die Gesundheit der Menschen, die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Zukunftsfähigkeit unserer Infrastruktur.
Es ist Zeit, Innenraumluftqualität zur Führungsaufgabe zu machen.
nano-Control, Internationale Stiftung
Die Ehrenamtlichen der gemeinnützigen nano-Control, Internationale Stiftung engagieren sich seit fast 30 Jahren für ein lebenswichtiges Thema: den Schutz der Atemluft im Innenraum, wo wir mehr als 90 % unserer Lebenszeit verbringen.
Vorrangiges Thema wurde aus gutem Grund die Zielsetzung, Regelungen für gesunde Innenraumluft zu erreichen, besonders für die für uns unsichtbaren ultrafeinen Partikel (PM 0.1), die all unsere biologischen Barrieren überwinden können.
Heute sind wir GO AQS Botschafter für Nanopartikel.
Wir haben uns der globalen Bewegung unter Leitung der „Global Commission on Healthy Indoor Air“ angeschlossen und die globale Vereinbarung für „Healthy Indoor Air“ unterzeichnet.
Internationale Kooperationen zu GO AQS Global Open Air Quality Standards (UK), VERT Assoation (CH) und RETE ARIL (IT) haben sich entwickelt, die das Unsichtbare sichtbar machen.
Drei neue Botschafter begleiten uns auf dem weiteren Weg:
- Sotirios Papathanasiou, Gründer GO AQS
- Ralph Wilce, Präsident VERT Association
- Prof Jan Czerwinski, Gründer VERT Association
nano-Control: Meldungen von 4.000 Betroffenen
Im zwei Jahrzehnte berichteten 4.000 Menschen über Symptome und Arbeitsplatzumgebungen, die oft über viele Jahre in Räumen mit Laserdruckern und -kopierern gearbeitet haben. (7) Sie suchten häufig über Jahre nach Ursachen für ihre multiplen gesundheitlichen Beschwerden und sind teilweise schwerstkrankt.
Nachgewiesen ist, dass Feinstaub und somit auch der aus Laserdruckern, teilweise schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen hat, u. a.:
Typische Symptome und Erkrankungen
- Allergische Symptome wie Asthma bronchiale und Bronchitis
- Augen- und Hautreizungen
- Erkrankungen der unteren und oberen Atemwege, z.B. COPD
- Herz-Kreislaufsystem (z.B. Bluthochdruck, Herzinfarkt)
- Chronisch entzündliche Erkrankungen (z. B. MCS, ME/CFS und Fibromyalgie und Diabetes) und oxidativer Stress
- Störung des Immunsystems
- Neurologische Störungen (z. B. Wortfindungs- und Konzen- trationsstörungen, Migräne, Burnout, Demenz),
bei Kindern Lern- und Entwicklungsstörungen,
- Krebserkrankungen (z.B. Atemwege, Hirntumore, Blutkrebs, Entgiftungsorgane)
Das ehrenamtliche Beraterteam
Das ehrenamtliche Team unterstützt Betroffene unermüdlich mit dem gesammelten Wissen aus zwei Jahrzehnten der Beratung und den eigenen Erfahrungen.
nano-Control Tipps für Sicheres Drucken
Tintenstrahldrucker – ein Muss für das Homeoffice!
Für uns ist dies die Zukunftstechnik für sicheres Drucken. Geringe Emissionen, keine ultrafeinen Partikel, energieeffizient
Laserdrucker und 3D-Drucker
- Separater Raum für Laserdrucker und 3D-Drucker – mit eigenständiger Zu- und Abluftversorgung
- Feinstaubfilter – Laserdrucker niemals ohne Filter betreiben!
- Regelmäßige Messung ultrafeiner Partikel, im Partikelzählmessverfahren, nicht massenbasiert. Empfohlener Messwert < 1.000 Partikel/cm³ (WHO)
- Kostengünstige Messgeräte liefern erste Hinweise.
- Raumluftreiniger
- Wartung nur durch Fachpersonal mit Spezialstaubsaugern und Atemschutz
Heike Krüger
Vorstands-Vorsitzende
Quellen
- Umweltbundesamt (UBA) Kommission Innenraumlufthygiene und Innenraumluft.
- World Health Organization WHO Guidelines for Indoor Air Quality 2021: Indoor Air Quality – Ultrafine Particles
- World Health Organization Guidelines for Indoor Air Quality (2010) WHO: Selected Pollutants.
- ASHRAE (2024) Position Document on Filtration and Air Cleaning.
Technische und wissenschaftliche Grundlagen zur Filtration und Luftreinigung. ASHRAE – Filtration and Air Cleaning
- US Environmental Protection Agency (EPA) Air Cleaners, HVAC Filters, and Respiratory Viruses.
- Allen et al. (2016) Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers. Environmental Health Perspectives, 124(6), 805–812. DOI: 10.1289/ehp.1510037.
- J Occup Environ Med 2024 Nov 1;66(11):891-902.doi: 10.1097/JOM.0000000000003197.
Self-reported Symptoms Associated With the Use of Printer and Photocopier Machines: Results From the Nano-Control, International Foundation Survey
Abimbola Ojo, Dhimiter Bello, Karyn Heavner, Kurt Lucas, Anila Bello