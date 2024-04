Wir laden zum Aktionstag ein - Samstag, 04. Mai 2024 10 – 18 Uhr

Kommen Sie zu unserem Aktionstag am Samstag, 04. Mai 2024, von 10 – 18 Uhr, bis zu 20 % Rabatt auf unsere Produkte, bei Sekt und Currywurst und einer Tombola-Verlosung.



Wir, die Nagai Dienstleistungsservice GmbH, Ihr Dachfenster, Sonnenschutz & Insektenschutz Spezialist, lädt Sie herzlich zu unserem diesjährigen Aktionstag 2024 ein. Als Fachbetrieb im Bereich Insektenschutz, Sonnen- und Hitzeschutz sowie VELUX Dachfenster haben wir uns auf die Beratung, Verkauf und Montage der genannten Produkte spezialisiert. Weiterhin gehören zu unserem Service die Reparatur und Wartung von VELUX Dachfenstern.



Am Aktionstag erhalten Sie bis zu 20 % Rabatt auf unsere Produkte



Wir laden Sie am Samstag, den 04. Mai 2024, von 10:00 bis 18:00 Uhr, zu unseren Aktionstag ein. Kommen Sie zu unserem Ladengeschäft in 16548 Glienicke, Leipziger Str. 1. Die Türen stehen für Sie offen – wir stellen unsere zahlreichen Produkte im Bereich des innenliegenden und außenliegenden Sonnenschutzes vor. Weiterhin werden unsere Kooperationspartner vor Ort sein und Ihre fachspezifischen Fragen beantworten. Während Ihres Besuches werden Sie mit Sekt und Currywurst versorgt. Gegen 16:00 Uhr beginnen wir mit der Tombola-Verlosung. Es warten tolle Gewinne auf Sie.



Informieren Sie sich über innenliegenden und außenliegenden Sonnenschutz



An unserem Aktionstag stehen wir Ihnen den ganzen Tag mit unserem Fachwissen zur Verfügung. In unserem Ladengeschäft können Sie sich von zahlreichen Mustern inspirieren lassen.



Alle innenliegenden und außenliegenden Sonnenschutzprodukte werden maßgenau in Deutschland hergestellt. Dabei wird auf die Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein geachtet und ein hohes Qualitätsniveau gewährleistet. Eine große Auswahl an Farben und Materialien bietet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten – erleben Sie die Vielfalt!



Unsere Produktauswahl in innenliegenden Sonnenschutz sind neben den Klassikern wie Rollos, Verdunkelungsrollos, Aluminium- und Holzjalousien und Lamellenvorhänge auch moderne Produkte, wie Plissees, Wabenplissees, Doppelrollos und Flächenvorhänge. Im Bereich des außenliegenden Sonnenschutzes können wir folgende Produkte anbieten: Außenjalousien, Raffstores, Rollläden, Markisen, Senkrechtmarkisen, Wintergartenmarkisen, Sonderverschattung, Terrassendächer und Insektenschutz.



Am Aktionstag können Sie viele VELUX Produkte mit einem Preisnachlass bis zu 20% erwerben.



Wir bieten Ihnen die gesamte Bandbreite der VELUX-Produkte an, wie Schwingfenster, Klapp-Schwing-Fenster, Lichtlösungen, elektrische und solarbetriebene Dachfenster, Sonnen- und Hitzeschutz, Rollläden und Insektenschutz, Flachdach-Fenster und Flachdach Elektro-Fenster. Bei VELUX Dachfenster und Rollläden führen wir Reparaturen und Wartungen durch.



Es gibt viel zu entdecken – besuchen Sie uns zum Aktionstag am Samstag, 04. Mai 2024, zwischen 10:00 und 18:00 Uhr. Sie werden ausführlich bei Sekt und Currywurst beraten- und profitieren an diesem Tag von einem Rabatt von 20 % auf unsere Produkte. Mit etwas Glück gewinnen Sie bei unserer Tombola-Verlosung.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Nagai Team

(lifePR) (