Sonnen und Hitzeschutz- mobile Sonnenschirme im Outdoorbereich

In der Welt der Sonnenschirme gibt es eine neue Sensation: die Mezzo Sonnenschirme von Nagai Schirm-Systeme. Diese innovativen mobilen Schirme dienen nicht nur als erstklassiger Sonnen- und Hitzeschutz, sondern vereinen auch Ästhetik und Funktionalität auf einzigartige Weise. Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten Accessoire für Ihren Outdoor-Bereich sind, dann sind die Mezzo Sonnenschirme die ideale Wahl.



Revolutionäre Technologie für maximalen Sonnen- und Hitzeschutz



Das Nagai Schirm-System ist mit revolutionärer Technologie ausgestattet, die Ihnen maximalen Schutz vor Sonnenstrahlen bietet. Dank ihres intelligenten Kippmechanismus können Sie den Schirm je nach Sonnenstand anpassen und so den Schatten genau dort platzieren, wo Sie ihn brauchen. Mit einer Spannweite von bis zu 330 cm und einer robusten Aluminiumkonstruktion bietet der Mezzo MG Ihnen großzügigen Sonnen- und Hitzeschutz. Darüber hinaus schützt der Schirm auch vor schädlicher UV-Strahlung mit einem UV-Schutzfaktor von UPF40-80, sodass Sie sich ohne Bedenken im Freien aufhalten können.



Stilvolles Design für jede Umgebung



Neben ihrer Funktionalität überzeugen die Mezzo Sonnenschirme auch mit ihrem stilvollen Design. Erhältlich in über 50 Textilfarben und zwei Stoffarten: mit dem MayTex-Poly- oder MayTex-Acryl- Stoff passen sie perfekt in jede Umgebung und verleihen Ihrem Outdoor-Bereich eine elegante Note. Egal, ob Sie einen modernen Look bevorzugen oder einen rustikalen Charme suchen, mit der runden, quadratischen oder rechteckigen Schirmlösung können Sie Ihren persönlichen Stil unterstreichen.



Robust und langlebig für jahrelange Freude



Qualität steht bei Nagai Dienstleistungsservice an erster Stelle, und das zeigt sich auch bei den Mezzo Sonnenschirmen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien sind sie besonders robust und langlebig, sodass Sie sich jahrelang an ihrem Schatten erfreuen können. Das Gestell des Mezzo Schirm-Systems zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Robustheit aus, da es aus hochwertigen, legierten Aluminiumprofilen und Federstahlspeichen gefertigt ist. Die eloxierte Oberfläche des Gestells macht den Mezzo Sonnenschirm äußerst stoß- und schlagfest und dient Ihnen mit zuverlässiger Stabilität, selbst bei starkem Wind.



Optimale Beweglichkeit und mobile Befestigungselemente



Unsere Schirme bieten nicht nur maximalen Sonnen- und Hitzeschutz, sondern auch optimale Beweglichkeit. Dank ihrer flexiblen Konstruktion und des intelligenten Kippmechanismus können Sie den Schirm mühelos um drei Achsen schwenken. Die leichten Gummirollen an der Basis des Schirms ermöglichen eine mühelose Bewegung und Positionierung, so dass Sie den mobilen Schirm problemlos an verschiedene Orte transportieren können, ohne auf Komfort und Stabilität verzichten zu müssen.



Für den Fall von schlechtem Wetter bieten wir außerdem eine Schutzhülle für die Mezzo Sonnenschirme.



Umweltfreundlich und nachhaltig



Mit dem Mezzo Schirm-System legt die Nagai Dienstleistungsservice GmbH nicht nur Wert auf Qualität, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Die Mezzo Sonnenschirme werden unter Berücksichtigung umweltfreundlicher Herstellungsverfahren und Materialien hergestellt, um die Belastung für die Umwelt zu minimieren. Mit einem Mezzo Sonnenschirm können Sie nicht nur Ihren Outdoor-Bereich verschönern, sondern auch einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten.



Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überzeugen von unserem ausgestellten Mezzo-Sonnenschirm. Der Schirm ist bald in unserem Online-Shop erhältlich. An unserem Aktionstag am 4. Mai haben sie die Chance auf bis zu 20% Rabatt auf unsere Produkte.

