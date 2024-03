Dachreinigung Dachrinnenreinigung Fallrohrreinigung für Berlin & Brandenburg

Dachreinigung, Dachrinnenreinigung, Fallrohrreinigung – egal ob Laub, Schmutz und Nadeln wir reinigen Ihre Dachrinne und Fallrohr – kein Problem für uns! Wir reinigen zuverlässig und professionell Ihre Dachrinne, Fallrohr und Dach in Berlin und Brandenburg.Wir, die Nagai Dienstleistungsservice GmbH, führen seit unserer Unternehmensgründung 1996 zuverlässig, gründlich und professionell Dachrinnenreinigung sowie Fallrohrreinigung in Berlin und Brandenburg aus.Wenn die Dachrinne oder das Fallrohr verstopft sind, können große Schäden am Gebäude entstehen. Das Regenwasser kann nicht mehr richtig abfließen und schädigt das Fundament Ihres Hauses. Wenn das Fallrohr mit Laub, Schmutz oder Nadeln verstopft ist, dann könnte es im schlimmsten Fall platzen und einen großen Schaden am Gebäude, Fassade und Dämmung verursachen. Egal ob Dachreinigung oder Fallrohrreinigung wir reinigen zuverlässig, gründlich und professionell.Professionelle DachrinnenreinigungAlle Dachrinnen, auch unabhängig von dem Material, sind sehr widerstandsfähig gegen die Umwelteinflüsse von Hitze, Frost, Sturm und Starkregen. Trotz dessen sollte die Dachrinne in regelmäßigen Abständen auch nach Schäden sowie Verstopfungen überprüft werden. Wenn sich in der Dachrinne zu viel Laub, Moos und Schmutz gesammelt hat, sollte es umgehend entfernt werden. Das Regenwasser sollte immer gut ablaufen können. Egal ob Dachreinigung, Fallrohrreinigung wir reinigen zuverlässig, gründlich und professionell.Gründliche Reinigung des FallrohrsEin verstopftes Fallrohr mit gefrorenem Laub und Schmutz kann im Winter, bei Schnee und Eis, im schlimmsten Fall platzen. Wir reinigen Ihr verstopftes Fallrohr fachrecht mit einer Spirale und führen nach der Reinigung nochmal einen Test durch. Der Test zeigt dann, ob das Fallrohr komplett gesäubert ist und funktioniert. Meist wird der Test mit einem Wasserschlauch durchgeführt. Falls uns bei der Reinigung eventuelle reparaturbedürftige Schäden auffallen, beheben wir diese gerne für Sie. Notfalls montieren wir ein neues Fallrohr, damit das Regenwasser wieder richtig abfließen kann. Egal ob Dachreinigung, Fallrohrreinigung wir reinigen zuverlässig, gründlich und professionell.Dachreinigung – zuverlässig und gründlichAuch auf den Dächern siedeln sich im Laufe der Jahre Algen, Flechten, Vogelkot, Laub und Moose an. Diese Schicht aus natürlichen Ablagerungen ist nicht nur unschön, sondern kann auch Schäden am Dach verursachen. Besonders dann, wenn das Regenwasser durch die üppige Bewachsung nicht mehr richtig abfließen kann. Wenn das der Fall ist, speichert sich das Wasser in den bewachsenen Stellen. Im schlimmsten Fall dringt das Wasser im Laufe der Zeit unter die Dachschindeln. Bei einsetzendem Frost kann das Wasser im Moos gefrieren und die Dachziegel oder -steine werden gesprengt.Wie stark der Bewuchs auf einem Dach sei, hängt auch vom Standort ab: Auf der Nordseite und unter großen Bäumen wachsen Flechten und Moose besser als auf Süddächern.Lassen Sie sich durch uns fachmännisch beraten und schauen Sie auch gerne unter unserer Dachrinnenreinigungsseite . Eine präventive Vorbeugung ist besser als eine anschließende Schadensbegrenzung. Wir kümmern uns um Ihr Dach, Dachrinne und Fallrohr in Berlin und Brandenburg.