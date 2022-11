reedb.com bringt Immobilien in einen internationalen Rahmen





Mit wenigen Klicks und geringem Aufwand wird aus Ihrer lokalen Immobilie ein internationales Angebot



In einer globalen Wirtschaft läuft ohne das richtige Networking heutzutage fast gar nichts mehr. Alle Unternehmen sind auf unterschiedlichste Art und Weise miteinander vernetzt. Warum sich die Immobilienbranche damit noch etwas schwertut, hat unterschiedliche Ursachen. Viele Immobilienportale werden immer größer und erweitern ihren Service ständig. Und doch, oder vielleicht auch gerade deshalb, wirkt der Markt etwas unübersichtlich. Gerade internationale Angebote lassen sich mitunter nur schwer finden oder anbieten.



reedb.com hat dafür eine Lösung gefunden



Das Geheimnis hierbei ist die Verwendung der richtigen Software. Software, die die Portale miteinander verbindet. Nicht nur für Großanleger, sondern auch kleinere Immobilienunternehmen oder Privatpersonen können von dieser Lösung profitieren.



Inhaber von reedb.com, Herr Nachbagauer, hat es wie folgt erklärt: „ Mit einer einfachen Eingabemaske und unseren Softwarelösungen wird es für unsere Kunden kinderleicht, eine lokale Immobilie international auszurichten.“



Wie das genau funktioniert, ist auf der Webseite des Unternehmens einfach dargestellt. Viele weitere Vorteile machen bei reedb.com den Unterschied. So gibt es z.B. die Möglichkeit, Immobilien in über 12 Sprachen und der jeweiligen Landeswährung anzubieten und gleich in verschiedenen Portale miteinander zu verbinden.



Einfache Verwaltung und flexible Tarife



Es spielt bei reedb.com keine Rolle, ob Sie als Immobilienmakler Hunderte von Objekten verkaufen oder vermieten möchten oder als Privatperson lediglich Ihr Sommerhaus in Spanien anbieten. Es gibt verschiedene, genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Tarife. Auch brauchen Sie keine komplizierten Tools zur Verwaltung zu nutzen, die Eingabemasken sind einfach und selbsterklärend. Tarife werden tagesgenau abgerechnet und sind jederzeit kündbar. Erfahren Sie mehr über die teilweise kostenfreien Angebote und flexiblen Lösungen, Sie werden feststellen, dass die Verwaltung Ihrer Objekte alles andere als kompliziert ist.