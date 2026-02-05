„Sprachkunst“: Leif Randt stellt seinen Roman „Let’s talk about feelings“ an der Muthesius Kunsthochschule vor

„Let’s talk about feelings“ heißt der Roman, den Schriftsteller Leif Randt auf Einladung von Arne Zerbst am Dienstag, 10. Februar, im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule vorstellt. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.



In seinem Roman erzählt Randt die Geschichte des 41-jährigen Marian: Seine Westberliner Boutique ist mäßig erfolgreich. Als seine Mutter – ein einst ikonisches Fotomodell – nach langer Krankheit stirbt, richtet Marian eine alternative Trauerfeier auf einem Boot aus und streut die Asche seiner Mutter in den Wannsee. Marian glaubt, dass mit diesem Ereignis die freudlosere Hälfte des Lebens beginnt. Doch es folgt ein Jahr der Verwandlung. Erfolgreiche Halbgeschwister und ambivalente Flirts führen ihn unter anderem an den Plaza Konami, nach Sapporo, Neu-Delhi und Wolfsburg.



Leif Randt, geboren 1983 in Frankfurt am Main, ist Autor von fünf Romanen und einem Kinofilm. Bisher erschienen sind seine Utopien „Planet Magnon“ (2015) und „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ (2011), der London-Roman „Leuchtspielhaus“ (2009) sowie die Lovestory „Allegro Pastell“ (2020). Seine Prosa wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. Seit 2017 co-kuratiert er das Onlineverlags-Label tegelmedia.net.



2014 von Präsident Dr. Arne Zerbst initiiert, gibt die Reihe „Sprachkunst“ mit ihren Autor*innenlesungen Impulse nach Innen und Außen. Anliegen des Literaturformats ist es, die bildende Kunst in eine produktive Nähe zur redenden Kunst zu setzen. Zu Gast an der Muthesius Kunsthochschule waren seither unter anderem Hanns Zischler, Robert Menasse, Durs Grünbein, Emine Sevgi Özdamar, Judith Hermann oder Robert Habeck mit Andrea Paluch.

