Kieler Illustrator Jens Rassmus erhält für „Regentag“ den Jugendliteraturpreis
Die Kritikerjury wählte „Regentag“ als bestes Bilderbuch. Darin schildert Jens Rassmus die imaginäre Reise zweier Kinder. Während es draußen in Strömen regnet, entwickeln die Geschwister im Kinderzimmer einen bunten Reigen an Spielideen: Sie bezwingen Berge, werden zu Zwergen oder zu Riesen und steigen in tiefe Brunnen hinab. „Ganz ohne Worte setzt der Illustrator dieses Gedankenspiel um und tauscht die schwarz-weiß-gezeichnete Realität im Kinderzimmer gegen kräftige Acrylfarben, die die Weite der Phantasie auffächern“, urteilt die Jury: „Bildstark und schriftlos lädt dieses Buch alle ein, das Gedankenspiel mit- und nachzuvollziehen. Und wenn am Ende wieder die Sonne scheint, ist längst klar, dass Phantasie nicht nur einen Regentag aufhellt.“
Jens Rassmus ist Zeichner, Illustrator und Autor. Geboren und aufgewachsen in Kiel, studierte er von 1992 bis 1998 Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und am Duncan of Jordanstone College of Art in Dundee, Schottland. 1997 erschien mit „Bauer Enno und seine Kuh Afrika“ sein erstes Kinderbuch. Seit 2014 hat er im Studiengang Kommunikationsdesign an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel einen Lehrauftrag für Illustration.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird seit 1956 für herausragende Kinder- und Jugendbücher vergeben. Er ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert. Bis auf den Sonderpreis für das Gesamtwerk sind alle Auszeichnungen mit einem Preisgeld von je 10.000 Euro verbunden. Stifter der Auszeichnung ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Wettbewerb richtet der Arbeitskreis für Jugendliteratur aus. Neben Jens Rassmus‘ „Regentag“ sind sechs weitere Kinder- und Jugendbücher in unterschiedlichen Kategorien prämiert worden.
