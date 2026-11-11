Hochkarätige Gäste in der Literaturreihe „Sprachkunst“: Ronja von Rönne, Ingo Schulze und Lukas Bärfuss lesen an der Muthesius Kunsthochschule

Dienstag, 1. Dezember, um 19 Uhr: Ronja von Rönne liest aus ihrem Roman „Alles Liebe“ im Glasfoyer der Kunsthochschule

Dienstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr: Lukas Bärfuss liest aus seinem Roman „Königin der Nacht – ein kurzes Buch über meine Mutter“ im Glasfoyer der Kunsthochschule

Dienstag, 16. Februar, um 19 Uhr: Ingo Schulze liest aus seinem Roman „Das Wasser im August“ im Kesselhaus der Kunsthochschule

Die Muthesius Kunsthochschule präsentiert erneut prominente Schriftsteller*innen in der Literaturreihe „Sprachkunst“: Im Wintersemester werden Ronja von Rönne, Lukas Bärfuss und Ingo Schulze zu Lesungen auf dem Campus erwartet. Das Besondere an den literarischen Veranstaltungen an der Kunsthochschule: Der Eintritt ist frei, Interessierte sind willkommen.2014 von Präsident Prof. Dr. Arne Zerbst initiiert, gibt die Reihe „Sprachkunst“ mit ihren Autor*innenlesungen Impulse nach Innen und Außen. Anliegen des Literaturformats ist es, die bildende Kunst in eine produktive Nähe zur redenden Kunst zu setzen. Zu Gast waren seither unter anderem Hanns Zischler, Robert Menasse, Durs Grünbein, Wolfgang Ullrich, Judith Hermann, Leif Randt oder Robert Habeck mit Andrea Paluch.Den Auftakt machtam Dienstag, 1. Dezember, um 19 Uhr: Von Rönne verfasst Essays und schreibt als Journalistin, moderierte das Kulturmagazin „Streetphilosophy“ und führt durch die-Doku-Reihe „Unhappy“. Mit ihren Büchern feierte die „Spiegel“-Bestsellerautorin bereits große Erfolge. Ihr kürzlich erschienener Roman „Alles Liebe“ erzählt von Laura, Barbara, Heike und Christina: Es ist ein Buch über die feinen Grenzen zwischen Richtig und Falsch, das ehrliche Geschichten über Liebe, Abhängigkeit, Sehnsucht und Selbsttäuschung verstrickt. In fünf eigenständigen Episoden stellt Ronja von Rönne Frauen vor, die versuchen, ihre Einsamkeit und Lebenskränkungen mit eigens erfundenen Realitäten und Fantasien zu überdecken.Mit einer weiteren Lesung istam Dienstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr zu Gast in Kiel. Bärfuss, der als einer der profiliertesten Schweizer Dramatiker und Romanciers gilt, gewann unter anderem den renommierten Georg-Büchner-Preis. In seinem neuen Roman „Königin der Nacht – ein kurzes Buch über meine Mutter“ unternimmt er eine radikale und schonungslose literarische Spurensuche in der eigenen Vergangenheit. Der Text blickt zurück auf eine brutale Kindheit und Jugend ohne mütterliche Fürsorge. Bärfuss zeichnet das Porträt einer außergewöhnlichen Mutter, die tagsüber als Putzfrau arbeitet und nachts im Rotlichtmilieu versinkt – dabei erkundet er die gesellschaftlichen Mechanismen von Herkunft, Armut und das Schreiben als Überlebensstrategie.Am Dienstag, 16. Februar, um 19 Uhr gastiertim Kesselhaus der Kunsthochschule. Er ist einer der bedeutendsten und auch international wirkmächtigsten deutschen Erzähler und Essayisten. Für sein Werk erhielt er eine Vielzahl von Preisen, darunter den Joseph-Breitbach-Preis und den Preis der Leipziger Buchmesse. Im Gepäck hat er seinen neuen Roman „Das Wasser im August“: Ein Schriftsteller Anfang 60 wird im Jahr 2025 zu einer privaten Geburtstagslesung nach Mecklenburg eingeladen und liest dort aus einer unveröffentlichten Novelle, die im unbeschwerten Jugendsommer 1979 spielt. Eine unerwartete Begegnung scheint die Novelle lebendig werden zu lassen und wirft damit die Frage auf, was war und was wirklich ist.Alle Lesungen finden an der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35 in 24103 Kiel statt, der Eintritt ist frei.