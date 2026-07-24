Hayk Sargsyan erhält den DAAD-Preis

Die Muthesius Kunsthochschule verleiht Hayk Sargsyan den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Hayk Sargsyan (Pronomen: dey/deren) studiert im Master Raumstrategien und erhält die Auszeichnung für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen. Prof. Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, hat den Preis am Donnerstagabend (23. Juli) während der Eröffnungsfeier der Jahresausstellung „Einblick/Ausblick“ überreicht. Die mit 1.000 Euro dotierte Anerkennung würdigt neben herausragendem akademischen besonderes gesellschaftliches und interkulturelles Engagement ausländischer Studierender in Deutschland.



Hayk Sargsyan, 1998 im armenischen Jerewan geboren, hat zunächst Bildende Kunst, Theater, Film und Fernsehdesign am Staatlichen Institut für Theater und Kinematographie in Jerewan studiert. Nach einer Tätigkeit im Bühnen-, Kostüm- und Puppendesign für verschiedene Theaterproduktionen und einem Freiwilligendienst in Polen kam Hayk Sargsyan für das Master-Studium nach Kiel und arbeitet an der Muthesius Kunsthochschule derzeit am Abschlussprojekt.



Über den DAAD-Preis freut sich Hayk Sargsyan: „Es ist für mich nicht nur eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten, sondern auch eine wichtige Anerkennung meines künstlerischen, gesellschaftlichen und akademischen Engagements.“ Als queere, trans*- und nichtbinäre Person aus Armenien habe Hayk Sargsyan „früh gelernt, gesellschaftliche Strukturen kritisch zu hinterfragen. Daher habe ich 2019 begonnen, mich im queeren Aktivismus zu engagieren.“ Im AStA der Muthesius Kunsthochschule engagiert sich Hayk Sargsyan im Queer-Referat und arbeitet daran, „eine diskriminierungsfreie und solidarische Hochschulstruktur mitzugestalten, um Räume für Vielfalt, Gerechtigkeit und gegenseitige Unterstützung zu schaffen“. In Kiel ist Hayk Sargsyan Teil der queer-Bipoc-Gruppe und widmet sich in künstlerischen Projekten Themen wie Identität, Herkunft oder sozialer Ungleichheit.



„Bereits im Sommersemester 2024 ist mir Hayk Sargsyan in dem Projekt ‚As Found – Erkundungen auf dem MFG5-Gelände‘ als sehr engagierte Person aufgefallen. Die Arbeit zeichnete sich durch emotionale Intelligenz und große künstlerische Begabung mit überdurchschnittlicher Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Themen aus“, lobt die betreuende Professorin Frauke Gerstenberg. „Hayks bisherige Arbeiten zeigen ein breites Interesse an aktuellen Fragestellungen wie sozialer Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung von Minderheiten – Themen, die in den Projekten kritisch und künstlerisch reflektiert werden. Ich schätze Hayk Sargsyan als gewissenhafte und sehr freundliche studierende Person mit hoher sozialer Kompetenz. Hayks Projekte außerhalb der Universität, darunter das soziale Engagement in Armenien und Polen sowie aktuell in Deutschland, zeugen von einem hohen Maß an Eigeninitiative, Selbstorganisation und Mobilität.“



Die Muthesius Kunsthochschule ist 2005 als erste und einzige Kunsthochschule Schleswig-Holsteins gegründet worden. Studierende können hier Kunst und Design in den Studiengängen Freie Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign sowie Kommunikationsdesign belegen. Heute sind rund 650 Studierende eingeschrieben; davon sind 102 Personen ausländische Studierende – sie kommen aus 34 Ländern.

(lifePR) (