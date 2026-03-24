Dr. Arne Zerbst erhält Ehrenprofessur des Landes Schleswig-Holstein
„Sie sind der dienstälteste Hochschulpräsident in Schleswig-Holstein und prägen seit vielen Jahren die Kulturlandschaft in unserem Land“, sagte Günther. „Sie setzen Impulse und haben immer die Kunst, die Bildung und vor allem die Menschen im Blick.“
Seit 2014 ist Arne Zerbst Präsident der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und setzt sich seither „mit Nachdruck für die Kultur, die Nachwuchsförderung und die kulturelle Zukunft“ in Schleswig-Holstein ein, so Günther. Arne Zerbst betonte: „Wichtig ist mir ein weiter und vielfältiger Kulturbegriff – gerade in einer Zeit, in der wieder von Kulturkampf die Rede ist und politisch um kulturelle Hegemonie gerungen wird. Das Feld der Kultur darf nicht extremen politischen Positionen überlassen werden: Es geht mir um eine weltoffene und gleichzeitig kritische Kultur. Kultur als kleiner Widerstand gegen die großen Extreme! Dabei ist mir die Wahrnehmbarkeit der Muthesius Kunsthochschule als kultureller Ort ein besonderes Anliegen. Ich verstehe unseren Campus als Ort der Kultur und Ort der gesellschaftlichen Begegnung, des inspirierenden Austausches und Miteinanders.“
Zerbst, Jahrgang 1971, hat Philosophie, Kunstgeschichte und Deutsche Literaturwissenschaft studiert. Nach wissenschaftlichen Stationen an der Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München ist er seit zwölf Jahren Präsident der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Als erster Präsident einer Kunsthochschule hat er seit 2023 das Amt des Vizepräsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) inne. Darüber hinaus agiert er seit fünf Jahren als Sprecher der Kunsthochschulen-Konferenz (KHK).
An der Muthesius Kunsthochschule hat Zerbst mit dem spce | Muthesius einen weit über die Stadtgrenzen wirkenden Ausstellungsraum gegründet, zudem die Arthur-Petersen-Stiftung an die Kunsthochschule geholt und diverse Stipendienformate entwickelt. Die literarische Reihe „Sprachkunst“ hat er als Verbindung von bildender und redender Kunst initiiert und lädt in diesem Rahmen regelmäßig namhafte Gäste der Literaturszene nach Kiel ein. Darüber hinaus fungiert Zerbst als einer der Gastgeber des „Kieler Salons“ und engagiert sich in zahlreichen Gremien.
Die Ehrenprofessur des Landes Schleswig-Holstein verleiht der Ministerpräsident in Einzelfällen für ganz hervorragende Leistungen vorwiegend im kulturell-künstlerischen Bereich. Seit 1967 sind 55 Personen auf diese Weise honoriert worden, darunter der Künstler Gottfried Brockmann, die Lyrikerin Doris Runge, Kunsthallendirektor Jens Christian Jensen, Schriftsteller Feridun Zaimoglu oder Generalintendant Daniel Karasek.
Weitere Informationen über Dr. Arne Zerbst: https://muthesius-kunsthochschule.de/personenverzeichnis/dr-arne-zerbst/
Weitere Informationen über die Auszeichnung: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/I/Presse/PI/2026/mp/260324_zerbst?nn=549a8fa0-66c0-4da0-9f19-70e4be245eac