„Alles offen“ an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel: Studieninfotage am 4. und 5. Februar

Wie sieht ein Stundenplan im Kunststudium aus? Woran arbeiten Szenografen? Und warum gibt es an der Kunsthochschule Werkstätten, in denen rund um die Uhr gesägt, geschraubt und gedruckt werden kann? Antworten auf diese und viele weitere Fragen werden beantwortet.
Während am Mittwoch, 4. Februar, ab 14 Uhr alle Interessierten die Studiengänge im direkten Austausch mit Studierenden, Professorinnen und Professoren online kennenlernen können, gewährt die Muthesius Kunsthochschule am Donnerstag, 5. Februar, von 9 bis 14 Uhr Schüler*innen der Oberstufen und allen Interessierten einmalige Einblicke. Sie können an diesem Tag das Studium der Freien Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign kennenlernen. Studierende bieten Rundgänge für Klassen und Einzelpersonen an und zeigen die Werkstätten, Ateliers und Studios. Im gesamten Gebäude an der Legienstraße sind Ausstellungen und Präsentationen künstlerischer Arbeiten zu sehen. In Talkrunden sprechen Professorinnen und Professoren über Inhalte ihrer Studiengänge und über Berufsaussichten. Vorträge informieren über das Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren. Zudem zeigen Studierende ihre künstlerischen Bewerbungsmappen, es werden auch Mappenberatungen angeboten: Studieninteressierte, die Feedback von Professor*innen und Tipps für ihre Mappe erhalten möchten, können eigene Arbeiten mitbringen.
Anmeldung für Rundgänge bis 1. Februar möglich
Die Teilnahme an den Studieninfotagen „Alles offen“ ist kostenfrei. Wer am Donnerstag, 5. Februar, an einem geführten Rundgang durch die Kunsthochschule teilnehmen möchte, kann sich online bis zum 1. Februar anmelden auf https://infotage.muthesius-kunsthochschule.de. Auf der Website sind außerdem das komplette Programm und ab dem 4. Februar die Einwahldaten für den Online-Nachmittag zu finden.
2005 als erste und einzige Kunsthochschule Schleswig-Holsteins gegründet, ist die Muthesius Kunsthochschule nicht nur ein Ort, der kulturell relevant werdende Biografien ermöglicht. Sondern mit ihrem Projektstudium bietet die staatliche Kunsthochschule auch Raum für besondere Experimente und eine große Bandbreite künstlerischen, gestalterischen und wissenschaftlichen Schaffens an.
An der Muthesius Kunsthochschule können die Studiengänge Freie Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign sowie Kommunikationsdesign studiert werden. Heute sind rund 650 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.
Die Termine auf einen Blick:
- Mittwoch, 4. Februar, 14 bis 18 Uhr:digitale Studieninformation über Zoom (keine Anmeldung notwendig, Einwahl-Link überhttps://infotage.muthesius-kunsthochschule.de/.
- Donnerstag, 5. Februar, 9 bis 14 Uhr:Infotag aller Studiengänge an der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35, Kiel.Anmeldung für geführte Rundgänge auf der Website.