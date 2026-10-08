Alex Wissel ist neuer Professor für Erweiterte Malerei und Zeichnung an der Muthesius Kunsthochschule
Alex Wissel ist Meisterschüler von Rosemarie Trockel
Alex Wissel, 1983 in Aschaffenburg geboren, studierte von 2004 bis 2010 an der Kunstakademie Düsseldorf und der Ecole Nationale des Beaux Arts in Lyon. Sein Studium beendete er als Meisterschüler von Rosemarie Trockel. Von 2020 bis 2021 erhielt er eine Gastprofessur für Malerei an der Kunstakademie Münster. Wissel lebt und arbeitet in Düsseldorf. Für sein vielseitiges Werk hat er unter anderem den Kulturförderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen, den Förderpreis der Stadt Düsseldorf und den Landsberg Preis erhalten. Für namhafte Bühnen hat Alex Wissel Bühnenbilder gestaltet, darunter die Volksbühne Berlin, das Theater Basel und das Schauspiel Köln; seine Arbeiten wurden in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt, darunter in der Kunstsammlung Nordrhein Westfalen, dem mumok Wien, dem Berliner Ensemble, dem Museum Abteiberg, beim Filmfest München und in der Akademie der Bildenden Künste Belgrad.
Wissel: „Ich möchte die Malerei zentral denken.“
Zeichnen spielt für Alex Wissel eine besondere Rolle: „Es ist für mich das organisierende Zentrum all meiner anderen Tätigkeiten. Das heißt auch ein Medium der Analyse. Jeder transmediale Prozess in meiner Arbeit beginnt mit einer Zeichnung – oder er endet damit.“ In seiner Klasse möchte er „die Malerei zentral denken: auch als Element, um einen theatralen, medialen und sozialen Raum zu füllen.“ Viele von Alex Wissels eigenen künstlerischen Arbeiten haben einen ernsthaften Hintergrund: „Oft sind es recht schwere Themen, beispielsweise die Wurzeln von Rechtsradikalismus, Nationalismus oder Neoliberalismus. Humor ist für mich ein Mittel, um diese Themen zu adressieren. Er kann wie eine Art Türöffner funktionieren, um darüber ins Gespräch zu kommen.“
Im Kieler Tatort hat Wissel 2017 in einer Nebenrolle mitgewirkt
Mit Kiel in Berührung gekommen ist Alex Wissel übrigens dank des Regisseurs Jan Bonny: „Er hat 2017 während der Kieler Woche den Tatort ‚Borowski und das Fest des Nordens’ gedreht, in dem ich eine kleine Nebenrolle spiele: einen bösen Matrosen. Schon damals hat mir Kiel sehr gut gefallen und ich freue mich darauf, es jetzt noch besser kennenzulernen!“
Die Muthesius Kunsthochschule im Portrait
Die 2005 gegründete Muthesius Kunsthochschule – die einzige Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – bietet die Studiengänge Freie Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign an. In der Freien Kunst gibt es sieben Klassen: Nach dem künstlerischen Grundjahr in der Basisklasse wählen Studierende zwischen Malerei, Bildhauerei, Erweiterter Malerei und Zeichnung, Medienkunst, Skulptur und Raum sowie Interdisziplinärer Künstlerischer Praxis. Heute sind an der Muthesius Kunsthochschule rund 650 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.
Auf der Website der Muthesius Kunsthochschule finden Sie ein ausführliches Interview mit Alex Wissel.