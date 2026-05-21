Livemusik-Spielorte schnell finden & effizient planen
NEU: Bremer Musikportal STADTLAUSCHER mit überregionalem Recherche- und Bookingtool
Von der Musikszene für die Musikszene
Gezielte Location-Suche leicht gemacht: das ermöglicht das neue Recherche- und Bookingtool des Musikportals STADTLAUSCHER mit speziellen Filtern. Die Konzerttournee eines Kammer-Ensembles soll quer durch Deutschland bis in die Niederlande gehen? Eine Reggae-Band träumt von Auftritten auf Festivals? Sortiert nach Musikgenre, Ort und Art der Spielstätte, lässt sich das Gewünschte in der facettenreichen Venue-Datenbank des Musikportals STADTLAUSCHER unter über 4.000 Einträgen durch Filter gezielt finden, gleich vormerken und bis zum offiziellen Booking weiterplanen. Hier würde vermutlich eine aufwendige Exceltabelle mit ggf. nur 300 Einträgen schnell an ihre Grenzen stoßen. Der innovative, zeitsparende Service des Venue-Finders von STADTLAUSCHER ist für 5 Euro im Monat buchbar. „Es wäre super, zeitnah einen festen Abonnenten-Stamm zu haben, um für die User weitere Services entwickeln zu können“, hofft Conrad Schwenke, der das Musikportal mit Musiker*innen, Kulturschaffenden und mit Ehrenamtlichen kontinuierlich weiterentwickelt und überwiegend selbst finanziert.
Größte Community-basierte Datenbank
Über ein Jahr hat das kleine, leidenschaftliche STADTLAUSCHER-Team Live-Spielstätten recherchiert, kategorisiert und in die Venue-Datenbank eingetragen. Um das Veranstaltungsort-Register so schnell wie möglich weiter auszubauen, sind Veranstaltende und Musikschaffende eingeladen, mögliche Fehler zu melden und ihre Erfahrungen mit STADTLAUSCHER zu teilen (Kontakt: redaktion@stadtlauscher.de). Datensparsam und völlig werbefrei, entwickelt sich das neue effiziente Recherche- und Bookingtool auf diese Weise immer weiter.
Deutschlandweit einzigartiges Konzept: regional & überregional
Die seit 2017 realisierte und 2019 gestartete Musik-Plattform STADTLAUSCHER bietet über das neue überregionale Venue-Register mit 4.000 Einträgen hinaus noch weitere Vorteile: Eine bundesweite Datenbank enthält über 500 Bands und Ensembles verschiedener Musikrichtungen, die sich über spezielle Suchfilter schnell finden lassen. Dies erleichtert Booker*innen ihre Arbeit enorm. Für Musiker*innen und Bands ist sie eine kostenfreie Alternative zur eigenen Website, sich mit Fotos, Texten und Co. professionell zu präsentieren. Vorteilhaft für Teilnehmende sind zudem ungewöhnlich viele externe Links.
Im Bremer Raum können sich ausgewählte Musik-Lehrende verschiedener Instrumente für einen kleinen Obulus pro Jahr unter „Unterricht“ bei STADTLAUSCHER registrieren lassen. Auch ein Probenraum oder ein Tonstudio kann über das Portal gezielt gesucht werden. Und unter „Magazin“ finden Interessierte aktuelle News aus der Bremer Musikbranche.
Conrad Schwenke (*1989), ist Jazz-Pianist und Komponist. Noch während seines Studiums in Bremen (bis Mai 2017) gewann er 2016 den „Steinway Förderpreis Jazz“ in Hamburg. Im August 2017 erhielt er mit dem Conrad Schwenke Quartett den Yamaha Förderpreis des Summerjazz in Pinneberg. Der in Bremen gut vernetzte und vielseitig interessierte Musiker ist auch Klavierlehrer, Gründer der Bremer Musikplattform stadtlauscher.de und setzt sich u.a durch seine Arbeit für die Musikerinitiative Bremen eV für die lokale Jazzszene ein.