Ostern auf See: Mit MSC Cruises unter der Frühlingssonne kreuzen

  • MSC Cruises bietet Familien, Paaren und Freunden zu Ostern ein komfortables All-in-One-Urlaubserlebnis, das mit einfacher Planung und besonderen Momenten auf See überzeugt
  • Von Kurztrips bis zu 7-Nächte-Kreuzfahrten führen die Routen zu sonnigen Destinationen in der Karibik, auf den kleinen Antillen und im Mittelmeer – von beliebten Klassikern bis zu echten Geheimtipps
  • An Bord ist für jeden Geschmack etwas dabei: erstklassige Spezialitätenrestaurants, Weltklasse-Entertainment, erholsame Spa-Behandlungen und sorgfältig kuratierte Landausflüge
MSC Cruises lädt Reisende ein, die Osterfeiertage dort zu verbringen, wo der Frühling besonders schön ist: auf dem Meer. Ob in den türkisfarbenen Gewässern der Karibik und um die kleinen Antillen oder entlang der kulturell vielfältigen Küsten des Mittelmeers – Gäste genießen einen entspannten Frühlingsurlaub, entdecken mehrere Destinationen und müssen ihren Koffer dabei nur einmal auspacken. An Bord erwartet sie eine große Auswahl an Aktivitäten, die Erholung, Unterhaltung und Genuss perfekt miteinander verbinden.

Dank flexibler Reiserouten und vielfältiger Angebote für alle Altersgruppen bietet sich eine Kreuzfahrt mit MSC Cruises perfekt als Mehr-Generationsreise an. Von Minikreuzfahrten für einen kurzen Osterurlaub bis hin zu einwöchigen Reisen zu beliebten Zielen gibt es bei MSC Cruises unterschiedliche Reiseoptionen, eine breite Auswahl an Kabinen – darunter auf ausgewählten Schiffen exklusive Suiten im MSC Yacht Club – sowie zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein.

Routenhighlights im Mittelmeer

Das östliche Mittelmeer verbindet historische Häfen mit malerischen Inseln und lädt zu einer kulturreichen Frühlingsreise ein. Im westlichen Mittelmeer begeistern beliebte Städte wie Rom, Barcelona und Marseille mit einer Mischung aus Tradition, mediterranem Lebensgefühl und modernem Charme – verbunden mit entspannten Tagen auf See.
  • MSC Lirica: 4. bis 11. April 2026, Venedig-Marghera, Kotor, Mykonos, Syros, Ancona, Venedig-Marghera – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 743 Euro pro Person inklusive Vollpension.
  • MSC Sinfonia: bis 11. April 2026 – Bari, Santorini, Piräus, Katakolon bei Olympia, Kefalonia, Korfu, Bari – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 799 Euro pro Person inklusive Vollpension.
  • MSC Orchestra: bis 12. April 2026 – Barcelona, Marseille, Genua, Livorno, Civitavecchia (Rom), Valencia, Barcelona – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 739 Euro pro Person inklusive Vollpension.
  • MSC Splendida: bis 11. April 2026 – Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Palermo, La Goulette, Barcelona – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 879 Euro pro Person inklusive Vollpension
An Bord genießen Gäste außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse, entspannen im Spa, erleben abwechslungsreiche Aktivitäten und erstklassige Unterhaltung oder entdecken die Destinationen bei ausgewählten Landausflügen. Ob aktive Erkundung oder bewusste Auszeit – MSC Cruises bietet den passenden Rahmen für den perfekten Osterurlaub.

Routenhighlights in der Karibik

In der Karibik erwartet die Gäste tropische Paradiese mit goldenen Stränden, milden Temperaturen und einer faszinierenden Unterwasserwelt. Dank der guten Anbindung der US-Heimathäfen lassen sich sowohl kurze Auszeiten als auch längere Osterferien unkompliziert realisieren.
  • MSC Seaside: 3. bis 6. April 2026 – Miami, die exklusive Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve, Miami – 3-Nächte Kreuzfahrt ab 257 Euro pro Person inklusive Vollpension.
  • MSC Grandiosa: 4. bis 11. April 2026 – Port Canaveral, Costa Maya, Belize City, Cozumel, Nassau, Port Canaveral – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 808 Euro pro Person inklusive Vollpension.
  • MSC World America: 4. bis 11. April 2026 – Miami, Puerto Plata, San Juan, Ocean Cay MSC Marine Reserve, Miami – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 651 Euro pro Person inklusive Vollpension.
  • MSC Seascape: 5. bis 12. April 2026 – Galveston, Costa Maya, Isla de Roatan, Cozumel, Galveston – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 434 Euro pro Person inklusive Vollpension.
Kreuzfahrten rund um die kleinen Antillen

Tropische Inseln, türkisfarbenes Wasser und eine entspannte Atmosphäre bilden den perfekten Rahmen für einen besonderen Osterurlaub – Entschleunigung inklusive.
  • MSC Virtuosa: 28. März bis 4. April 2026 – Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Castries, Bridgetown, Kingstown, Saint George, Fort-de-France – 7-Nächte Kreuzfahrt ab 909 Euro pro Person inklusive Vollpension
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft und Marktführer in Europa mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und verzeichnet eine starke, wachsende Präsenz in Nordamerika.

Als globale Kreuzfahrtmarke mit 23 modernen Schiffen, die Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten anbieten, können Gäste mehr als 100 Länder weltweit mit mehr als 300 Zielen besuchen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau genießen.

